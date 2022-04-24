Премьер Болгарии Петков на следующей неделе посетит Киев
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на следующей неделе посетит Киев с правительственной делегацией. Визит ожидается 27 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на btvnovinite.bg.
"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездки туда немного особенные, потому что это война. Мы полетим в Польшу, и я не могу назвать точный маршрут оттуда, но есть особенная подготовка к поездке ночью и попаданию в украинскую столицу", - отметил Петков. .
По его словам, болгарская сторона передаст Украине каски и бронежилеты. Что касается вооружений, то здесь необходима консолидированная позиция болгарской коалиции.
"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но у премьер-министра главная задача – заставить эту коалицию выработать общую позицию", – добавил он.
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"Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти членства України у Європейському Союзі. Зокрема, політик вважає, що не потрібно надавати Києву статусу кандидата в ЄС. Про це він заявив на саміті європейських ЗМІ, https://www.derstandard.de/story/2000135142793/schallenberg-sieht-neutralitaet-als-element-der-selbstdefinitionoesterreichs повідомляє австрійське видання Der Standard."
Реєстрація: 27 лютого 2022
Заходив: 20 квітня 2022 в 20:57
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а так да - друзям Київ завжди радий.
А от чувасікам, які скуплені узкім фубльом, і через це відмовляють Україні в такій потрібній зараз допомозі - не факт.