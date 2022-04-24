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Премьер Болгарии Петков на следующей неделе посетит Киев

петков

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на следующей неделе посетит Киев с правительственной делегацией. Визит ожидается 27 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на btvnovinite.bg.

"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездки туда немного особенные, потому что это война. Мы полетим в Польшу, и я не могу назвать точный маршрут оттуда, но есть особенная подготовка к поездке ночью и попаданию в украинскую столицу", - отметил Петков. .

По его словам, болгарская сторона передаст Украине каски и бронежилеты. Что касается вооружений, то здесь необходима консолидированная позиция болгарской коалиции.

"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но у премьер-министра главная задача – заставить эту коалицию выработать общую позицию", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария пока отказалась оказывать военную помощь Украине из-за споров в парламенте, - Bloomberg

Болгария (656) визит (3088) Киев (25572)


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Топ комментарии
+5
Хоче зробити селфі на фоні розбомблених міст?
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24.04.2022 11:58
+4
Болгарский перец подсыпан рузькими руплями.
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24.04.2022 11:58
+4
слона радяньского тільки вдома оставте,
а так да - друзям Київ завжди радий.
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24.04.2022 12:03
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Для українського МЗС є робота.
"Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти членства України у Європейському Союзі. Зокрема, політик вважає, що не потрібно надавати Києву статусу кандидата в ЄС. Про це він заявив на саміті європейських ЗМІ, https://www.derstandard.de/story/2000135142793/schallenberg-sieht-neutralitaet-als-element-der-selbstdefinitionoesterreichs повідомляє австрійське видання Der Standard."
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24.04.2022 11:56 Ответить
Ну а шо, родина Гитлера где канцлер танцует с путиным на свадьбе может сказать, Австрия это главная путинская проститутка купленная
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24.04.2022 13:44 Ответить
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24.04.2022 11:58 Ответить
Абсолютно правильно!
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24.04.2022 12:36 Ответить
Болгарский перец подсыпан рузькими руплями.
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24.04.2022 11:58 Ответить
Ще один новенький



Реєстрація: 27 лютого 2022

Заходив: 20 квітня 2022 в 20:57

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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24.04.2022 13:03 Ответить
Ну що йому мотузку і мило тепер купувати і , пред'яви претензії адміну, мовляв навіщо проводить реєстрацію після 24 лютого ,якщо вважаєш що так потрібно
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24.04.2022 22:17 Ответить
До речі, у мене теж були передплатники ,я одного разу повикреслював і правильно зробив, друзі поруч і вдома , інші просто форумчани і можуть завтра виявитися ворогами, тим більше на форумі дуже багато не адекватних і підлих людей
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24.04.2022 22:24 Ответить
Хоче зробити селфі на фоні розбомблених міст?
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24.04.2022 11:58 Ответить
слона радяньского тільки вдома оставте,
а так да - друзям Київ завжди радий.
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24.04.2022 12:03 Ответить
Друзям Київ завжди радий.
А от чувасікам, які скуплені узкім фубльом, і через це відмовляють Україні в такій потрібній зараз допомозі - не факт.
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24.04.2022 12:16 Ответить
"Ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр на пресконференції. Тоді якого це чмо їде?
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24.04.2022 12:20 Ответить
Невтік казав, що без зброї нікого приймати не буде
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24.04.2022 14:24 Ответить
 
 