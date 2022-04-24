Премьер Болгарии Петков на следующей неделе посетит Киев

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на следующей неделе посетит Киев с правительственной делегацией. Визит ожидается 27 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на btvnovinite.bg.

"Мы рассчитываем приехать в Киев в среду, поездки туда немного особенные, потому что это война. Мы полетим в Польшу, и я не могу назвать точный маршрут оттуда, но есть особенная подготовка к поездке ночью и попаданию в украинскую столицу", - отметил Петков. .

По его словам, болгарская сторона передаст Украине каски и бронежилеты. Что касается вооружений, то здесь необходима консолидированная позиция болгарской коалиции.

"Лично я был бы рад оказать военную помощь Украине, но у премьер-министра главная задача – заставить эту коалицию выработать общую позицию", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария пока отказалась оказывать военную помощь Украине из-за споров в парламенте, - Bloomberg