Прем'єр Болгарії Петков наступного тижня відвідає Київ
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков наступного тижня відвідає Київ з урядовою делегацією. Візит очікується 27 квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на btvnovinite.bg.
"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю", - зазначив Петков.
За його словами, болгарська сторона передасть Україні каски і бронежилети. Що стосується озброєнь, то тут необхідна консолідована позиція болгарської коаліції.
"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання - змусити цю коаліцію виробити спільну позицію", - додав він.
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"Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти членства України у Європейському Союзі. Зокрема, політик вважає, що не потрібно надавати Києву статусу кандидата в ЄС. Про це він заявив на саміті європейських ЗМІ, https://www.derstandard.de/story/2000135142793/schallenberg-sieht-neutralitaet-als-element-der-selbstdefinitionoesterreichs повідомляє австрійське видання Der Standard."
Реєстрація: 27 лютого 2022
Заходив: 20 квітня 2022 в 20:57
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а так да - друзям Київ завжди радий.
А от чувасікам, які скуплені узкім фубльом, і через це відмовляють Україні в такій потрібній зараз допомозі - не факт.