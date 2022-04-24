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Прем'єр Болгарії Петков наступного тижня відвідає Київ

петков

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков наступного тижня відвідає Київ з урядовою делегацією. Візит очікується 27 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на btvnovinite.bg.

"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю", - зазначив Петков.

За його словами, болгарська сторона передасть Україні каски і бронежилети. Що стосується озброєнь, то тут необхідна консолідована позиція болгарської коаліції.

"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання - змусити цю коаліцію виробити спільну позицію", - додав він.

Читайте: Болгарія поки відмовилася надавати військову допомогу Україні через суперечки в парламенті, - Bloomberg

Автор: 

Болгарія (784) візит (1591) Київ (19525)


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Топ коментарі
+5
Хоче зробити селфі на фоні розбомблених міст?
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24.04.2022 11:58
+4
Болгарский перец подсыпан рузькими руплями.
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24.04.2022 11:58
+4
слона радяньского тільки вдома оставте,
а так да - друзям Київ завжди радий.
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24.04.2022 12:03
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Для українського МЗС є робота.
"Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти членства України у Європейському Союзі. Зокрема, політик вважає, що не потрібно надавати Києву статусу кандидата в ЄС. Про це він заявив на саміті європейських ЗМІ, https://www.derstandard.de/story/2000135142793/schallenberg-sieht-neutralitaet-als-element-der-selbstdefinitionoesterreichs повідомляє австрійське видання Der Standard."
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24.04.2022 11:56 Відповісти
Ну а шо, родина Гитлера где канцлер танцует с путиным на свадьбе может сказать, Австрия это главная путинская проститутка купленная
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24.04.2022 13:44 Відповісти
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24.04.2022 11:58 Відповісти
Абсолютно правильно!
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24.04.2022 12:36 Відповісти
Болгарский перец подсыпан рузькими руплями.
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24.04.2022 11:58 Відповісти
Ще один новенький



Реєстрація: 27 лютого 2022

Заходив: 20 квітня 2022 в 20:57

Мене читають: 0

Я читаю: 0
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24.04.2022 13:03 Відповісти
Ну що йому мотузку і мило тепер купувати і , пред'яви претензії адміну, мовляв навіщо проводить реєстрацію після 24 лютого ,якщо вважаєш що так потрібно
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24.04.2022 22:17 Відповісти
До речі, у мене теж були передплатники ,я одного разу повикреслював і правильно зробив, друзі поруч і вдома , інші просто форумчани і можуть завтра виявитися ворогами, тим більше на форумі дуже багато не адекватних і підлих людей
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24.04.2022 22:24 Відповісти
Хоче зробити селфі на фоні розбомблених міст?
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24.04.2022 11:58 Відповісти
слона радяньского тільки вдома оставте,
а так да - друзям Київ завжди радий.
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24.04.2022 12:03 Відповісти
Друзям Київ завжди радий.
А от чувасікам, які скуплені узкім фубльом, і через це відмовляють Україні в такій потрібній зараз допомозі - не факт.
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24.04.2022 12:16 Відповісти
"Ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр на пресконференції. Тоді якого це чмо їде?
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24.04.2022 12:20 Відповісти
Невтік казав, що без зброї нікого приймати не буде
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24.04.2022 14:24 Відповісти
 
 