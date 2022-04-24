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Швейцария отклонила запрос Германии на реэкспорт боеприпасов в Украину, - СМИ

швейцарія

Швейцария отклонила два запроса Германии на реэкспорт в Украину боеприпасов швейцарского производства.

Об этом стало известно журналистам швейцарской Sonntags Zeitung. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Как известно, швейцарские боеприпасы используются для немецких БМП Marder, которые Украина надеется получить.

Издание со ссылкой на спикера швейцарского секретариата по экономическим делам (SECO) сообщает, что Германия посылала два запроса на разрешение передать Украине боеприпасы, приобретенные в Швейцарии. Ответ на эти два запроса оказался отрицательным, со ссылкой на то, что Швейцария является нейтральной страной и критерии, прописанные для принятия таких решений, в частности, ограничения на поставку оружия в зоны конфликта, не позволяют одобрить запрос.

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В то же время Швейцария отступила от своей традиционной нейтральности, присоединившись к санкциям ЕС против России за полномасштабное вторжение в Украину.

В прошлом месяце страна отклонила схожий запрос Польши.

боеприпасы (2342) Германия (6978) Швейцария (613)


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Топ комментарии
+42
Ну раз у вас нейтралитет, то и не производите боеприпасы. Занимайтесь часами и шоколадом.
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24.04.2022 13:02
+30
Ну да все банки забиты касапским денежками.
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24.04.2022 12:58
+28
Короче шлите этих немцев вслед за русским кораблем. И в послевоенном постановлении Украины тоже. Пусть дрочат на своего Путина
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24.04.2022 12:57
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Завжди в Європі знайдеться тварюка, яка відпрацьовує московський хабар пунктуально й точно. По німецькі.
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24.04.2022 14:37 Ответить
Шольц тримає Україну за бовдурів ! Зверніть УВАГУ ! Є НАТівські стандарти !!! Пушка танку НАТО - 120 мм, гаубиця - 155 мм. Хто повірить, що снаряди для НАТО виготовляє тільки Швейцарія, той БОВДУР !!! Шольц - бовдур ? Не знаю, вже не впевнений !! Мардер має на озброєнні ПТКР MILAN та 30/50 мм автоматичну гармату з 70 -х років. Ракети Мілан нам Франція вже поставила. Пушка 30-й калібр у нас на БМП - 2. Кулемет 7.62 мм. Яка країна у світі не має таких патронів? Більше 3000 шт Мардер А1 стоять і гниють. Бундесвер переходить на БМП "Пума".
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24.04.2022 14:40 Ответить
вывод : шольц поц
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24.04.2022 15:37 Ответить
А когда кацапы будут убивать немецких и польских детей, швейцария запретит стрелять их снарядами?
Им необходимо запомнить, расия не будет соблюдать законов и война прийдет и на земли швейцарии. Пора бы уже понять.
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24.04.2022 14:42 Ответить
В прошлом месяце страна отклонила схожий запрос Польши сколько там той сраной швейцарии,меньше чем любая область украины,нейтральная ***** страна,зато боеприпасы епашит немерено,шо вся европа у неё просит
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24.04.2022 15:10 Ответить
Надо налаживать своё производство
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24.04.2022 19:50 Ответить
ЩЕ ОДНО ГОВНО !
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24.04.2022 15:52 Ответить
Австрия, Швейцария, Германия - 3 про-российских государства, имеют тесные политико-экономические связи с нашим врагом (кацапстаном/парашей).
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24.04.2022 16:44 Ответить
Венгрия, Сербия, Болгария...
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25.04.2022 00:08 Ответить
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