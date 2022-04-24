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Швейцарія відхилила запит Німеччини на реекспорт боєприпасів до України, - ЗМІ

швейцарія

Швейцарія відхилила два запити Німеччини на реекспорт до України боєприпасів швейцарського виробництва.

Про це стало відомо журналістам швейцарської SonntagsZeitung. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Наскільки відомо, швейцарські боєприпаси використовуються для німецьких БМП Marder, які Україна сподівається отримати.

Видання з посиланням на речника швейцарського секретаріату з економічних справ (SECO) повідомляє, що Німеччина надсилала два запити на дозвіл передати Україні боєприпаси, які придбала у Швейцарії. Відповідь на обидва виявилась негативною, з посиланням на те, що Швейцарія є нейтральною країною і критерії, прописані для прийняття таких рішень, зокрема обмеження на постачання зброї у зони конфлікту, не дозволяють схвалити запит.

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Водночас, Швейцарія відступила від своєї традиційної нейтральності, приєднавшись до санкцій ЄС проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Минулого місяця країна відхилила схожий запит Польщі.

Автор: 

боєприпаси (2277) Німеччина (7378) Швейцарія (863)


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Топ коментарі
+42
Ну раз у вас нейтралитет, то и не производите боеприпасы. Занимайтесь часами и шоколадом.
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24.04.2022 13:02
+30
Ну да все банки забиты касапским денежками.
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24.04.2022 12:58
+28
Короче шлите этих немцев вслед за русским кораблем. И в послевоенном постановлении Украины тоже. Пусть дрочат на своего Путина
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24.04.2022 12:57
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Завжди в Європі знайдеться тварюка, яка відпрацьовує московський хабар пунктуально й точно. По німецькі.
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24.04.2022 14:37 Відповісти
Шольц тримає Україну за бовдурів ! Зверніть УВАГУ ! Є НАТівські стандарти !!! Пушка танку НАТО - 120 мм, гаубиця - 155 мм. Хто повірить, що снаряди для НАТО виготовляє тільки Швейцарія, той БОВДУР !!! Шольц - бовдур ? Не знаю, вже не впевнений !! Мардер має на озброєнні ПТКР MILAN та 30/50 мм автоматичну гармату з 70 -х років. Ракети Мілан нам Франція вже поставила. Пушка 30-й калібр у нас на БМП - 2. Кулемет 7.62 мм. Яка країна у світі не має таких патронів? Більше 3000 шт Мардер А1 стоять і гниють. Бундесвер переходить на БМП "Пума".
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24.04.2022 14:40 Відповісти
вывод : шольц поц
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24.04.2022 15:37 Відповісти
А когда кацапы будут убивать немецких и польских детей, швейцария запретит стрелять их снарядами?
Им необходимо запомнить, расия не будет соблюдать законов и война прийдет и на земли швейцарии. Пора бы уже понять.
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24.04.2022 14:42 Відповісти
В прошлом месяце страна отклонила схожий запрос Польши сколько там той сраной швейцарии,меньше чем любая область украины,нейтральная ***** страна,зато боеприпасы епашит немерено,шо вся европа у неё просит
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24.04.2022 15:10 Відповісти
Надо налаживать своё производство
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24.04.2022 19:50 Відповісти
ЩЕ ОДНО ГОВНО !
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24.04.2022 15:52 Відповісти
Австрия, Швейцария, Германия - 3 про-российских государства, имеют тесные политико-экономические связи с нашим врагом (кацапстаном/парашей).
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24.04.2022 16:44 Відповісти
Венгрия, Сербия, Болгария...
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25.04.2022 00:08 Відповісти
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