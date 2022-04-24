"Бег ради мира": Венский марафон в этом году посвящен Украине
В столице Австрии в воскресенье стартовал 39-й Венский городской марафон (VCM), который в этом году проходит под лозунгом "Бег ради мира" в знак солидарности с Украиной, отражающей российское вторжение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.
"Венский городской марафон всегда был бегом ради мира. Участие принимают бегуны из 100 стран, независимо от их происхождения, нации или религии, они бегут вместе мирно и ради общей цели", - заявила управляющий директор VCM Катрин Виду.
Торжественное открытие 39-го VCM состоялось в пятницу утром у моста Райхсбрюкке с участием федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена, обратившегося к участникам с мотивирующими словами и подавшему стартовый сигнал.
Для забега на разные дистанции зарегистрировались более 31 тыс. человек – как профессиональных бегунов, так и любителей. Из них около 8 тыс. решились на марафонскую дистанцию.
В этом году из-за российской войны против Украины профессиональные спортсмены из России на старт не выйдут: никакого сотрудничества с российскими атлетами, менеджерами и федерацией легкой атлетики. Это касается Беларуси, которая является соагрессором в войне против Украины. "Это требование. И у нас нет никаких проблем с ее реализацией. Это четко понятно", - заявили в пресс-службе VCM. В то же время бегуны-любители из России смогут пробежать по улицам Вены.
Также в стартовом списке было около 100 украинских бегунов, но неизвестно, сколько их смогло выйти на старт с учетом войны в Украине.
"Реальное количество участников от Украины мы узнаем только после финиша. Статистику никто не ведет даже при выдаче номеров. Ко мне украинцы не обращались с просьбой помочь вернуть деньги за регистрацию", - прокомментировала ситуацию амбасадор VCM от Украины Александра Саенко.
Как и в предыдущие годы, команда UStream также будет бежать марафонскую эстафету, с главным месседжем – показать силу духа украинцев.
"Сейчас проходит много мероприятий, в том числе спортивных, под слоганом Peace for Ukraine ("Мир для Украины"). Наш месседж - не мир, а победа. Мы показываем силу духа украинцев", - заявила Саенко.
Венский городской марафон (VCM) является крупнейшим спортивным событием Австрии, в нем принимают участие тысячи людей со всего мира.
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В МИД выразили разочарование позицией главы МИД Австрии Александра Шалленберга, считающего, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.
Как передает , об этом "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/24/7138313/ Европейской правде " заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Разочарованные высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы" - сказал он.
По словам спикера, такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.
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Он напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.
"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины" - отметил Николенко.
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"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей - подчеркнули в МИД.
Напомним, по мнению австрийского министра, Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. В частности, . Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству. Источник: