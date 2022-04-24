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"Бег ради мира": Венский марафон в этом году посвящен Украине

марафон,відень

В столице Австрии в воскресенье стартовал 39-й Венский городской марафон (VCM), который в этом году проходит под лозунгом "Бег ради мира" в знак солидарности с Украиной, отражающей российское вторжение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

"Венский городской марафон всегда был бегом ради мира. Участие принимают бегуны из 100 стран, независимо от их происхождения, нации или религии, они бегут вместе мирно и ради общей цели", - заявила управляющий директор VCM Катрин Виду.

Торжественное открытие 39-го VCM состоялось в пятницу утром у моста Райхсбрюкке с участием федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена, обратившегося к участникам с мотивирующими словами и подавшему стартовый сигнал.

Для забега на разные дистанции зарегистрировались более 31 тыс. человек – как профессиональных бегунов, так и любителей. Из них около 8 тыс. решились на марафонскую дистанцию.

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В этом году из-за российской войны против Украины профессиональные спортсмены из России на старт не выйдут: никакого сотрудничества с российскими атлетами, менеджерами и федерацией легкой атлетики. Это касается Беларуси, которая является соагрессором в войне против Украины. "Это требование. И у нас нет никаких проблем с ее реализацией. Это четко понятно", - заявили в пресс-службе VCM. В то же время бегуны-любители из России смогут пробежать по улицам Вены.

Также в стартовом списке было около 100 украинских бегунов, но неизвестно, сколько их смогло выйти на старт с учетом войны в Украине.

"Реальное количество участников от Украины мы узнаем только после финиша. Статистику никто не ведет даже при выдаче номеров. Ко мне украинцы не обращались с просьбой помочь вернуть деньги за регистрацию", - прокомментировала ситуацию амбасадор VCM от Украины Александра Саенко.

Как и в предыдущие годы, команда UStream также будет бежать марафонскую эстафету, с главным месседжем – показать силу духа украинцев.

"Сейчас проходит много мероприятий, в том числе спортивных, под слоганом Peace for Ukraine ("Мир для Украины"). Наш месседж - не мир, а победа. Мы показываем силу духа украинцев", - заявила Саенко.

Венский городской марафон (VCM) является крупнейшим спортивным событием Австрии, в нем принимают участие тысячи людей со всего мира.

Австрия (814) Вена (110) марафон (120)


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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против членства Украины в Европейском Союзе. В частности, политик считает, что не нужно предоставлять Киеву статус кандидата в ЕС. Об этом он заявил на саммите европейским СМИ, https://www.derstandard.de/story/2000135142793/schallenberg-sieht-neutralitaet-als-element-der-selbstdefinitionoesterreichs сообщает австрийское издание Der Standard.
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24.04.2022 14:19 Ответить
З такою корупцією яке членство в ЄС, максимум африканських країн або міжгалактичного союзу.
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24.04.2022 14:29 Ответить
з якою? Не більше ніж в Італії
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24.04.2022 15:25 Ответить
"Біг заради миру" Авсрійці готові на все для підтримки України
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24.04.2022 14:30 Ответить
"Вдаримо автопробігом по бездоріжжю та розгільдяйству". Остап Бендер. Краще б австріяки виступили за вступ України в ЄС і дали б збою для боротьби заради того самого бажаного миру.
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24.04.2022 14:34 Ответить
одна сплошная показуха!австрийские ****** за рашку высупают!

В МИД выразили разочарование позицией главы МИД Австрии Александра Шалленберга, считающего, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.

Как передает , об этом "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/24/7138313/ Европейской правде " заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Разочарованные высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы" - сказал он.

По словам спикера, такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.

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Он напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины" - отметил Николенко.

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"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей - подчеркнули в МИД.

Напомним, по мнению австрийского министра, Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. В частности, . Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству. Источник:
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24.04.2022 14:40 Ответить
 
 