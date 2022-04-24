"Бег ради мира": Венский марафон в этом году посвящен Украине

В столице Австрии в воскресенье стартовал 39-й Венский городской марафон (VCM), который в этом году проходит под лозунгом "Бег ради мира" в знак солидарности с Украиной, отражающей российское вторжение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

"Венский городской марафон всегда был бегом ради мира. Участие принимают бегуны из 100 стран, независимо от их происхождения, нации или религии, они бегут вместе мирно и ради общей цели", - заявила управляющий директор VCM Катрин Виду.

Торжественное открытие 39-го VCM состоялось в пятницу утром у моста Райхсбрюкке с участием федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена, обратившегося к участникам с мотивирующими словами и подавшему стартовый сигнал.

Для забега на разные дистанции зарегистрировались более 31 тыс. человек – как профессиональных бегунов, так и любителей. Из них около 8 тыс. решились на марафонскую дистанцию.

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В этом году из-за российской войны против Украины профессиональные спортсмены из России на старт не выйдут: никакого сотрудничества с российскими атлетами, менеджерами и федерацией легкой атлетики. Это касается Беларуси, которая является соагрессором в войне против Украины. "Это требование. И у нас нет никаких проблем с ее реализацией. Это четко понятно", - заявили в пресс-службе VCM. В то же время бегуны-любители из России смогут пробежать по улицам Вены.

Также в стартовом списке было около 100 украинских бегунов, но неизвестно, сколько их смогло выйти на старт с учетом войны в Украине.

"Реальное количество участников от Украины мы узнаем только после финиша. Статистику никто не ведет даже при выдаче номеров. Ко мне украинцы не обращались с просьбой помочь вернуть деньги за регистрацию", - прокомментировала ситуацию амбасадор VCM от Украины Александра Саенко.

Как и в предыдущие годы, команда UStream также будет бежать марафонскую эстафету, с главным месседжем – показать силу духа украинцев.

"Сейчас проходит много мероприятий, в том числе спортивных, под слоганом Peace for Ukraine ("Мир для Украины"). Наш месседж - не мир, а победа. Мы показываем силу духа украинцев", - заявила Саенко.

Венский городской марафон (VCM) является крупнейшим спортивным событием Австрии, в нем принимают участие тысячи людей со всего мира.