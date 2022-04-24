"Біг заради миру": Цьогорічний Віденський марафон присвячено Україні
У столиці Австрії у неділю стартував 39-й Віденський міський марафон (VCM), який цього року відбувається під лозунгом "Біг заради миру" у знак солідарності з Україною, яка відбиває російське вторгнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
"Віденський міський марафон завжди був бігом заради миру. Участь беруть бігуни зі 100 країн, незалежно від їхнього походження, нації чи релігії, вони біжать разом мирно та заради спільної мети", - заявила керуюча директорка VCM Катрін Віду.
Урочисте відкриття 39-го VCM відбулося у п’ятницю вранці біля мосту Райхсбрюкке за участі федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена, який звернувся до учасників з мотивуючими словами та подав стартовий сигнал.
Для забігу на різні дистанції зареєструвалися понад 31 тис. осіб – як професійних бігунів, так і аматорів. Із них близько 8 тис. відважилися на марафонську дистанцію.
Цього року через російську війну проти України професійні спортсмени з Росії на старт не вийдуть: жодної співпраці з російськими атлетами, менеджерами та федерацією легкої атлетики. Це також стосується Білорусі, яка є співагресором у війні проти України. "Це – вимога. І у нас немає жодних проблем із її реалізацією. Це чітко зрозуміло", - заявили у пресслужбі VCM. Водночас бігуни-аматори з Росії матимуть змогу пробігти вулицями Відня.
Також у стартовому списку було близько 100 українських бігунів, але невідомо скільки їх змогло вийти на старт з огляду на війну в Україні.
"Реальну кількість учасників від України ми дізнаємось лише після фінішу. Статистику ніхто не веде навіть під час видачі номерів. До мене українці не звертались із проханням допомогти повернути гроші за реєстрацію", - прокоментувала ситуацію амбасадорка VCM від України Олександра Саєнко.
Як і в кілька попередніх років, команда UStream також бігтиме марафонську естафету, з головним меседжем – показати силу духу українців.
"Зараз відбувається багато заходів, у тому числі, спортивних, під слоганом Peace for Ukraine ("Мир для України"). Наш меседж - не мир, а перемога. Ми показуємо силу духу українців", - заявила Саєнко.
Віденський міський марафон (VCM) є найбільшою спортивною подією Австрії, участь у ньому беруть тисячі людей з усього світу.
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В МИД выразили разочарование позицией главы МИД Австрии Александра Шалленберга, считающего, что Украине не стоит предлагать членство в Евросоюзе.
Как передает , об этом "https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/24/7138313/ Европейской правде " заявил спикер МИД Олег Николенко.
"Разочарованные высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы" - сказал он.
По словам спикера, такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины.
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Он напомнил слова министра Дмитрия Кулебы, что украинский народ платит слишком высокую цену за ошибки многих европейских правительств и что их необъективное восприятие реальности уже привело к политическому и экономическому ослаблению Европы.
"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу означает потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем включения возможностей Украины" - отметил Николенко.
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"У Украины есть все основания требовать объективного признания ее заслуг и стратегической роли для ЕС. Благодаря несгибаемой воле и смелости президента Украины и украинского народа Европа может сегодня жить в мире. Без преувеличений наше государство стало форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и европейских ценностей - подчеркнули в МИД.
Напомним, по мнению австрийского министра, Украине не следует предлагать членство в Евросоюзе. В частности, . Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству. Источник: