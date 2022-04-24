"Біг заради миру": Цьогорічний Віденський марафон присвячено Україні

У столиці Австрії у неділю стартував 39-й Віденський міський марафон (VCM), який цього року відбувається під лозунгом "Біг заради миру" у знак солідарності з Україною, яка відбиває російське вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Віденський міський марафон завжди був бігом заради миру. Участь беруть бігуни зі 100 країн, незалежно від їхнього походження, нації чи релігії, вони біжать разом мирно та заради спільної мети", - заявила керуюча директорка VCM Катрін Віду.

Урочисте відкриття 39-го VCM відбулося у п’ятницю вранці біля мосту Райхсбрюкке за участі федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена, який звернувся до учасників з мотивуючими словами та подав стартовий сигнал.

Для забігу на різні дистанції зареєструвалися понад 31 тис. осіб – як професійних бігунів, так і аматорів. Із них близько 8 тис. відважилися на марафонську дистанцію.

Читайте також: "Припиніть спонсорувати війну в Україні!": На акції у Відні українці закликали акціонерів "Райффайзен" вийти з Росії. ФОТО

Цього року через російську війну проти України професійні спортсмени з Росії на старт не вийдуть: жодної співпраці з російськими атлетами, менеджерами та федерацією легкої атлетики. Це також стосується Білорусі, яка є співагресором у війні проти України. "Це – вимога. І у нас немає жодних проблем із її реалізацією. Це чітко зрозуміло", - заявили у пресслужбі VCM. Водночас бігуни-аматори з Росії матимуть змогу пробігти вулицями Відня.

Також у стартовому списку було близько 100 українських бігунів, але невідомо скільки їх змогло вийти на старт з огляду на війну в Україні.

"Реальну кількість учасників від України ми дізнаємось лише після фінішу. Статистику ніхто не веде навіть під час видачі номерів. До мене українці не звертались із проханням допомогти повернути гроші за реєстрацію", - прокоментувала ситуацію амбасадорка VCM від України Олександра Саєнко.

Як і в кілька попередніх років, команда UStream також бігтиме марафонську естафету, з головним меседжем – показати силу духу українців.

"Зараз відбувається багато заходів, у тому числі, спортивних, під слоганом Peace for Ukraine ("Мир для України"). Наш меседж - не мир, а перемога. Ми показуємо силу духу українців", - заявила Саєнко.

Віденський міський марафон (VCM) є найбільшою спортивною подією Австрії, участь у ньому беруть тисячі людей з усього світу.