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Сибирь страдает от лесных пожаров. Их не гасят, потому что силы брошены в Украину, - Independent

пожар,лесной

Уже сейчас площадь лесных пожаров в Сибири вдвое больше, чем была в прошлом апреле. Но гасить их некому: подразделения, ранее этим занимавшиеся, участвуют во вторжении России в Украину.

Об этом пишет Independent, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что лесные пожары - привычное для этого региона явление, они бушуют в Сибири с весны и до осени. Но с тушением пожаров в этом году возникли проблемы: военные подразделения, обычно этим занимающиеся - участвуют во вторжении России в Украину. Жители Сибири остались без военных самолетов, которые необходимы для обнаружения возгорания.

"Или пожары будут еще больше... или эти самолеты и личный состав заберут с западного фронта и привезут в Сибирь", - говорит климатологи Джессика МакКарти. По ее мнению, летом масштаб пожаров может стать еще больше.

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Российское представительство "Гринпис" сообщает, что уже сейчас площадь лесных пожаров в РФ вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

пожар (5956) россия (95660) Сибирь (48)


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Топ комментарии
+30
Та и пускай нах сгорит все там. Китайцы приедут будут картошку сажать
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24.04.2022 14:51
+26
Китайцы почему касапы ваше добро портят. Давайте вводите войска а то останетесь без табуреток.
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24.04.2022 14:59
+24
Та нехай там хоч все згорить.
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24.04.2022 14:54
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24.04.2022 14:50 Ответить
Та и пускай нах сгорит все там. Китайцы приедут будут картошку сажать
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24.04.2022 14:51 Ответить
Леса , да и вообще природа - это достояние , богатства , экология , здоровье планеты , общее . От уничтожения никому хорошо не будет .
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24.04.2022 15:24 Ответить
Згідно ******** наукових знань степи мають набагато вищу біопродуктивність та акумулюють (в грунті) значно більше вуглецю, ніж ліси. Навіть, існує наукова концепція по масовому заселеню Сибіру копитними тварими для відновлення так званих мамонтових степів на місці ******** тундри. Тому нехай горить на здоров"я
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24.04.2022 16:05 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/24/7138318/ Британія збирається поставити в Україну 20 самохідних гаубиць AS-90
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24.04.2022 16:17 Ответить
навіщо там копитні тварини, якщо китайці теж непогано справляються?
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24.04.2022 16:59 Ответить
Сибирь горит регулярно, каждый год. И ничего, природа справляется.
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24.04.2022 16:21 Ответить
Молитва українців дуже сильна!
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24.04.2022 14:52 Ответить
До дна!
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24.04.2022 14:52 Ответить
Подлейте бензина
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24.04.2022 14:52 Ответить
...Поручик Галицин
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24.04.2022 15:44 Ответить
Та нехай там хоч все згорить.
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24.04.2022 14:54 Ответить
Кацапы погружаются в пекло💥☝❗
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24.04.2022 14:54 Ответить
Больше жаренных бурят
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24.04.2022 14:54 Ответить
Кацапам надо сжечь ВСЁ ,леса так леса ,созреют поля надо жечь поля ,поджигать склады , здания и сооружения ,жечь их тварей как чумных свиней !
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24.04.2022 14:55 Ответить
Але нажаль від цих пожеж страждають в основному тільки невинні тварини та птахи.
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24.04.2022 14:56 Ответить
викиди СО та СО2 в повітря, зменшення легенів планети, але покидькам головне інше... ви знаєте про що я!
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24.04.2022 15:06 Ответить
как в лесах под Ирпень и Буча?
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24.04.2022 16:57 Ответить
дуже сумна новина
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24.04.2022 14:59 Ответить
яка? що горить? чи що всі їхні пожежні частини в Україні вбивають мирне населення?
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24.04.2022 15:12 Ответить
вай-вай..
китайський ліс палає
а мацкалі не гасять..
Так пан Сі буде не задоволеним..
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24.04.2022 14:59 Ответить
Китайцы почему касапы ваше добро портят. Давайте вводите войска а то останетесь без табуреток.
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24.04.2022 14:59 Ответить
давно пора
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24.04.2022 15:10 Ответить
гори гори ясно, чтобы не погасло
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24.04.2022 15:02 Ответить
Нема чому радіти. Від пожеж у ліси страждають та гинуть тварини. А гинути і страждати мають тварюки. Тобто горіти мають тамтешні міста, а не ліси
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24.04.2022 15:05 Ответить
Пусть в дыму лесных пожаров задохнуться вурдалаки, которые издалека радовались горю украинцев. Тех, кто непосредственно на фронте несет горе Украине, ВСУ медленно, но неотвратимо перемалывают сами.
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24.04.2022 15:05 Ответить
гори, гори ясно, чтобы НЕ погасло!
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24.04.2022 15:09 Ответить
Так против нас тут уже и пожарники воюют?
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24.04.2022 15:12 Ответить
мне нравится, когда у рашистов что ни будь горит - не важно что, лижбы горело......
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24.04.2022 15:14 Ответить
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24.04.2022 15:16 Ответить
Китайцы стараются? ))
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24.04.2022 15:18 Ответить
Гори-гори ясно, щоби не погасла як там на кацапії кажуть, нехай все згорить вщент, не жалко
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24.04.2022 15:21 Ответить
Кацапи ж самі кажуть "Бог не фраер, все видит"
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24.04.2022 15:26 Ответить
за кожну дитину -1000 гектарів лісу за українця 1000 гектарів
нехай згорить усе!!!! і перекинеться на китай...
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24.04.2022 15:27 Ответить
В этой Твари все через жопу карма...
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24.04.2022 15:28 Ответить
Только животных жалко …
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24.04.2022 15:34 Ответить
Все очищающий огонь...Но мало.
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24.04.2022 15:42 Ответить
Шоб посмотреть, как это выглядит - нажимаете на кнопочку "загрязнение воздуха" и уменьшаете масштаб максимально, что бы понять, какой ущерб наносит планете это злокачественное образование, называемое рф.
https://www.ventusky.com/?p=61;119;1&l=pm25&t=20210804/1500
И да, цензор пишет неправду - если сравнивать с прошлой весной, то площадь выросла максимум процентов на 15%, и такая картина наблюдается уже много лет ( у меня эта ссылка три года, и я туда регулярно заглядываю).
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24.04.2022 15:48 Ответить
Там індустріальним районам Китаю, щоб у забруднюванні повітря дотягнути до рівня і масштабів рашки, - як до неба рачки.
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24.04.2022 17:18 Ответить
Все те, кто пишет в рунете о загрязнении атмосферы Китаем, отвлекают незадачливых читателей от реальной проблемы, причем делают это за деньги.
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24.04.2022 17:39 Ответить
Лесные пожары - пылающий лес!
Гори вся Сибирь ты огнём до небес!
Горит пусть поярче, пылает огонь!
И рвётся на волю как бешеный конь!
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24.04.2022 16:07 Ответить
вате пох, никто никого забирать с Украины не будет
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24.04.2022 16:09 Ответить
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24.04.2022 16:13 Ответить
ГОРИ ГОРИ ЯСНО ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!!!
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24.04.2022 16:20 Ответить
Та мені ***** нехай МОРДОР згорить дотла ! Світу буде легше !
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24.04.2022 16:43 Ответить
Гори гори ясно, чтобы все фашисты сдохли!
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24.04.2022 17:14 Ответить
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24.04.2022 17:14 Ответить
це дуже радує мою душу, нехай там вигорить усе до тла з кацапами разом
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24.04.2022 21:08 Ответить
 
 