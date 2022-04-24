Сибирь страдает от лесных пожаров. Их не гасят, потому что силы брошены в Украину, - Independent

Уже сейчас площадь лесных пожаров в Сибири вдвое больше, чем была в прошлом апреле. Но гасить их некому: подразделения, ранее этим занимавшиеся, участвуют во вторжении России в Украину.

Об этом пишет Independent, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что лесные пожары - привычное для этого региона явление, они бушуют в Сибири с весны и до осени. Но с тушением пожаров в этом году возникли проблемы: военные подразделения, обычно этим занимающиеся - участвуют во вторжении России в Украину. Жители Сибири остались без военных самолетов, которые необходимы для обнаружения возгорания.

"Или пожары будут еще больше... или эти самолеты и личный состав заберут с западного фронта и привезут в Сибирь", - говорит климатологи Джессика МакКарти. По ее мнению, летом масштаб пожаров может стать еще больше.

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Российское представительство "Гринпис" сообщает, что уже сейчас площадь лесных пожаров в РФ вдвое больше, чем в апреле 2021 года.