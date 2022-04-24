Сибирь страдает от лесных пожаров. Их не гасят, потому что силы брошены в Украину, - Independent
Уже сейчас площадь лесных пожаров в Сибири вдвое больше, чем была в прошлом апреле. Но гасить их некому: подразделения, ранее этим занимавшиеся, участвуют во вторжении России в Украину.
Об этом пишет Independent, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание напоминает, что лесные пожары - привычное для этого региона явление, они бушуют в Сибири с весны и до осени. Но с тушением пожаров в этом году возникли проблемы: военные подразделения, обычно этим занимающиеся - участвуют во вторжении России в Украину. Жители Сибири остались без военных самолетов, которые необходимы для обнаружения возгорания.
"Или пожары будут еще больше... или эти самолеты и личный состав заберут с западного фронта и привезут в Сибирь", - говорит климатологи Джессика МакКарти. По ее мнению, летом масштаб пожаров может стать еще больше.
Российское представительство "Гринпис" сообщает, что уже сейчас площадь лесных пожаров в РФ вдвое больше, чем в апреле 2021 года.
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китайський ліс палає
а мацкалі не гасять..
Так пан Сі буде не задоволеним..
нехай згорить усе!!!! і перекинеться на китай...
https://www.ventusky.com/?p=61;119;1&l=pm25&t=20210804/1500
И да, цензор пишет неправду - если сравнивать с прошлой весной, то площадь выросла максимум процентов на 15%, и такая картина наблюдается уже много лет ( у меня эта ссылка три года, и я туда регулярно заглядываю).
Гори вся Сибирь ты огнём до небес!
Горит пусть поярче, пылает огонь!
И рвётся на волю как бешеный конь!