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Новости Война
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В результате российского артобстрела Золочевской громады на Харьковщине погибла местная жительница

харківщина,жертви

В результате российских артиллерийских обстрелов 24 апреля в селе Калиново погибла местная жительница.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил председатель Золочевской общины Виктор Коваленко.

"Час назад женщина за 60 лет не успела добежать до погреба и попала под обстрел. Всего в селе сегодня полностью уничтожены два дома, еще четыре повреждены", — сказал Коваленко около 14:00.

По информации главы громады, 23 апреля артиллерия оккупантов ударила по селу Турово: "Ранение ноги получил 13-летний парень: тоже не успел перебежать в погреб".

Полиция Харьковской области призывает жителей региона находиться в укрытиях.

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армия РФ (19358) обстрел (27336) Харьковщина (5577)


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