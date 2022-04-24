В результате российского артобстрела Золочевской громады на Харьковщине погибла местная жительница

В результате российских артиллерийских обстрелов 24 апреля в селе Калиново погибла местная жительница.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил председатель Золочевской общины Виктор Коваленко.

"Час назад женщина за 60 лет не успела добежать до погреба и попала под обстрел. Всего в селе сегодня полностью уничтожены два дома, еще четыре повреждены", — сказал Коваленко около 14:00.

По информации главы громады, 23 апреля артиллерия оккупантов ударила по селу Турово: "Ранение ноги получил 13-летний парень: тоже не успел перебежать в погреб".

Полиция Харьковской области призывает жителей региона находиться в укрытиях.

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