Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибли двое мирных жителей
23 апреля войска РФ обстреляли поселок городского типа Слатино Харьковского района.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, 23 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли пгт Слатино Харьковского района.
Снаряд попал в жилой дом. Погибли двое мужчин.
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
игорь соляник
показать весь комментарий23.04.2022 20:03 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль