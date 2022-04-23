Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине: погибли двое мирных жителей

23 апреля войска РФ обстреляли поселок городского типа Слатино Харьковского района.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, 23 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли пгт Слатино Харьковского района.

Снаряд попал в жилой дом. Погибли двое мужчин.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СО Управления СБ Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении