Окупанти обстріляли селище на Харківщині: загинуло двоє мирних мешканців
23 квітня війська РФ обстріляли селище міського типу Слатине Харківського району.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"За даними слідства, 23 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли смт Слатине Харківського району.
Снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області", - йдеться у повідомленні.
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игорь соляник
показати весь коментар23.04.2022 20:03 Відповісти Мені подобається 0
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