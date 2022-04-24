Внаслідок російського артобстрілу Золочівської громади на Харківщині загинула місцева мешканка
Внаслідок російського артилерійського обстрілу 24 квітня в селі Калинове загинула місцева жителька.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
"Годину тому жінка за 60 років не встигла добігти до погреба й потрапила під обстріл. Загалом у селі сьогодні повністю знищено два будинки, ще чотири пошкоджені", — сказав Коваленко близько 14:00.
За інформацією голови громади, 23 квітня артилерія окупантів ударила по селу Турове: "Поранення ноги дістав 13-річний хлопець: теж не встиг перебігти в погріб".
Поліція Харківщини закликає жителів регіону перебувати в укриттях.
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