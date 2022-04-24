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Блинкен поздравил украинцев с православной Пасхой, пожелал мира

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в праздник Пасхи пожелал православным украинцам скорейшего установления мира в Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас вдохновляет стойкость православных христиан Украины перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина. Мы продолжаем поддерживать их, и сегодня мы желаем им и всем, кто празднует Пасху, надежды и скорейшего возвращения к миру", - отметил Блинкен.

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Автор: 

Пасха (378) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Іноді, декому, вчора, краще б було жувати, ніж говорити.
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24.04.2022 16:21
+7
Щиро дякуємо, пане Блінкін.
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24.04.2022 16:20
+5
Антон Блінкен хотів привітати нас прямо в Києві, але якийсь тупий балакучий ідіот засвітив дату його приїзду, щоб москалі підготувалися.
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24.04.2022 16:46
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А як же Блінкін і Остін в Києві сьогодні?
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24.04.2022 16:08 Ответить
Іноді, декому, вчора, краще б було жувати, ніж говорити.
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24.04.2022 16:21 Ответить
Щиро дякуємо, пане Блінкін.
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24.04.2022 16:20 Ответить
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Воскресне й УКРАЇНА !!!

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24.04.2022 16:24 Ответить
Дякуємо. Життя триває і ми рухаємося і перед попри перешкоди
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24.04.2022 16:27 Ответить
Зе сорвал визит длинным языком? Молодец.
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24.04.2022 16:35 Ответить
Не в перший і не в останній раз, з німцями була схожа ситуація, його довгий язик і некомпетентність сварить нас з союзниками й видає державні таємниці. Як говориться що маємо.
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24.04.2022 16:46 Ответить
Антон Блінкен хотів привітати нас прямо в Києві, але якийсь тупий балакучий ідіот засвітив дату його приїзду, щоб москалі підготувалися.
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24.04.2022 16:46 Ответить
не приїде сам?
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24.04.2022 16:48 Ответить
ні, насолоджуйтесь сраним клоуном, що вважає себе найвеличнішим лідером.
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24.04.2022 17:55 Ответить
Thank you, Antony!!!
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24.04.2022 17:55 Ответить
вот когда начнут желать победы, тогда что-то изменится.
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24.04.2022 18:55 Ответить
 
 