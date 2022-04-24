Блинкен поздравил украинцев с православной Пасхой, пожелал мира
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в праздник Пасхи пожелал православным украинцам скорейшего установления мира в Украине.
Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нас вдохновляет стойкость православных христиан Украины перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина. Мы продолжаем поддерживать их, и сегодня мы желаем им и всем, кто празднует Пасху, надежды и скорейшего возвращения к миру", - отметил Блинкен.
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