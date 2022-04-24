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Новини
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Блінкен привітав українців з православним Великоднем, побажав миру

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у свято Великодня побажав православним українцям якнайшвидшого встановлення миру в Україні.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нас надихає стійкість православних християн України перед лицем жорстокої агресивної війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх, і сьогодні ми бажаємо їм і всім, хто святкує Великдень, надії і якнайшвидшого повернення до миру", - зазначив Блінкен.

Також дивіться: Ми зупинимо цю жалюгідну недоімперію Кремля раз і назавжди, - політики та військове керівництво країни вітають українців із Великоднем. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Великдень (361) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Іноді, декому, вчора, краще б було жувати, ніж говорити.
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24.04.2022 16:21
+7
Щиро дякуємо, пане Блінкін.
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24.04.2022 16:20
+5
Антон Блінкен хотів привітати нас прямо в Києві, але якийсь тупий балакучий ідіот засвітив дату його приїзду, щоб москалі підготувалися.
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24.04.2022 16:46
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А як же Блінкін і Остін в Києві сьогодні?
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24.04.2022 16:08 Відповісти
Іноді, декому, вчора, краще б було жувати, ніж говорити.
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24.04.2022 16:21 Відповісти
Щиро дякуємо, пане Блінкін.
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24.04.2022 16:20 Відповісти
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Воскресне й УКРАЇНА !!!

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24.04.2022 16:24 Відповісти
Дякуємо. Життя триває і ми рухаємося і перед попри перешкоди
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24.04.2022 16:27 Відповісти
Зе сорвал визит длинным языком? Молодец.
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24.04.2022 16:35 Відповісти
Не в перший і не в останній раз, з німцями була схожа ситуація, його довгий язик і некомпетентність сварить нас з союзниками й видає державні таємниці. Як говориться що маємо.
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24.04.2022 16:46 Відповісти
Антон Блінкен хотів привітати нас прямо в Києві, але якийсь тупий балакучий ідіот засвітив дату його приїзду, щоб москалі підготувалися.
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24.04.2022 16:46 Відповісти
не приїде сам?
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24.04.2022 16:48 Відповісти
ні, насолоджуйтесь сраним клоуном, що вважає себе найвеличнішим лідером.
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24.04.2022 17:55 Відповісти
Thank you, Antony!!!
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24.04.2022 17:55 Відповісти
вот когда начнут желать победы, тогда что-то изменится.
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24.04.2022 18:55 Відповісти
 
 