Блінкен привітав українців з православним Великоднем, побажав миру
Державний секретар США Ентоні Блінкен у свято Великодня побажав православним українцям якнайшвидшого встановлення миру в Україні.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нас надихає стійкість православних християн України перед лицем жорстокої агресивної війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх, і сьогодні ми бажаємо їм і всім, хто святкує Великдень, надії і якнайшвидшого повернення до миру", - зазначив Блінкен.
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