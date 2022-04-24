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Новости Война
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Десять пострадавших от ракетных обстрелов РФ одесситов находятся на стационарном лечении

одеса,обстріл

На стационарном лечении остаются десять одесситов, пострадавших вследствии ракетных обстрелов оккупантов 23 апреля.

Об этом сообщил главврач одной из муниципальных клинических больниц Николай Турчин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

По словам Турчина, девять из них получили ранения после попадания ракеты в жилой дом, еще одна женщина пострадала на Ново-Городском кладбище.

"Все в стабильном состоянии, есть тяжелые, средние. Двух самых легких в ближайшие дни выпишут. Детей среди пострадавших нет", - отметил медик.

Он добавил, что пациенты снабжены всем необходимым: медикаментами, питанием, с ними работает психолог.

"Основной характер травм — осколочные ранения от выбитого стекла. Еще двое повредили конечности, когда выпрыгивали с верхних этажей на козырек. Одной из них понадобится операция. Еще одна операция на предплечье потребуется мужчине, который в машине ждал жену из салона красоты. Сама женщина уже выписана", - рассказал главврач.

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Всего вследствие обстрела ранения получили 18 человек, восемь лечатся амбулаторно. Восемь одесситов погибли.

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обстрел (27336) Одесса (7898) ранение (3386)


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......это только начало, все еще впереди , к 9 мая будут подарки от долгожданного русского мира ,
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24.04.2022 16:17 Ответить
Британія цього тижня передасть Україні самохідні гаубиці AS90 та 45 тисяч снарядів до них. Гаубиці спочатку надійдуть до Польщі, де українських військових вчитимуть ними користуватися перед відправкою на війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету Daily Express.
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24.04.2022 16:17 Ответить
Кацапия нанесла удар по Одессе... Ну что ж рикошетом прилетело и любителям руцького мира с Куликова поля Пусть теперь "одесская" дружина из засланных уродов, попробует на улицы города выйти
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24.04.2022 16:28 Ответить
Впевнений, що Одеса і справжні одесити не пробачать це клятим московитам !!!
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24.04.2022 16:58 Ответить
 
 