Десять пострадавших от ракетных обстрелов РФ одесситов находятся на стационарном лечении

На стационарном лечении остаются десять одесситов, пострадавших вследствии ракетных обстрелов оккупантов 23 апреля.

Об этом сообщил главврач одной из муниципальных клинических больниц Николай Турчин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

По словам Турчина, девять из них получили ранения после попадания ракеты в жилой дом, еще одна женщина пострадала на Ново-Городском кладбище.

"Все в стабильном состоянии, есть тяжелые, средние. Двух самых легких в ближайшие дни выпишут. Детей среди пострадавших нет", - отметил медик.

Он добавил, что пациенты снабжены всем необходимым: медикаментами, питанием, с ними работает психолог.

"Основной характер травм — осколочные ранения от выбитого стекла. Еще двое повредили конечности, когда выпрыгивали с верхних этажей на козырек. Одной из них понадобится операция. Еще одна операция на предплечье потребуется мужчине, который в машине ждал жену из салона красоты. Сама женщина уже выписана", - рассказал главврач.

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Всего вследствие обстрела ранения получили 18 человек, восемь лечатся амбулаторно. Восемь одесситов погибли.