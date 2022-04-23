Попадание российской ракеты в квартиру Одессы. ВИДЕО
В сеть попали кадры камеры наблюдения из квартиры в Одессе, в которую попала российская ракета.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры распространяются по сети.
"Видео из одной квартиры в Одессе из дома по которому сегодня был нанесен ракетный удар", - отмечается в сообщении.
Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар pic.twitter.com/m020k8gT7I— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) April 23, 2022
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P. S. Почему мифические? Потому, что в те годы со стороны Украины, не было никаких счётчиков газа и кубы "раша" оглашала "от балды"!
але певно десь в Одесі ще є корегувальники що шукають військову інфраструктуру