Попадание российской ракеты в квартиру Одессы. ВИДЕО

В сеть попали кадры камеры наблюдения из квартиры в Одессе, в которую попала российская ракета.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры распространяются по сети.

"Видео из одной квартиры в Одессе из дома по которому сегодня был нанесен ракетный удар", - отмечается в сообщении.

Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар pic.twitter.com/m020k8gT7I — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) April 23, 2022

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