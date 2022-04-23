Потрапляння російської ракети в квартиру Одеси. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри камери спостереження з квартири в Одесі, в яку потрапила російська ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри ширяться мережею.

"Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар", - зазначається у повідомленні.

Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар pic.twitter.com/m020k8gT7I — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) April 23, 2022

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