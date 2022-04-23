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Потрапляння російської ракети в квартиру Одеси. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри камери спостереження з квартири в Одесі, в яку потрапила російська ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри ширяться мережею. 

"Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар", - зазначається у повідомленні.

Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар pic.twitter.com/m020k8gT7I

— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) April 23, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Чи є у Росії шанси захопити Одесу і Миколаїв? День 58. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Одеса (5472) ракети (4028)


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Топ коментарі
+26
А чё не пишут, что удар был нанесен нашим стратегическим бомбардировщиком ту95мс, который Кучма отдал рашке в 2000 году? Или стыдно писать такого? И крылатая ракета была там х55, отданная в комплекте с этим бомбером. Почему рыжий козел не на нарах до сих пор?
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23.04.2022 23:13
+19
Сволота відповість за все.
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23.04.2022 22:55
+19
Мені ніколи не зрозуміни оце - "х..вая Одесса"... Що це за мавпування?
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23.04.2022 23:04
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Сволота відповість за все.
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23.04.2022 22:55 Відповісти
Был и нет тебя,,,рашисты горите в аду
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23.04.2022 23:03 Відповісти
Мені ніколи не зрозуміни оце - "х..вая Одесса"... Що це за мавпування?
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23.04.2022 23:04 Відповісти
Це в них вісокая культюра. Пацакі, сер...
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23.04.2022 23:08 Відповісти
поколение пепси резвится
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23.04.2022 23:11 Відповісти
Це не мавпування , а назва блогера 😕
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23.04.2022 23:13 Відповісти
Це не одна така назва ху.вого міста України, на цих сайтах по містах викладають різні пригоди.
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24.04.2022 00:46 Відповісти
***** думает таким образом украинцы станут сговорчивее на переговорах
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23.04.2022 23:06 Відповісти
***** думает... Это что-то новое, из области фантастики
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24.04.2022 00:37 Відповісти
***** думает... Это что, анекдот:
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24.04.2022 00:39 Відповісти
****** ruzkl kurwy
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23.04.2022 23:07 Відповісти
А чё не пишут, что удар был нанесен нашим стратегическим бомбардировщиком ту95мс, который Кучма отдал рашке в 2000 году? Или стыдно писать такого? И крылатая ракета была там х55, отданная в комплекте с этим бомбером. Почему рыжий козел не на нарах до сих пор?
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23.04.2022 23:13 Відповісти
Разом з хитрожопим гандоном кравчуком на пару
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23.04.2022 23:48 Відповісти
Так передали Кучма та його прем'р-міністр Пустовойтенко для залагодження боргів за газ які виникнули через різні корупційні схеми.До тридцяти бомбардувальників різних модифікацій разом з обладнанням для їх обслуговування,крім того до 700 ракет х55 та інших.
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23.04.2022 23:48 Відповісти
Разом з гандоном кравчуком
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23.04.2022 23:51 Відповісти
пРЕЗИДЕНТ куЧМО с вице-премьеркой Юлей подарил "раше" не менее трёх десятков ТУ-95 и ТУ-160 за мифические газовые долги!
P. S. Почему мифические? Потому, что в те годы со стороны Украины, не было никаких счётчиков газа и кубы "раша" оглашала "от балды"!
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24.04.2022 02:03 Відповісти
орки своєю «високоточними» ракетами попадають куди попало

але певно десь в Одесі ще є корегувальники що шукають військову інфраструктуру
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23.04.2022 23:16 Відповісти
Я думаю, що сьогоднішні ракетні удари по Одесі в переддень Пасхи мали ціллю Свято-Іверський монастир. Пуйло і його орки обіцяли провокації проти московського патріархату. ЖК Тирас прикрив монастир собою. Дуже прикро і болісно, що таке сталося...
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24.04.2022 00:58 Відповісти
Зелені і сьогодні ржуть , так як жоден ,, слуга народу" не воюєі не допомагає нашій арміі , як це робить Порох!!
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24.04.2022 00:01 Відповісти
давай конкретно, сколько тысяч касок и бронников он купил? пруф дай
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24.04.2022 00:35 Відповісти
порох потратил на армию своих личных денег 750 000 грн это каски броники . снайперские винтовки . патроны к ним так сказала наташа масейчук-скабеева на тсн . а она оооооочень любит 5го ПРЕЗИДЕНТА --- а вовочка из 40 000 000 лимонов баксов в офшорке хоть 1 долл потратил на ВСУ хотелось бы узнать и как там в бензоколонке ..продукт.. жизнедеятельности квартала крутят по тв
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24.04.2022 06:36 Відповісти
ось тобі пруф
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24.04.2022 07:44 Відповісти
Твоя цукерка вже "допомогла" - https://www.youtube.com/watch?v=jnlSddm1rlc&ab_channel=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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24.04.2022 00:37 Відповісти
П-ж от начала т до конца.
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24.04.2022 03:16 Відповісти
А что конкретно по зе и его команде ракеты бьют? Нет, по простым людям, на которых зе абсолютно наплевать. Ну погибли и все, ему то что?
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24.04.2022 08:50 Відповісти
 
 