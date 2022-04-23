Потрапляння російської ракети в квартиру Одеси. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри камери спостереження з квартири в Одесі, в яку потрапила російська ракета.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри ширяться мережею.
"Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар", - зазначається у повідомленні.
Відео з однієї квартир в Одесі з будинку по якому сьогодні було нанесено ракетний удар pic.twitter.com/m020k8gT7I— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) April 23, 2022
Топ коментарі
+26 MAKAROV #508144
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+19 Stepan Nakonechnyi
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+19 Vladislav Golovchenko
показати весь коментар23.04.2022 23:04
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P. S. Почему мифические? Потому, что в те годы со стороны Украины, не было никаких счётчиков газа и кубы "раша" оглашала "от балды"!
але певно десь в Одесі ще є корегувальники що шукають військову інфраструктуру