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Новини Війна
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Десять постраждалих від ракетного обстрілу РФ одеситів перебувають на стаціонарномі лікуванні

одеса,обстріл

На стаціонарному лікуванні залишаються десять одеситів, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу окупантів 23 квітня.

Про це повідомив головлікар однієї з муніципальних клінічних лікарень Микола Турчин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

За словами Турчина, дев'ять із них зазнали поранення після влучення ракети в житловий будинок, ще одна жінка постраждала на Ново-Міському кладовищі.

"Всі у стабільному стані, є тяжкі, є середні. Двох найлегших найближчими днями випишуть. Дітей серед постраждалих немає", - зазначив медик.

Він додав, що пацієнти забезпечені всім необхідним: медикаментами, харчуванням, із ними працює психолог.

"Основний характер травм — уламкові поранення від вибитого скла. Ще двоє пошкодили кінцівки, коли вистрибували з верхніх поверхів на козирок. Одній з них знадобиться операція. Ще одна операція на передпліччі буде потрібна чоловікові, який у машині чекав дружину із салону краси. Сама жінка вже виписана", - розказав головлікар.

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Усього в результаті обстрілу поранення зазнали 18 людей, вісім лікуються амбулаторно. Вісім одеситів загинули.

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обстріл (28657) Одеса (5473) поранення (2805)


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......это только начало, все еще впереди , к 9 мая будут подарки от долгожданного русского мира ,
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24.04.2022 16:17 Відповісти
Британія цього тижня передасть Україні самохідні гаубиці AS90 та 45 тисяч снарядів до них. Гаубиці спочатку надійдуть до Польщі, де українських військових вчитимуть ними користуватися перед відправкою на війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету Daily Express.
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24.04.2022 16:17 Відповісти
Кацапия нанесла удар по Одессе... Ну что ж рикошетом прилетело и любителям руцького мира с Куликова поля Пусть теперь "одесская" дружина из засланных уродов, попробует на улицы города выйти
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24.04.2022 16:28 Відповісти
Впевнений, що Одеса і справжні одесити не пробачать це клятим московитам !!!
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24.04.2022 16:58 Відповісти
 
 