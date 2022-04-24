Десять постраждалих від ракетного обстрілу РФ одеситів перебувають на стаціонарномі лікуванні
На стаціонарному лікуванні залишаються десять одеситів, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу окупантів 23 квітня.
Про це повідомив головлікар однієї з муніципальних клінічних лікарень Микола Турчин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
За словами Турчина, дев'ять із них зазнали поранення після влучення ракети в житловий будинок, ще одна жінка постраждала на Ново-Міському кладовищі.
"Всі у стабільному стані, є тяжкі, є середні. Двох найлегших найближчими днями випишуть. Дітей серед постраждалих немає", - зазначив медик.
Він додав, що пацієнти забезпечені всім необхідним: медикаментами, харчуванням, із ними працює психолог.
"Основний характер травм — уламкові поранення від вибитого скла. Ще двоє пошкодили кінцівки, коли вистрибували з верхніх поверхів на козирок. Одній з них знадобиться операція. Ще одна операція на передпліччі буде потрібна чоловікові, який у машині чекав дружину із салону краси. Сама жінка вже виписана", - розказав головлікар.
Усього в результаті обстрілу поранення зазнали 18 людей, вісім лікуються амбулаторно. Вісім одеситів загинули.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету Daily Express.