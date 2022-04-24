Момент влучання російської ракети у багатоповерхівку в Одесі. ВIДЕО

Пропаганда в РФ розповсюджує фейк про те, що ракета, яка вбила 8 людей та поранила 18, нібито впала на будинок випадково - коли її збила українська ППО. На відео видно, що це не так.

Кадри влучання ракети в багатоповерхівку опубліковані в телеграм-каналі "Одесса INFO", повідомяє Цензор.НЕТ.

Журналіст та блогер, член української делегації в ТКГ Денис Казанський прокоментував це відео так: "Тут чітко видно, що це був цілеспрямований удар. Ракету не збивали. Росіяни навмисно стріляли в житловий будинок, щоб убити більше людей".

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Нагадаємо, 23 квітня російські війська обстріляли Одесу, поціливши ракетою в багатоповерхівку. Загинули щонайменше 8 людей, зокрема тримісячна дівчинка, її мама та бабуся. Ще 18 людей дістали поранення. Завали досі розбирають, з деякими мешканцями будинку немає зв’язку.