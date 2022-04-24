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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Момент влучання російської ракети у багатоповерхівку в Одесі. ВIДЕО

Пропаганда в РФ розповсюджує фейк про те, що ракета, яка вбила 8 людей та поранила 18, нібито впала на будинок випадково - коли її збила українська ППО. На відео видно, що це не так.

Кадри влучання ракети в багатоповерхівку опубліковані в телеграм-каналі "Одесса INFO", повідомяє Цензор.НЕТ.

Журналіст та блогер, член української делегації в ТКГ Денис Казанський прокоментував це відео так: "Тут чітко видно, що це був цілеспрямований удар. Ракету не збивали. Росіяни навмисно стріляли в житловий будинок, щоб убити більше людей".

Читайте: "Схоже, що вбивати дітей - це нова національна ідея РФ", - Зеленський про обстріл Одеси

Нагадаємо, 23 квітня російські війська обстріляли Одесу, поціливши ракетою в багатоповерхівку. Загинули щонайменше 8 людей, зокрема тримісячна дівчинка, її мама та бабуся. Ще 18 людей дістали поранення. Завали досі розбирають, з деякими мешканцями будинку немає зв’язку.

Автор: 

обстріл (28648) Одеса (5472) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+56
Екатерине памятеик еще стоит? Любители рыцкава мира
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24.04.2022 12:23
+42
фашисти-терористи-варвари-убивці
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24.04.2022 12:20
+32
Стоїть, щей обкладений мішками, бережуть суку яка знищила козаків і Україну
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24.04.2022 12:48
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фашисти-терористи-варвари-убивці
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24.04.2022 12:20 Відповісти
для цих виродув, ще слів немає!
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24.04.2022 12:48 Відповісти
Будьте прокляты и подыхайте в страшных муках
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24.04.2022 18:51 Відповісти
Дурачина! Чув свист? Тому людина і знімала, бо почула свист.
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24.04.2022 12:34 Відповісти
Камеры наблюдения.
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24.04.2022 12:36 Відповісти
можливо телефон під рукою був,там звук прильоту чути,той хто знімав ризикував..
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24.04.2022 12:37 Відповісти
сразу понятно что над вашим домом ракеты орков не пролетали.
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24.04.2022 12:41 Відповісти
когда летит ракета четко слышно характерный свист , я вчера когда ехал увидел как наша ракета сбила беспилотник , дочка даже успела заснять , мы просто оказались "в ненужном месте в ненужное время"
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24.04.2022 12:42 Відповісти
действительно в ненужном - обломки могли упасть на вас, ехавших и снимающих
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24.04.2022 19:19 Відповісти
А снимать могла камера наблюдения - в Одессе их полно.
Или кто-то услышал свист ракеты и телефон был в руках.
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24.04.2022 13:52 Відповісти
а те, що вони запустили цю ракету - то то таке, то "нічого".. це немає значення? Суки цинічні! Гірше тварин. Бидлятина і гопники!
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24.04.2022 12:22 Відповісти
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24.04.2022 12:41 Відповісти
Екатерине памятеик еще стоит? Любители рыцкава мира
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24.04.2022 12:23 Відповісти
Стоїть, щей обкладений мішками, бережуть суку яка знищила козаків і Україну
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24.04.2022 12:48 Відповісти
а вони знають, хто то така?
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24.04.2022 12:49 Відповісти
шльондра німецька
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25.04.2022 08:09 Відповісти
А хто це знімав?
Ніби знав куди прилетить
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24.04.2022 12:23 Відповісти
не факт. Міг не знати. просто включив камеру, як шум прильотів почув. На відео, до вибуху, чутно, як летять...
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24.04.2022 12:32 Відповісти
Таких "знаючих" багато по нащим містах. Інша справа скільки ми ще будемо дивитись на це? Таке відчуття, що влада робить все, щоб було більше жертв і руйнувань.
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24.04.2022 12:34 Відповісти
ну так не дивись - роби!
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24.04.2022 13:49 Відповісти
так я i роблю, і не вказую іншим робити чи нi.
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24.04.2022 17:01 Відповісти
Почув звук реактивного двигуна ракети і включив відеозйомку на телефоні.
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24.04.2022 12:35 Відповісти
І вони теж "гуляють" у руці?
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24.04.2022 12:50 Відповісти
В Одесі в ті хвилини було багато вибухів - як вильоти наших ППО і ПРО, так і збиття їхніх Пасхальних "Подарунків". І були численні свідчення прольотів їхніх ракет.

Цілком можливо, що людина просто знімала всі ці звуки.

А от те, що цей телеграм-канал виклав це відео з прив'язкою до місцевості - це є неподобство! І він вже не вперше помічений у такому. Сподіваюсь - його адмінами вже займаються!

До речі - товсте Геращенко взагалі виклав точну адресу того будинку, і де справа проти нього?
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24.04.2022 12:49 Відповісти
Ось ти й спалилась, концерва рашистська☝️
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24.04.2022 14:23 Відповісти
Та просто знімала людина, бо почула звук за вікном. Що такого?
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24.04.2022 14:24 Відповісти
****** moskali
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24.04.2022 12:26 Відповісти
в любому випадку винний той, хто запустив ракету, а не той, хто намагався запобігти удару.
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24.04.2022 12:29 Відповісти
Комменты запаздывают, но наверное многие написали то же самое: какой удачный ракурс для съёмки выбран...
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24.04.2022 12:30 Відповісти
несомненно, что разных съемок много: есть чем, кому и было что снимать...
с ракурсом оказалось это видео...остальные потратились на кинопленку
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24.04.2022 19:24 Відповісти
твари козломордые...."Карфаген(Масквабад) должен быть уничтожен!
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24.04.2022 12:32 Відповісти
Вычислить суку!
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24.04.2022 12:33 Відповісти
вибори 2019 в одесі верховну раду. "Опозиційна платформа - За життя" з 23,76%,

співпадіння - не думаю.
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24.04.2022 12:33 Відповісти
Вычислить суку!
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24.04.2022 12:34 Відповісти
Що ти зібрався вичисляти? Ти думаєш, що хтось знав, що ракета попаде саме в цей будинок?
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24.04.2022 19:39 Відповісти
Да ладно, "фсе вы врете - это монтаж и инсценеровка"!
Зачем самому думать или знать правду тупому стаду быдла рабов, ведь куда приятнее и удобнее быть "белыми и пушистыми", закрывать глаза на все, что не укладывается в примитивную схему рашисткой ымперской пропагнды!
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24.04.2022 12:36 Відповісти
Всіх хто говорить про "удачний" ракурс можно з чистою душею бачити як рашистських ботів.
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24.04.2022 12:40 Відповісти
скажені, наглухо *******, кацапськи тварі
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24.04.2022 12:41 Відповісти
Если кацапы и высадят десант в Одессе, первым делом наверняка захватят Дом Профсоюзов. А там уже всё готово для встречи
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24.04.2022 12:44 Відповісти
люди над которыми орковские ракеты не пролетали еще и человека что снял обвиняют. Кошмар. Пролетят поймете каким образом можна успеть снять.
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24.04.2022 12:44 Відповісти
Перед ким ви виправдовуєтесь? Та плювати що там кажуть їхні пропагандони.
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24.04.2022 12:51 Відповісти
ніколи не бути кацапні в Одессі, бо там за гумором сама лють.
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24.04.2022 12:55 Відповісти
Телеграм канал на мокшанському нарєчії. Ось московити і спасають рускаязичную чєлюсть.
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24.04.2022 12:56 Відповісти
цензор заїбав тормозами - день 2.
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24.04.2022 12:57 Відповісти
Русские - это народ-чикатило, народ-мародёр.
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24.04.2022 13:04 Відповісти
Де наше ППО ? Де Стінгери і інше? Чому не працює? !!! ???
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24.04.2022 13:54 Відповісти
Московія - це територія агресивного біо-сміття, яке у подобі людини камуфлює своє нелюдське, інфернальне нутро, коли вже весь світ зрозуміє, це клоака зла на планеті Земля
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24.04.2022 14:09 Відповісти
Тільки щит як в Ізраілі спасе населення !!!
Без допомоги Україна ...
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24.04.2022 14:09 Відповісти
Я - русский. И мне больно и стыдно. Русский и варвар-убийца сейчас слова-синонимы.
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24.04.2022 14:40 Відповісти
Нет слов что подобрать этой ***** - Мрази которая приказала бомбить города мирных граждан, и той же Мрази которая выполняет эти приказы.. Я ненавижу эту ********** до конца своего века.. И самого гнойного ***** со всей Рашии это нелюди твари... Дай бог чтоб ему **** черти в аду заряжали ракеты в очко всю гробовую жизнь.....
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24.04.2022 15:00 Відповісти
Отак і я,стояв на балконі, і безпомічно спостерігав як ракети влучають в КНПЗ!(((
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24.04.2022 18:39 Відповісти
 
 