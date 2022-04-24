Момент попадания российской ракеты в многоэтажку в Одессе. ВИДЕО
Пропаганда в РФ распространяет фейк о том, что ракета, убившая 8 человек и ранившая 18, якобы упала на дом случайно - когда ее сбили украинские ПВО. На видео видно, что это не так.
Кадры попадания ракеты в многоэтажку опубликованы в телеграм-канале "Одесса INFO", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналист и блогер, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский прокомментировал это видео так: "Здесь четко видно, что это был целеустремленный удар. Ракету не сбивали. Россияне намеренно стреляли в жилой дом, чтобы убить больше людей".
Напомним, 23 апреля российские войска обстреляли Одессу, попав ракетой в многоэтажку. Погибли, по меньшей мере, 8 человек, в том числе трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Еще 18 человек получили ранения. Завалы все еще разбирают, с некоторыми жителями дома нет связи.
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Или кто-то услышал свист ракеты и телефон был в руках.
Ніби знав куди прилетить
Цілком можливо, що людина просто знімала всі ці звуки.
А от те, що цей телеграм-канал виклав це відео з прив'язкою до місцевості - це є неподобство! І він вже не вперше помічений у такому. Сподіваюсь - його адмінами вже займаються!
До речі - товсте Геращенко взагалі виклав точну адресу того будинку, і де справа проти нього?
с ракурсом оказалось это видео...остальные потратились на кинопленку
співпадіння - не думаю.
Зачем самому думать или знать правду тупому стаду быдла рабов, ведь куда приятнее и удобнее быть "белыми и пушистыми", закрывать глаза на все, что не укладывается в примитивную схему рашисткой ымперской пропагнды!
Без допомоги Україна ...