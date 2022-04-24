Момент попадания российской ракеты в многоэтажку в Одессе. ВИДЕО

Пропаганда в РФ распространяет фейк о том, что ракета, убившая 8 человек и ранившая 18, якобы упала на дом случайно - когда ее сбили украинские ПВО. На видео видно, что это не так.

Кадры попадания ракеты в многоэтажку опубликованы в телеграм-канале "Одесса INFO", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист и блогер, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский прокомментировал это видео так: "Здесь четко видно, что это был целеустремленный удар. Ракету не сбивали. Россияне намеренно стреляли в жилой дом, чтобы убить больше людей".

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Напомним, 23 апреля российские войска обстреляли Одессу, попав ракетой в многоэтажку. Погибли, по меньшей мере, 8 человек, в том числе трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Еще 18 человек получили ранения. Завалы все еще разбирают, с некоторыми жителями дома нет связи.