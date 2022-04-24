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Новости Агрессия России против Украины Война
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Момент попадания российской ракеты в многоэтажку в Одессе. ВИДЕО

Пропаганда в РФ распространяет фейк о том, что ракета, убившая 8 человек и ранившая 18, якобы упала на дом случайно - когда ее сбили украинские ПВО. На видео видно, что это не так.

Кадры попадания ракеты в многоэтажку опубликованы в телеграм-канале "Одесса INFO", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналист и блогер, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский прокомментировал это видео так: "Здесь четко видно, что это был целеустремленный удар. Ракету не сбивали. Россияне намеренно стреляли в жилой дом, чтобы убить больше людей".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь. ФОТОрепортаж

Напомним, 23 апреля российские войска обстреляли Одессу, попав ракетой в многоэтажку. Погибли, по меньшей мере, 8 человек, в том числе трехмесячная девочка, ее мама и бабушка. Еще 18 человек получили ранения. Завалы все еще разбирают, с некоторыми жителями дома нет связи.

Автор: 

обстрел (27327) Одесса (7897) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+56
Екатерине памятеик еще стоит? Любители рыцкава мира
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24.04.2022 12:23
+42
фашисти-терористи-варвари-убивці
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24.04.2022 12:20
+32
Стоїть, щей обкладений мішками, бережуть суку яка знищила козаків і Україну
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24.04.2022 12:48
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фашисти-терористи-варвари-убивці
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24.04.2022 12:20 Ответить
для цих виродув, ще слів немає!
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24.04.2022 12:48 Ответить
Будьте прокляты и подыхайте в страшных муках
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24.04.2022 18:51 Ответить
Дурачина! Чув свист? Тому людина і знімала, бо почула свист.
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24.04.2022 12:34 Ответить
Камеры наблюдения.
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24.04.2022 12:36 Ответить
можливо телефон під рукою був,там звук прильоту чути,той хто знімав ризикував..
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24.04.2022 12:37 Ответить
сразу понятно что над вашим домом ракеты орков не пролетали.
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24.04.2022 12:41 Ответить
когда летит ракета четко слышно характерный свист , я вчера когда ехал увидел как наша ракета сбила беспилотник , дочка даже успела заснять , мы просто оказались "в ненужном месте в ненужное время"
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24.04.2022 12:42 Ответить
действительно в ненужном - обломки могли упасть на вас, ехавших и снимающих
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24.04.2022 19:19 Ответить
А снимать могла камера наблюдения - в Одессе их полно.
Или кто-то услышал свист ракеты и телефон был в руках.
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24.04.2022 13:52 Ответить
а те, що вони запустили цю ракету - то то таке, то "нічого".. це немає значення? Суки цинічні! Гірше тварин. Бидлятина і гопники!
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24.04.2022 12:22 Ответить
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24.04.2022 12:41 Ответить
Екатерине памятеик еще стоит? Любители рыцкава мира
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24.04.2022 12:23 Ответить
Стоїть, щей обкладений мішками, бережуть суку яка знищила козаків і Україну
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24.04.2022 12:48 Ответить
а вони знають, хто то така?
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24.04.2022 12:49 Ответить
шльондра німецька
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25.04.2022 08:09 Ответить
А хто це знімав?
Ніби знав куди прилетить
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24.04.2022 12:23 Ответить
не факт. Міг не знати. просто включив камеру, як шум прильотів почув. На відео, до вибуху, чутно, як летять...
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24.04.2022 12:32 Ответить
Таких "знаючих" багато по нащим містах. Інша справа скільки ми ще будемо дивитись на це? Таке відчуття, що влада робить все, щоб було більше жертв і руйнувань.
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24.04.2022 12:34 Ответить
ну так не дивись - роби!
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24.04.2022 13:49 Ответить
так я i роблю, і не вказую іншим робити чи нi.
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24.04.2022 17:01 Ответить
Почув звук реактивного двигуна ракети і включив відеозйомку на телефоні.
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24.04.2022 12:35 Ответить
І вони теж "гуляють" у руці?
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24.04.2022 12:50 Ответить
В Одесі в ті хвилини було багато вибухів - як вильоти наших ППО і ПРО, так і збиття їхніх Пасхальних "Подарунків". І були численні свідчення прольотів їхніх ракет.

Цілком можливо, що людина просто знімала всі ці звуки.

А от те, що цей телеграм-канал виклав це відео з прив'язкою до місцевості - це є неподобство! І він вже не вперше помічений у такому. Сподіваюсь - його адмінами вже займаються!

До речі - товсте Геращенко взагалі виклав точну адресу того будинку, і де справа проти нього?
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24.04.2022 12:49 Ответить
Ось ти й спалилась, концерва рашистська☝️
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24.04.2022 14:23 Ответить
Та просто знімала людина, бо почула звук за вікном. Що такого?
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24.04.2022 14:24 Ответить
****** moskali
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24.04.2022 12:26 Ответить
в любому випадку винний той, хто запустив ракету, а не той, хто намагався запобігти удару.
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24.04.2022 12:29 Ответить
Комменты запаздывают, но наверное многие написали то же самое: какой удачный ракурс для съёмки выбран...
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24.04.2022 12:30 Ответить
несомненно, что разных съемок много: есть чем, кому и было что снимать...
с ракурсом оказалось это видео...остальные потратились на кинопленку
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24.04.2022 19:24 Ответить
твари козломордые...."Карфаген(Масквабад) должен быть уничтожен!
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24.04.2022 12:32 Ответить
Вычислить суку!
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24.04.2022 12:33 Ответить
вибори 2019 в одесі верховну раду. "Опозиційна платформа - За життя" з 23,76%,

співпадіння - не думаю.
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24.04.2022 12:33 Ответить
Вычислить суку!
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24.04.2022 12:34 Ответить
Що ти зібрався вичисляти? Ти думаєш, що хтось знав, що ракета попаде саме в цей будинок?
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24.04.2022 19:39 Ответить
Да ладно, "фсе вы врете - это монтаж и инсценеровка"!
Зачем самому думать или знать правду тупому стаду быдла рабов, ведь куда приятнее и удобнее быть "белыми и пушистыми", закрывать глаза на все, что не укладывается в примитивную схему рашисткой ымперской пропагнды!
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24.04.2022 12:36 Ответить
Всіх хто говорить про "удачний" ракурс можно з чистою душею бачити як рашистських ботів.
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24.04.2022 12:40 Ответить
скажені, наглухо *******, кацапськи тварі
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24.04.2022 12:41 Ответить
Если кацапы и высадят десант в Одессе, первым делом наверняка захватят Дом Профсоюзов. А там уже всё готово для встречи
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24.04.2022 12:44 Ответить
люди над которыми орковские ракеты не пролетали еще и человека что снял обвиняют. Кошмар. Пролетят поймете каким образом можна успеть снять.
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24.04.2022 12:44 Ответить
Перед ким ви виправдовуєтесь? Та плювати що там кажуть їхні пропагандони.
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24.04.2022 12:51 Ответить
ніколи не бути кацапні в Одессі, бо там за гумором сама лють.
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24.04.2022 12:55 Ответить
Телеграм канал на мокшанському нарєчії. Ось московити і спасають рускаязичную чєлюсть.
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24.04.2022 12:56 Ответить
цензор заїбав тормозами - день 2.
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24.04.2022 12:57 Ответить
Русские - это народ-чикатило, народ-мародёр.
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24.04.2022 13:04 Ответить
Де наше ППО ? Де Стінгери і інше? Чому не працює? !!! ???
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24.04.2022 13:54 Ответить
Московія - це територія агресивного біо-сміття, яке у подобі людини камуфлює своє нелюдське, інфернальне нутро, коли вже весь світ зрозуміє, це клоака зла на планеті Земля
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24.04.2022 14:09 Ответить
Тільки щит як в Ізраілі спасе населення !!!
Без допомоги Україна ...
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24.04.2022 14:09 Ответить
Я - русский. И мне больно и стыдно. Русский и варвар-убийца сейчас слова-синонимы.
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24.04.2022 14:40 Ответить
Нет слов что подобрать этой ***** - Мрази которая приказала бомбить города мирных граждан, и той же Мрази которая выполняет эти приказы.. Я ненавижу эту ********** до конца своего века.. И самого гнойного ***** со всей Рашии это нелюди твари... Дай бог чтоб ему **** черти в аду заряжали ракеты в очко всю гробовую жизнь.....
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24.04.2022 15:00 Ответить
Отак і я,стояв на балконі, і безпомічно спостерігав як ракети влучають в КНПЗ!(((
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24.04.2022 18:39 Ответить
 
 