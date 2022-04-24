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В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь. ФОТОрепортаж

Последствия ракетного удара по жилому дому в спальном районе города продолжают ликвидировать одесские спасатели.

На месте работают следователи, изучающие останки вражеского боеприпаса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Взрыв практически уничтожил квартиры на трех этажах одной из секций. Повреждения получили даже квартиры на 11 этаже.

"Я телевизор смотрел, – вспоминает житель дома Александр. – вдруг услышал сильный свист, а потом огонь в окнах. Их вырвало вместе со стеклопакетами. Я выскочил из квартиры, соседка с ребенком тоже выскочили. Пока спускались – на стенах кровь видели. Наверное, люди изрезанные обломками бежали, а внизу — ужас, машины выгорели, женщины кричат.

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По словам Александра, с некоторыми жителями дома до сих пор пытаются выйти на связь. В частности, с соседом с шестого этажа дома, не берущего трубку.

Спасатели начинают понемногу пускать жильцов забрать уцелевшие вещи. Одна из жительниц вернулась за котом, который, возможно, забился под ванную и выжил.

"На моей квартире взрывная волна остановилась. Только детская комната и кухня уцелели. Вчера еще пустили вечером, но там темно, все разбито, я кота не нашла", - рассказала она.

По словам жителей, их разместили у себя соседи и родственники. Мэрия также предложила помощь с расселением и подготовила для людей отель, но этого не понадобилось.

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Специалисты строительной академии по предварительному визуальному заключению сообщают, что здание можно восстановить. Во второй половине дня сотрудники приедут на объект, осмотрят его уже предметно.

Напомним, вчера решисты обстреляли Одессу. По данным регионального управления ГСЧС, погибли семь жителей дома, среди которых трехмесячная девочка.

В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 01
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 02
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 03
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 04
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 05
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 06
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 07
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 08
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 09
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 10
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 11
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 12
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 13
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 14
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 15
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 16
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 17
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 18
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 19
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 20
В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь 21

обстрел (27327) Одесса (7897)


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Топ комментарии
+43
Жили собі люди... думаю, що навіть якщо б путіна малого задушили у пологовому будинку, у совку все одно виростили б якогось виродка. Їх там дуже багато. Проблему совка, червоного зла треба вирішувати остаточно, и ми не зможемо самотужки це зробити. Визволення нашої країни - це не фінал.
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24.04.2022 11:53
+22
Будь проклята, Росіє!
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24.04.2022 12:08
+11
Русский народ-чикатило, русский народ-мародёр.
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24.04.2022 13:06
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Жили собі люди... думаю, що навіть якщо б путіна малого задушили у пологовому будинку, у совку все одно виростили б якогось виродка. Їх там дуже багато. Проблему совка, червоного зла треба вирішувати остаточно, и ми не зможемо самотужки це зробити. Визволення нашої країни - це не фінал.
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24.04.2022 11:53 Ответить
янелох на таке не піде.. воно залежне від єрмачків та агрохімій усіляких...
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24.04.2022 12:20 Ответить
Справа не в совку, а в сутності Кацаплянду і кацапні як такої - чи за царів вони інакше поводились? Щодо совка, то Україна також там була, але ж люди абсолютно інші.
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24.04.2022 13:07 Ответить
******* - це тільки відповідь від політики на потреби ккацапської орди. Не було б цього виродка то був би інший, такий же.
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24.04.2022 13:31 Ответить
Переважна більшість кацапів Одеси, а їх тут до йуха, нічим не краща кацапів якоїсь ярославщини, або тамбовщини. Я ще в 2014 спостерігав таких пердоселенців з Дамбасу, які у всьому, що там діялось, обвинувачували "біндєровцов". Втекли з своїх "республік" в неокуповану Україну і поливали українців багном.
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24.04.2022 22:05 Ответить
Будь проклята, Росіє!
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24.04.2022 12:08 Ответить
Будь проклята раssiя!!
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24.04.2022 16:10 Ответить
Где встретиш москаля там и надо его убить!
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24.04.2022 12:34 Ответить
Причому тричі. Щоб не воскрес.
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24.04.2022 12:50 Ответить
Тричі
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24.04.2022 12:57 Ответить
Русский народ-чикатило, русский народ-мародёр.
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24.04.2022 13:06 Ответить
Жаль. До Одеси реальний "русский мир" не зміг привливти морем, то прилітає ракетами, які запускають ті літаки, які колись були на озброєнні України і які пан кучма передав росії. Як там живеться кучмі, його доці, зятю? Як там себе почувають депутати, які проводили проросійську політику, вони в безпеці, всі в західній частині України і Польщі, чи хтось не встиг виїхати?
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24.04.2022 14:54 Ответить
куЧмо все це і крилаті та балістичні ракети передав за "знижку" за газ....і тепер ця "знижка" прилітає на Одесу, Маріуполь, Харків....
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24.04.2022 16:18 Ответить
Я буду писать по русски, Но я давно украинец. Я не могу представить , это москальке отроддя в Одесі. Це просто бажання взяти за морду і рвати, Просто рвати. Без жалісти. Без пргобачкння., Без жалісти, без просто розуміти що це люди
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24.04.2022 18:12 Ответить
, що давно украинец... Пісюн пришили?
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25.04.2022 04:49 Ответить
рашисти повинні бути покарані
прив'язані до "столпа позора" і щоб кожен міг підійти і плюнути на того льотчика, наводчика, коригувальника, артилериста, вертольотчика, водія. і щоб у них все відсохло, а баби їхні щоб здохли від раку шийки матки з метастазами.
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24.04.2022 18:32 Ответить
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24.04.2022 20:18 Ответить
каркас небоскреба и пеногазобетоновые стенки...еслиб чешка то сложилась бы а тут ща кирпичами заложить и норм можно жить..
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24.04.2022 21:26 Ответить


Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 23:46 Ответить
Росіяне - тупікова гілка розвитку! Тільки генетичні уроди можуть обстрілювати церкви на Великдень і писати на снарядах "Христос Воскрес"!!!
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25.04.2022 07:45 Ответить
 
 