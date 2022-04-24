В одесской многоэтажке продолжают ликвидировать последствия разрушений после российского ракетного удара: некоторые жители до сих пор не вышли на связь. ФОТОрепортаж

Последствия ракетного удара по жилому дому в спальном районе города продолжают ликвидировать одесские спасатели.

На месте работают следователи, изучающие останки вражеского боеприпаса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Взрыв практически уничтожил квартиры на трех этажах одной из секций. Повреждения получили даже квартиры на 11 этаже.

"Я телевизор смотрел, – вспоминает житель дома Александр. – вдруг услышал сильный свист, а потом огонь в окнах. Их вырвало вместе со стеклопакетами. Я выскочил из квартиры, соседка с ребенком тоже выскочили. Пока спускались – на стенах кровь видели. Наверное, люди изрезанные обломками бежали, а внизу — ужас, машины выгорели, женщины кричат.

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По словам Александра, с некоторыми жителями дома до сих пор пытаются выйти на связь. В частности, с соседом с шестого этажа дома, не берущего трубку.

Спасатели начинают понемногу пускать жильцов забрать уцелевшие вещи. Одна из жительниц вернулась за котом, который, возможно, забился под ванную и выжил.

"На моей квартире взрывная волна остановилась. Только детская комната и кухня уцелели. Вчера еще пустили вечером, но там темно, все разбито, я кота не нашла", - рассказала она.

По словам жителей, их разместили у себя соседи и родственники. Мэрия также предложила помощь с расселением и подготовила для людей отель, но этого не понадобилось.

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Специалисты строительной академии по предварительному визуальному заключению сообщают, что здание можно восстановить. Во второй половине дня сотрудники приедут на объект, осмотрят его уже предметно.

Напомним, вчера решисты обстреляли Одессу. По данным регионального управления ГСЧС, погибли семь жителей дома, среди которых трехмесячная девочка.









































