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Новости Война
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Учителей из Украины будут нанимать для адаптации детей-беженцев в Германии

школа

Правительства федеральных земель в Германии планируют привлекать работников образования, вынужденных уехать из Украины, к переподготовке украинских школьников.

Как передает Цензор.НЕТ, с начала вторжения РФ в Украину в Германию прибыло около 360 тысяч беженцев, сообщает Суспільне со ссылкой на Die Welt.

Соответствующие учреждения в большинстве германских земель получают сотни заявок на трудоустройство от украинских педагогов.

Сейчас в земле Баден-Вюртемберг поступило 280 заявлений от украинских учителей, в Бранденбурге - 170, в Гессене - 400. Украинских педагогов планируют привлекать к адаптации детей, также переехавших в Германию, будут преподавать украинский язык.

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Кроме Берлина, некоторые земли уже предоставляют конкретную информацию о наборе украинских учителей. Таким образом, в Баварии сообщили, что наняли 200 работников. В Саксонии их 122. Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн сообщает о 23, в Нижней Саксонии - 15 и Саксонии-Ангальте - 8.

Автор: 

Германия (6979)


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Топ комментарии
+3
Головне, щоб це були патріотично налаштовані вчителі і обов'язково україномовні. Дружина у Фінляндії зараз і добре, що дитину вчать фіни, бо серед наших персонажів трапляються даунбасяни, а там "путін скоро прійдьот і парядак навідьот"
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24.04.2022 17:20
+2
362 евро. Плюс по 216 за каждого ребёнка.
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24.04.2022 17:23
+1
их вже наймають. вони працюють у лагерях биженцив. житло, йижа, одяг та 300 евро кишенькових. безкоштовний произд транспортом.
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24.04.2022 17:06
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их вже наймають. вони працюють у лагерях биженцив. житло, йижа, одяг та 300 евро кишенькових. безкоштовний произд транспортом.
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24.04.2022 17:06 Ответить
362 евро. Плюс по 216 за каждого ребёнка.
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24.04.2022 17:23 Ответить
Вчителі здебільшого расєйськомовні, не розумію навіщо їх взагалі наймати...
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24.04.2022 18:19 Ответить
Странно. Про Северный Рейн-Вестфалию ни слова, хотя беженцев здесь теперь - пруд пруди, да и население - самое большое, 17 миллионов.
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24.04.2022 17:12 Ответить
Головне, щоб це були патріотично налаштовані вчителі і обов'язково україномовні. Дружина у Фінляндії зараз і добре, що дитину вчать фіни, бо серед наших персонажів трапляються даунбасяни, а там "путін скоро прійдьот і парядак навідьот"
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24.04.2022 17:20 Ответить
Очень всё сложно. Да, украинцев приняли даже без биопаспортов. Да, обеспечили крышей над головой, деньгами, одеждой, едой, психологич. поддержкой. Да, дают социалку около 350 евро на взрослого человека и 200 на ребёнка. Но все хаймы заняты, сейчас уже селят людей в спортзалы обычных школ, селят во всякие пожарные помещения. Дают разрешения на пребывания всего на полгода. Это говорит о том, что если война прекратится, будет массовые отказы на "продление пребывания" из-за того, что Украина будет считаться снова безопасной страной.
Т.е. я настоятельно рекомендую тем украинцам, которые хотят остаться в Германии на заработках, сейчас не моргать и не ныть, и не радоваться халявным пособиям- а резко сейчас находить любую работу, чтобы предъявить основание на дальнейшее пребывание в связи с контрактом на работу. Иначе через полгода(в случае если война закончится) вам будут массово отказывать продления вида на жительства, с отрезанием соц. помощи.
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24.04.2022 17:54 Ответить
Вид на жительство дают на один год, а не на пол года как вы написали.
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24.04.2022 18:30 Ответить
пособие могут раньше отменить
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25.04.2022 05:40 Ответить
Моим родственникам дали только на полгода.
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30.04.2022 14:19 Ответить
работу в германии без языка очень хорошую не найти - только физическую и то не фатк
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25.04.2022 05:39 Ответить
 
 