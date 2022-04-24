Учителей из Украины будут нанимать для адаптации детей-беженцев в Германии

Правительства федеральных земель в Германии планируют привлекать работников образования, вынужденных уехать из Украины, к переподготовке украинских школьников.

Как передает Цензор.НЕТ, с начала вторжения РФ в Украину в Германию прибыло около 360 тысяч беженцев, сообщает Суспільне со ссылкой на Die Welt.

Соответствующие учреждения в большинстве германских земель получают сотни заявок на трудоустройство от украинских педагогов.

Сейчас в земле Баден-Вюртемберг поступило 280 заявлений от украинских учителей, в Бранденбурге - 170, в Гессене - 400. Украинских педагогов планируют привлекать к адаптации детей, также переехавших в Германию, будут преподавать украинский язык.

Читайте также: Более половины немцев недовольны подходом Шольца по отношению к российско-украинской войне

Кроме Берлина, некоторые земли уже предоставляют конкретную информацию о наборе украинских учителей. Таким образом, в Баварии сообщили, что наняли 200 работников. В Саксонии их 122. Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн сообщает о 23, в Нижней Саксонии - 15 и Саксонии-Ангальте - 8.