Учителей из Украины будут нанимать для адаптации детей-беженцев в Германии
Правительства федеральных земель в Германии планируют привлекать работников образования, вынужденных уехать из Украины, к переподготовке украинских школьников.
Как передает Цензор.НЕТ, с начала вторжения РФ в Украину в Германию прибыло около 360 тысяч беженцев, сообщает Суспільне со ссылкой на Die Welt.
Соответствующие учреждения в большинстве германских земель получают сотни заявок на трудоустройство от украинских педагогов.
Сейчас в земле Баден-Вюртемберг поступило 280 заявлений от украинских учителей, в Бранденбурге - 170, в Гессене - 400. Украинских педагогов планируют привлекать к адаптации детей, также переехавших в Германию, будут преподавать украинский язык.
Кроме Берлина, некоторые земли уже предоставляют конкретную информацию о наборе украинских учителей. Таким образом, в Баварии сообщили, что наняли 200 работников. В Саксонии их 122. Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн сообщает о 23, в Нижней Саксонии - 15 и Саксонии-Ангальте - 8.
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Т.е. я настоятельно рекомендую тем украинцам, которые хотят остаться в Германии на заработках, сейчас не моргать и не ныть, и не радоваться халявным пособиям- а резко сейчас находить любую работу, чтобы предъявить основание на дальнейшее пребывание в связи с контрактом на работу. Иначе через полгода(в случае если война закончится) вам будут массово отказывать продления вида на жительства, с отрезанием соц. помощи.