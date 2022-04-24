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Новини Війна
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Вчителів з України найматимуть для адаптації дітей-біженців у Німеччині

школа

Уряди федеральних земель в Німеччині планують залучати працівників освіти, змушених виїхати з України, до перепідготовки українських школярів.

Як передає Цензор.НЕТ, від початку вторгнення РФ в Україну у Німеччину прибуло близько 360 тисяч біженців, інформує Суспільне із посиланням на Die Welt.

Відповідні установи у більшості німецьких земель отримують сотні заявок на працевлаштування від українських освітян.

Наразі в землі Баден-Вюртемберг надійшло 280 заяв від українських вчителів, у Бранденбурзі 170, у Гессені 400. Українських освітян планують залучати до адаптації дітей, що також переїхали до Німеччини, викладатимуть українську мову.

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Окрім Берліна, деякі землі вже надають конкретну інформацію щодо набору українських вчителів. Таким чином у Баварії повідомили, що найняли 200 працівників. У Саксонії їх 122. Гамбург та Шлезвіг-Гольштейн повідомляє про 23, Нижня Саксонія 15 і Саксонія-Ангальт 8.

Автор: 

Німеччина (7379)


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Топ коментарі
+3
Головне, щоб це були патріотично налаштовані вчителі і обов'язково україномовні. Дружина у Фінляндії зараз і добре, що дитину вчать фіни, бо серед наших персонажів трапляються даунбасяни, а там "путін скоро прійдьот і парядак навідьот"
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24.04.2022 17:20
+2
362 евро. Плюс по 216 за каждого ребёнка.
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24.04.2022 17:23
+1
их вже наймають. вони працюють у лагерях биженцив. житло, йижа, одяг та 300 евро кишенькових. безкоштовний произд транспортом.
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24.04.2022 17:06
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их вже наймають. вони працюють у лагерях биженцив. житло, йижа, одяг та 300 евро кишенькових. безкоштовний произд транспортом.
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24.04.2022 17:06 Відповісти
362 евро. Плюс по 216 за каждого ребёнка.
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24.04.2022 17:23 Відповісти
Вчителі здебільшого расєйськомовні, не розумію навіщо їх взагалі наймати...
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24.04.2022 18:19 Відповісти
Странно. Про Северный Рейн-Вестфалию ни слова, хотя беженцев здесь теперь - пруд пруди, да и население - самое большое, 17 миллионов.
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24.04.2022 17:12 Відповісти
Головне, щоб це були патріотично налаштовані вчителі і обов'язково україномовні. Дружина у Фінляндії зараз і добре, що дитину вчать фіни, бо серед наших персонажів трапляються даунбасяни, а там "путін скоро прійдьот і парядак навідьот"
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24.04.2022 17:20 Відповісти
Очень всё сложно. Да, украинцев приняли даже без биопаспортов. Да, обеспечили крышей над головой, деньгами, одеждой, едой, психологич. поддержкой. Да, дают социалку около 350 евро на взрослого человека и 200 на ребёнка. Но все хаймы заняты, сейчас уже селят людей в спортзалы обычных школ, селят во всякие пожарные помещения. Дают разрешения на пребывания всего на полгода. Это говорит о том, что если война прекратится, будет массовые отказы на "продление пребывания" из-за того, что Украина будет считаться снова безопасной страной.
Т.е. я настоятельно рекомендую тем украинцам, которые хотят остаться в Германии на заработках, сейчас не моргать и не ныть, и не радоваться халявным пособиям- а резко сейчас находить любую работу, чтобы предъявить основание на дальнейшее пребывание в связи с контрактом на работу. Иначе через полгода(в случае если война закончится) вам будут массово отказывать продления вида на жительства, с отрезанием соц. помощи.
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24.04.2022 17:54 Відповісти
Вид на жительство дают на один год, а не на пол года как вы написали.
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24.04.2022 18:30 Відповісти
пособие могут раньше отменить
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25.04.2022 05:40 Відповісти
Моим родственникам дали только на полгода.
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30.04.2022 14:19 Відповісти
работу в германии без языка очень хорошую не найти - только физическую и то не фатк
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25.04.2022 05:39 Відповісти
 
 