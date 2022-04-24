Вчителів з України найматимуть для адаптації дітей-біженців у Німеччині
Уряди федеральних земель в Німеччині планують залучати працівників освіти, змушених виїхати з України, до перепідготовки українських школярів.
Як передає Цензор.НЕТ, від початку вторгнення РФ в Україну у Німеччину прибуло близько 360 тисяч біженців, інформує Суспільне із посиланням на Die Welt.
Відповідні установи у більшості німецьких земель отримують сотні заявок на працевлаштування від українських освітян.
Наразі в землі Баден-Вюртемберг надійшло 280 заяв від українських вчителів, у Бранденбурзі 170, у Гессені 400. Українських освітян планують залучати до адаптації дітей, що також переїхали до Німеччини, викладатимуть українську мову.
Окрім Берліна, деякі землі вже надають конкретну інформацію щодо набору українських вчителів. Таким чином у Баварії повідомили, що найняли 200 працівників. У Саксонії їх 122. Гамбург та Шлезвіг-Гольштейн повідомляє про 23, Нижня Саксонія 15 і Саксонія-Ангальт 8.
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Т.е. я настоятельно рекомендую тем украинцам, которые хотят остаться в Германии на заработках, сейчас не моргать и не ныть, и не радоваться халявным пособиям- а резко сейчас находить любую работу, чтобы предъявить основание на дальнейшее пребывание в связи с контрактом на работу. Иначе через полгода(в случае если война закончится) вам будут массово отказывать продления вида на жительства, с отрезанием соц. помощи.