Вчителів з України найматимуть для адаптації дітей-біженців у Німеччині

Уряди федеральних земель в Німеччині планують залучати працівників освіти, змушених виїхати з України, до перепідготовки українських школярів.

Як передає Цензор.НЕТ, від початку вторгнення РФ в Україну у Німеччину прибуло близько 360 тисяч біженців, інформує Суспільне із посиланням на Die Welt.

Відповідні установи у більшості німецьких земель отримують сотні заявок на працевлаштування від українських освітян.

Наразі в землі Баден-Вюртемберг надійшло 280 заяв від українських вчителів, у Бранденбурзі 170, у Гессені 400. Українських освітян планують залучати до адаптації дітей, що також переїхали до Німеччини, викладатимуть українську мову.

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Окрім Берліна, деякі землі вже надають конкретну інформацію щодо набору українських вчителів. Таким чином у Баварії повідомили, що найняли 200 працівників. У Саксонії їх 122. Гамбург та Шлезвіг-Гольштейн повідомляє про 23, Нижня Саксонія 15 і Саксонія-Ангальт 8.