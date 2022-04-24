Папа Римский повторил призыв к пасхальному перемирию в Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье повторил свой призыв к пасхальному перемирию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Vatican News.

Поскольку восточные христиане, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают в воскресенье Пасху, Папа Франциск воспользовался возможностью призвать к перемирию в Украине.

По его словам, установление перемирия было бы "малейшим и наиболее ощутимым признаком стремления к миру".

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"Пусть атаки прекратятся, чтобы прийти на помощь страдающим. Остановимся и послушаемся слов Воскресшего, который в день Пасхи сказал Своим ученикам: "Мир вам", – сказал Папа.

Он призвал всех молиться за мир и иметь мужество сказать, что мир возможен.

"Пусть политические лидеры прислушаются к голосам желающего мира народа, а не эскалации конфликта", - заявил Папа Римский.