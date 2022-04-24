Папа Римский повторил призыв к пасхальному перемирию в Украине
Папа Римский Франциск в воскресенье повторил свой призыв к пасхальному перемирию в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Vatican News.
Поскольку восточные христиане, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают в воскресенье Пасху, Папа Франциск воспользовался возможностью призвать к перемирию в Украине.
По его словам, установление перемирия было бы "малейшим и наиболее ощутимым признаком стремления к миру".
"Пусть атаки прекратятся, чтобы прийти на помощь страдающим. Остановимся и послушаемся слов Воскресшего, который в день Пасхи сказал Своим ученикам: "Мир вам", – сказал Папа.
Он призвал всех молиться за мир и иметь мужество сказать, что мир возможен.
"Пусть политические лидеры прислушаются к голосам желающего мира народа, а не эскалации конфликта", - заявил Папа Римский.
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адресуйте заклик московському сатанату виведіть їх на чисту воду
а 5 колона в буцигарню.
інакше це все повториться
Доречі коли папа Римсьаий цілує землю це по їх ватиканським поняттям означає що вони вимагають цю землю собі, тобто Римо католицькій церкві.
Так я вам скажу, що кілька українських морпіхів зробили для миру більше, ніж цілий папа римський.
І це факт!
мирно так гуде
Припинили б вже газетки писати про цього покруча.