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Папа Римский повторил призыв к пасхальному перемирию в Украине

папа,римський

Папа Римский Франциск в воскресенье повторил свой призыв к пасхальному перемирию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Vatican News.

Поскольку восточные христиане, придерживающиеся юлианского календаря, отмечают в воскресенье Пасху, Папа Франциск воспользовался возможностью призвать к перемирию в Украине.

По его словам, установление перемирия было бы "малейшим и наиболее ощутимым признаком стремления к миру".

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"Пусть атаки прекратятся, чтобы прийти на помощь страдающим. Остановимся и послушаемся слов Воскресшего, который в день Пасхи сказал Своим ученикам: "Мир вам", – сказал Папа.

Он призвал всех молиться за мир и иметь мужество сказать, что мир возможен.

"Пусть политические лидеры прислушаются к голосам желающего мира народа, а не эскалации конфликта", - заявил Папа Римский.

Автор: 

Папа Римский (439) Пасха (378) перемирие (1650)


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Топ комментарии
+16
Україна ні з ким не сварилася...
адресуйте заклик московському сатанату виведіть їх на чисту воду
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24.04.2022 17:10
+14
К сожалению вся эта болтовня не работает, а вот артиллерия да
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24.04.2022 17:13
+11
Його папость ще ніхто не послав? Може я буду першим!!!! Посилаю ***** разом з кораблем! Хочу марку!
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24.04.2022 17:12
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Україна ні з ким не сварилася...
адресуйте заклик московському сатанату виведіть їх на чисту воду
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24.04.2022 17:10 Ответить
після перемоги України московська церквушка, московська телевізійна петрушка йде за рускім карапльом з України.
а 5 колона в буцигарню.
інакше це все повториться
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24.04.2022 17:11 Ответить
Його папость ще ніхто не послав? Може я буду першим!!!! Посилаю ***** разом з кораблем! Хочу марку!
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24.04.2022 17:12 Ответить
Нинішній папа якийсь не папський. От Іоан Павло ІІ був справжній папа.
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24.04.2022 17:18 Ответить
Всі вони за Мацкву мазу тягнуть, Папство як інстітут поважає тільки імперії як Московію наприклад, свбодні республіки типу України для них це ворог.
Доречі коли папа Римсьаий цілує землю це по їх ватиканським поняттям означає що вони вимагають цю землю собі, тобто Римо католицькій церкві.
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24.04.2022 19:12 Ответить
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24.04.2022 19:08 Ответить
К сожалению вся эта болтовня не работает, а вот артиллерия да
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24.04.2022 17:13 Ответить
Таки так! Краще "погудеть", або хоч в дзвони бить.
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24.04.2022 20:16 Ответить
А дві курви на Вербну неділю нащо хоровод водили?.....
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24.04.2022 17:18 Ответить
Він дебіл?
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24.04.2022 17:20 Ответить
не дай бог никому такого папы!
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24.04.2022 17:24 Ответить
нехай в жопку пуціну свисне - може поможе
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24.04.2022 17:33 Ответить
Може, ще один медальйон "Ангел миру" для путіна спрацює ?
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24.04.2022 17:34 Ответить
Скільки не кажи 'халва' в роті солодше не стане.
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24.04.2022 17:53 Ответить
Погано мама цього папу у дитинстві навчила, не розрізняє добро і ZЛО
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24.04.2022 18:00 Ответить
это не папа, это "церковный тесть"
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24.04.2022 18:03 Ответить
"Релігія- опіум для народу" і це таки факт
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24.04.2022 20:10 Ответить
Ось, - дві новини поряд.
Так я вам скажу, що кілька українських морпіхів зробили для миру більше, ніж цілий папа римський.
І це факт!

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24.04.2022 18:16 Ответить
Одесі дитину вбили про яке перемир'я
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24.04.2022 18:25 Ответить
ти не папа ти пахан
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24.04.2022 18:43 Ответить
Франциск як справжній Єзуїт (бо він з цього католицького ордену) несе пургу що Українці і кацапи то братські народи. Як після цього його поважати і поважати єзуїтів ? До речі Арестович також є єзуїтом і ********** вчення Ігнатія Лойоли у маси.
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24.04.2022 19:06 Ответить
якраз сирена включилась у Львові...
мирно так гуде
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24.04.2022 19:17 Ответить
папа идет к маме!
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24.04.2022 19:30 Ответить
Та йому мама не потрібна. В нього інші захоплення
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24.04.2022 20:12 Ответить
Закрийся і не відсвічуй, мерзота.

Припинили б вже газетки писати про цього покруча.
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24.04.2022 21:04 Ответить
 
 