Папа Римський повторив заклик до великоднього перемир’я в Україні
Папа Римський Франциск у неділю повторив свій заклик до великоднього перемир’я в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Vatican News.
Оскільки східні християни, які дотримуються юліанського календаря, відзначають у неділю Великдень, Папа Франциск скористався нагодою, щоб знову закликати до перемир’я в Україні.
За його словами, встановлення перемир’я було б "найменшою і найбільш відчутною ознакою прагнення до миру".
"Нехай атаки припиняться, щоб прийти на допомогу стражденним. Зупинімося й послухаємо слів Воскреслого, який у день Великодня сказав Своїм учням: "Мир вам" - сказав Папа.
Він закликав усіх молитися за мир і мати мужність сказати, що "мир можливий".
"Нехай політичні лідери прислухаються до голосів народу, який бажає миру, а не ескалації конфлікту" - заявив Папа Римський.
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адресуйте заклик московському сатанату виведіть їх на чисту воду
а 5 колона в буцигарню.
інакше це все повториться
Доречі коли папа Римсьаий цілує землю це по їх ватиканським поняттям означає що вони вимагають цю землю собі, тобто Римо католицькій церкві.
Так я вам скажу, що кілька українських морпіхів зробили для миру більше, ніж цілий папа римський.
І це факт!
мирно так гуде
Припинили б вже газетки писати про цього покруча.