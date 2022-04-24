УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9792 відвідувача онлайн
Новини
1 804 25

Папа Римський повторив заклик до великоднього перемир’я в Україні

папа,римський

Папа Римський Франциск у неділю повторив свій заклик до великоднього перемир’я в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Vatican News.

Оскільки східні християни, які дотримуються юліанського календаря, відзначають у неділю Великдень, Папа Франциск скористався нагодою, щоб знову  закликати до перемир’я в Україні.

За його словами, встановлення перемир’я було б "найменшою і найбільш відчутною ознакою прагнення до миру".

Читайте також: Папа Римський закликав Україну та Росію до Великоднього перемир'я

"Нехай атаки припиняться, щоб прийти на допомогу стражденним. Зупинімося й послухаємо слів Воскреслого, який у день Великодня сказав Своїм учням: "Мир вам" - сказав Папа.

Він закликав усіх молитися за мир і мати мужність сказати, що "мир можливий".

Дивіться також: У Ватикані провели скандальну акцію примирення, хрест таки тримали українка і росіянка. ВIДЕО

"Нехай політичні лідери прислухаються до голосів народу, який бажає миру, а не ескалації конфлікту" - заявив Папа Римський.

Автор: 

Папа Римський (321) Великдень (361) перемир’я (958)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Україна ні з ким не сварилася...
адресуйте заклик московському сатанату виведіть їх на чисту воду
показати весь коментар
24.04.2022 17:10
+14
К сожалению вся эта болтовня не работает, а вот артиллерия да
показати весь коментар
24.04.2022 17:13
+11
Його папость ще ніхто не послав? Може я буду першим!!!! Посилаю ***** разом з кораблем! Хочу марку!
показати весь коментар
24.04.2022 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна ні з ким не сварилася...
адресуйте заклик московському сатанату виведіть їх на чисту воду
показати весь коментар
24.04.2022 17:10 Відповісти
після перемоги України московська церквушка, московська телевізійна петрушка йде за рускім карапльом з України.
а 5 колона в буцигарню.
інакше це все повториться
показати весь коментар
24.04.2022 17:11 Відповісти
Його папость ще ніхто не послав? Може я буду першим!!!! Посилаю ***** разом з кораблем! Хочу марку!
показати весь коментар
24.04.2022 17:12 Відповісти
Нинішній папа якийсь не папський. От Іоан Павло ІІ був справжній папа.
показати весь коментар
24.04.2022 17:18 Відповісти
Всі вони за Мацкву мазу тягнуть, Папство як інстітут поважає тільки імперії як Московію наприклад, свбодні республіки типу України для них це ворог.
Доречі коли папа Римсьаий цілує землю це по їх ватиканським поняттям означає що вони вимагають цю землю собі, тобто Римо католицькій церкві.
показати весь коментар
24.04.2022 19:12 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2022 19:08 Відповісти
К сожалению вся эта болтовня не работает, а вот артиллерия да
показати весь коментар
24.04.2022 17:13 Відповісти
Таки так! Краще "погудеть", або хоч в дзвони бить.
показати весь коментар
24.04.2022 20:16 Відповісти
А дві курви на Вербну неділю нащо хоровод водили?.....
показати весь коментар
24.04.2022 17:18 Відповісти
Він дебіл?
показати весь коментар
24.04.2022 17:20 Відповісти
не дай бог никому такого папы!
показати весь коментар
24.04.2022 17:24 Відповісти
нехай в жопку пуціну свисне - може поможе
показати весь коментар
24.04.2022 17:33 Відповісти
Може, ще один медальйон "Ангел миру" для путіна спрацює ?
показати весь коментар
24.04.2022 17:34 Відповісти
Скільки не кажи 'халва' в роті солодше не стане.
показати весь коментар
24.04.2022 17:53 Відповісти
Погано мама цього папу у дитинстві навчила, не розрізняє добро і ZЛО
показати весь коментар
24.04.2022 18:00 Відповісти
это не папа, это "церковный тесть"
показати весь коментар
24.04.2022 18:03 Відповісти
"Релігія- опіум для народу" і це таки факт
показати весь коментар
24.04.2022 20:10 Відповісти
Ось, - дві новини поряд.
Так я вам скажу, що кілька українських морпіхів зробили для миру більше, ніж цілий папа римський.
І це факт!

показати весь коментар
24.04.2022 18:16 Відповісти
Одесі дитину вбили про яке перемир'я
показати весь коментар
24.04.2022 18:25 Відповісти
ти не папа ти пахан
показати весь коментар
24.04.2022 18:43 Відповісти
Франциск як справжній Єзуїт (бо він з цього католицького ордену) несе пургу що Українці і кацапи то братські народи. Як після цього його поважати і поважати єзуїтів ? До речі Арестович також є єзуїтом і ********** вчення Ігнатія Лойоли у маси.
показати весь коментар
24.04.2022 19:06 Відповісти
якраз сирена включилась у Львові...
мирно так гуде
показати весь коментар
24.04.2022 19:17 Відповісти
папа идет к маме!
показати весь коментар
24.04.2022 19:30 Відповісти
Та йому мама не потрібна. В нього інші захоплення
показати весь коментар
24.04.2022 20:12 Відповісти
Закрийся і не відсвічуй, мерзота.

Припинили б вже газетки писати про цього покруча.
показати весь коментар
24.04.2022 21:04 Відповісти
 
 