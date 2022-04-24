Папа Римський повторив заклик до великоднього перемир’я в Україні

Папа Римський Франциск у неділю повторив свій заклик до великоднього перемир’я в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Vatican News.

Оскільки східні християни, які дотримуються юліанського календаря, відзначають у неділю Великдень, Папа Франциск скористався нагодою, щоб знову закликати до перемир’я в Україні.

За його словами, встановлення перемир’я було б "найменшою і найбільш відчутною ознакою прагнення до миру".

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"Нехай атаки припиняться, щоб прийти на допомогу стражденним. Зупинімося й послухаємо слів Воскреслого, який у день Великодня сказав Своїм учням: "Мир вам" - сказав Папа.

Він закликав усіх молитися за мир і мати мужність сказати, що "мир можливий".

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"Нехай політичні лідери прислухаються до голосів народу, який бажає миру, а не ескалації конфлікту" - заявив Папа Римський.