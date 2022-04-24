Рашисты на Херсонском направлении терпят значительные потери, - глава Одесской ОВА Марченко
Российские оккупанты понесли значительные потери на Херсонском направлении.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Есть успехи наших Вооруженных Сил на Херсонском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике", – сказал он.
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+20 Aks World
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+16 Йцу Кенг #461207
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+9 damian kireev #516357
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гугло - переклад використовувати.
"***** их там было *****!" )))
https://twitter.com/i/status/1518242545574293506
Як ми зрозуміли, орки двинулися з Чорнабаївки в сторону Посад-Покровського, і їх по дорозі (біля Кисилівки) наші артою накрили....якось так