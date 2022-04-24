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Новости Война
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Рашисты на Херсонском направлении терпят значительные потери, - глава Одесской ОВА Марченко

Российские оккупанты понесли значительные потери на Херсонском направлении.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть успехи наших Вооруженных Сил на Херсонском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике", – сказал он.

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Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+20
Ну, такая, поверхностная информация.
Доверяем только фактам и видео/фотоподтверждениям, не будем ватой
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24.04.2022 18:12
+16
красивое: наши воины ипашат из Буцифала по рашистам, как по уткам в тире!
"***** их там было *****!" )))
https://twitter.com/i/status/1518242545574293506
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24.04.2022 18:22
+9
За последние два дня там двоих генералов забаранили и одного тяжело ранили .Если такие потери высший офицерский состав несёт то ,что уж тогда говорить о рядовом
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24.04.2022 18:23
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Ну, такая, поверхностная информация.
Доверяем только фактам и видео/фотоподтверждениям, не будем ватой
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24.04.2022 18:12 Ответить
Абсолютно точно))))
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24.04.2022 18:20 Ответить
За последние два дня там двоих генералов забаранили и одного тяжело ранили .Если такие потери высший офицерский состав несёт то ,что уж тогда говорить о рядовом
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24.04.2022 18:23 Ответить
фіо генералів досі нема
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24.04.2022 18:29 Ответить
А ти пошукай, ти ж знайшов як
гугло - переклад використовувати.
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24.04.2022 18:40 Ответить
Так ти збігай на той бік, спитай. Завтра доповіси.
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24.04.2022 18:42 Ответить
"фіо генерали", це щось на кшталт фітнес інструкторів, чи як? Хто вони такі, ці генерали фіо? Шо то за фіо, це якісь аналогавнєт?
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24.04.2022 19:05 Ответить
Казел папизже
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24.04.2022 19:05 Ответить
Може тебе ще й поцілувати?
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24.04.2022 18:43 Ответить
Вперед в окопы на передовую за видосиками. Я дам вам парабелум.
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24.04.2022 20:53 Ответить
тебе факты на похоронах в телеге скоро выложат
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25.04.2022 05:35 Ответить
Пусть сдохнут все!
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24.04.2022 18:18 Ответить
красивое: наши воины ипашат из Буцифала по рашистам, как по уткам в тире!
"***** их там было *****!" )))
https://twitter.com/i/status/1518242545574293506
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24.04.2022 18:22 Ответить
Все добре, але "Буцефал".
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24.04.2022 19:39 Ответить
Стреляла с позицій орки наші накрили артой и тішина значіт норма меремололи . І слава богу.
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24.04.2022 18:25 Ответить
На Херсонском направлении уже месяц как нет подвижек.
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24.04.2022 18:37 Ответить
Так, рідненькі ЗСУ, ми так чекаємо звільнення Херсону і підготовки деокупації Криму
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24.04.2022 19:10 Ответить
Розказую: бабахкало й гуділо майже дві доби без перестанку. Це правда, в Херсоні земля трусилася.
Як ми зрозуміли, орки двинулися з Чорнабаївки в сторону Посад-Покровського, і їх по дорозі (біля Кисилівки) наші артою накрили....якось так
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24.04.2022 20:31 Ответить
По картам некоторых наблюдателей и Киселевка и Александровка уже за ВСУ.
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24.04.2022 22:15 Ответить
 
 