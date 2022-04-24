Рашисты на Херсонском направлении терпят значительные потери, - глава Одесской ОВА Марченко

Российские оккупанты понесли значительные потери на Херсонском направлении.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть успехи наших Вооруженных Сил на Херсонском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике", – сказал он.

Также смотрите: Морпехи из ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной рашистский танк Т-72. ВИДЕО