Морпехи из ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной рашистский танк Т-72. ВИДЕО
Бойцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили очередной рашистский танк Т-72.
Соответствующее видео опубликовало командование морской пехоты, сообщает Цензор.НЕТ.
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+41 Йцу Кенг #461207
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https://twitter.com/i/status/1518163988214960129
этот дяденька в паРаше ох@ел...))) видео не полное к сожалению...!
кто-то видел? в боевом применении.
тут, судя по всему - обрезали кадрированием
Попадание - да, есть.
Но самого уничтожения на видео нет.
Смотря еще куда попали. А там неясно, разрешение не айс.
Все такие есть разница между с стугной и тем же джавелином.
Оператора наверняка напрягает полет стугн по спирали, поди знай куда она попадает, за что зацепится до цели. Лазерный приемник в одном из хвостовых оперений ракеты, старое советское наследие всех птрк ссср и пост-ссср, от которого так и не отказались в КБ Луч.
Попадание джавелина в танк, особенно в режиме ОТА - 99% танку 3,14sdeц.