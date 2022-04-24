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Морпіхи з ПТРК "Стугна-П" знищили черговий рашистський танк Т-72. ВIДЕО

Бійці з 501-го окремого батальйону морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий рашистський танк Т-72.

Відповідне відео опублікувало командування морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 128-ї бригади за допомогою ПТРК "Стугна" спалили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) Стугна (83) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+41
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24.04.2022 17:08
+31
ВСУ - красавчики!
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24.04.2022 17:11
+21
новинка прувет дрысня Бурято убийственная война продолжается ышо один девайс для выпила дрысни
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24.04.2022 17:15
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24.04.2022 17:08 Відповісти
"Більшого вимагай" (с)
Хочеш щось отримати - проси вдвічі більше

"Просіть, і вам дадуть. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять" (с)
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24.04.2022 18:04 Відповісти
Гарна ідея.
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24.04.2022 18:53 Відповісти
Не то слово! Тим більше, що у кацапів якраз свої крилаті ракети мають ось-ось закінчитися. Тоді ситуація перевернеться навпаки!!!
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24.04.2022 19:25 Відповісти
ВСУ - красавчики!
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24.04.2022 17:11 Відповісти
Чудове видовище!
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24.04.2022 17:12 Відповісти
Буденно так - ЄСТЬ.
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24.04.2022 17:14 Відповісти
новинка прувет дрысня Бурято убийственная война продолжается ышо один девайс для выпила дрысни
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24.04.2022 17:15 Відповісти
поляки помогают?
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24.04.2022 17:52 Відповісти
Красота...
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24.04.2022 17:17 Відповісти
Это флаг фашистской партии Италии. Центр никому ни на что не похожий?

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24.04.2022 17:26 Відповісти
зацените видос; какая-то шмонька снимает видос для раша тв )))
https://twitter.com/i/status/1518163988214960129
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24.04.2022 17:28 Відповісти
сегодня праздник - сегодня кушаем детей...!)))
этот дяденька в паРаше ох@ел...))) видео не полное к сожалению...!
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24.04.2022 17:46 Відповісти
Ця дівка якраз i пiд`***** кацапів, там по стрічці внизу повне вiдео
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24.04.2022 18:27 Відповісти
Там далеченько було - ******* прийшов непомітно.
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24.04.2022 17:34 Відповісти
Ага, 4.6 км - практично на межі можливостей стугни.
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24.04.2022 17:46 Відповісти
А шо так тихо......?
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24.04.2022 17:37 Відповісти
Далеко - звук від вибуху буде йти секунд 10 чи більше.
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24.04.2022 18:16 Відповісти
Тащите мужики
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24.04.2022 17:38 Відповісти
хочу увидеть монитор стугны не в экспортном исполнении. без арабских букв по периметру.

кто-то видел? в боевом применении.

тут, судя по всему - обрезали кадрированием
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24.04.2022 17:48 Відповісти
Видел несколько раз точно на укр.языке
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24.04.2022 18:00 Відповісти
Любуйтеся))
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24.04.2022 20:39 Відповісти
Різниця яка ?? Аби танк горів. А наші лісопосадки з пустелею ніяк не сплутати. І сніг лежав ...
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25.04.2022 10:38 Відповісти
Баллистика просто убийственная - сверху обошёл деревья , опустился, и это всё по непредсказуемой траектории полёта ракеты и плавно так, вошёл в тело танка - просто митці.
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24.04.2022 18:44 Відповісти
Не факт что уничтожили.
Попадание - да, есть.
Но самого уничтожения на видео нет.
Смотря еще куда попали. А там неясно, разрешение не айс.
Все такие есть разница между с стугной и тем же джавелином.
Оператора наверняка напрягает полет стугн по спирали, поди знай куда она попадает, за что зацепится до цели. Лазерный приемник в одном из хвостовых оперений ракеты, старое советское наследие всех птрк ссср и пост-ссср, от которого так и не отказались в КБ Луч.
Попадание джавелина в танк, особенно в режиме ОТА - 99% танку 3,14sdeц.
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24.04.2022 19:31 Відповісти
 
 