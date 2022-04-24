Морпіхи з ПТРК "Стугна-П" знищили черговий рашистський танк Т-72. ВIДЕО
Бійці з 501-го окремого батальйону морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий рашистський танк Т-72.
Відповідне відео опублікувало командування морської піхоти, інформує Цензор.НЕТ.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 128-ї бригади за допомогою ПТРК "Стугна" спалили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО
Топ коментарі
+41 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар24.04.2022 17:08
+31 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар24.04.2022 17:11
+21 Шимус
показати весь коментар24.04.2022 17:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хочеш щось отримати - проси вдвічі більше
"Просіть, і вам дадуть. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і вам відчинять" (с)
https://twitter.com/i/status/1518163988214960129
этот дяденька в паРаше ох@ел...))) видео не полное к сожалению...!
кто-то видел? в боевом применении.
тут, судя по всему - обрезали кадрированием
Попадание - да, есть.
Но самого уничтожения на видео нет.
Смотря еще куда попали. А там неясно, разрешение не айс.
Все такие есть разница между с стугной и тем же джавелином.
Оператора наверняка напрягает полет стугн по спирали, поди знай куда она попадает, за что зацепится до цели. Лазерный приемник в одном из хвостовых оперений ракеты, старое советское наследие всех птрк ссср и пост-ссср, от которого так и не отказались в КБ Луч.
Попадание джавелина в танк, особенно в режиме ОТА - 99% танку 3,14sdeц.