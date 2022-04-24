Рашисти на Херсонському напрямку зазнають значних втрат, - глава Одеської ОВА Марченко
Російські окупанти зазнають значних втрат на Херсонському напрямку.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Є успіхи наших Збройних Сил на Херсонському напрямку. Ворог несе значні втрати в особовому складі та техніці", - сказав він.
Топ коментарі
+20 Aks World
показати весь коментар24.04.2022 18:12
+16 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар24.04.2022 18:22
+9 damian kireev #516357
показати весь коментар24.04.2022 18:23
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гугло - переклад використовувати.
"***** их там было *****!" )))
https://twitter.com/i/status/1518242545574293506
Як ми зрозуміли, орки двинулися з Чорнабаївки в сторону Посад-Покровського, і їх по дорозі (біля Кисилівки) наші артою накрили....якось так