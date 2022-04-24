УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5301 відвідувач онлайн
Новини Війна
18 593 20

Рашисти на Херсонському напрямку зазнають значних втрат, - глава Одеської ОВА Марченко

Російські окупанти зазнають значних втрат на Херсонському напрямку.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Є успіхи наших Збройних Сил на Херсонському напрямку. Ворог несе значні втрати в особовому складі та техніці", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові взяли під контроль 8 населених пунктів на Херсонщині, - ОК "Південь"

Автор: 

Херсонська область (5790)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Ну, такая, поверхностная информация.
Доверяем только фактам и видео/фотоподтверждениям, не будем ватой
показати весь коментар
24.04.2022 18:12
+16
красивое: наши воины ипашат из Буцифала по рашистам, как по уткам в тире!
"***** их там было *****!" )))
https://twitter.com/i/status/1518242545574293506
показати весь коментар
24.04.2022 18:22
+9
За последние два дня там двоих генералов забаранили и одного тяжело ранили .Если такие потери высший офицерский состав несёт то ,что уж тогда говорить о рядовом
показати весь коментар
24.04.2022 18:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, такая, поверхностная информация.
Доверяем только фактам и видео/фотоподтверждениям, не будем ватой
показати весь коментар
24.04.2022 18:12 Відповісти
Абсолютно точно))))
показати весь коментар
24.04.2022 18:20 Відповісти
За последние два дня там двоих генералов забаранили и одного тяжело ранили .Если такие потери высший офицерский состав несёт то ,что уж тогда говорить о рядовом
показати весь коментар
24.04.2022 18:23 Відповісти
фіо генералів досі нема
показати весь коментар
24.04.2022 18:29 Відповісти
А ти пошукай, ти ж знайшов як
гугло - переклад використовувати.
показати весь коментар
24.04.2022 18:40 Відповісти
Так ти збігай на той бік, спитай. Завтра доповіси.
показати весь коментар
24.04.2022 18:42 Відповісти
"фіо генерали", це щось на кшталт фітнес інструкторів, чи як? Хто вони такі, ці генерали фіо? Шо то за фіо, це якісь аналогавнєт?
показати весь коментар
24.04.2022 19:05 Відповісти
Казел папизже
показати весь коментар
24.04.2022 19:05 Відповісти
Може тебе ще й поцілувати?
показати весь коментар
24.04.2022 18:43 Відповісти
Вперед в окопы на передовую за видосиками. Я дам вам парабелум.
показати весь коментар
24.04.2022 20:53 Відповісти
тебе факты на похоронах в телеге скоро выложат
показати весь коментар
25.04.2022 05:35 Відповісти
Пусть сдохнут все!
показати весь коментар
24.04.2022 18:18 Відповісти
красивое: наши воины ипашат из Буцифала по рашистам, как по уткам в тире!
"***** их там было *****!" )))
https://twitter.com/i/status/1518242545574293506
показати весь коментар
24.04.2022 18:22 Відповісти
Все добре, але "Буцефал".
показати весь коментар
24.04.2022 19:39 Відповісти
Стреляла с позицій орки наші накрили артой и тішина значіт норма меремололи . І слава богу.
показати весь коментар
24.04.2022 18:25 Відповісти
На Херсонском направлении уже месяц как нет подвижек.
показати весь коментар
24.04.2022 18:37 Відповісти
Так, рідненькі ЗСУ, ми так чекаємо звільнення Херсону і підготовки деокупації Криму
показати весь коментар
24.04.2022 19:10 Відповісти
Розказую: бабахкало й гуділо майже дві доби без перестанку. Це правда, в Херсоні земля трусилася.
Як ми зрозуміли, орки двинулися з Чорнабаївки в сторону Посад-Покровського, і їх по дорозі (біля Кисилівки) наші артою накрили....якось так
показати весь коментар
24.04.2022 20:31 Відповісти
По картам некоторых наблюдателей и Киселевка и Александровка уже за ВСУ.
показати весь коментар
24.04.2022 22:15 Відповісти
 
 