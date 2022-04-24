Рашисти на Херсонському напрямку зазнають значних втрат, - глава Одеської ОВА Марченко

Російські окупанти зазнають значних втрат на Херсонському напрямку.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Є успіхи наших Збройних Сил на Херсонському напрямку. Ворог несе значні втрати в особовому складі та техніці", - сказав він.

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