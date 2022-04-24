Оккупанты пытаются вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины, - Центр противодействия дезинформации

Российские оккупанты разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно сообщению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, враг вывозит на крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут быть сообщения жителей Севастополя о том, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - говорится в сообщении.

Также оккупанты разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества.

"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - добавили в ЦПИ.

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