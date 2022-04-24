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Новости Война
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Оккупанты пытаются вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины, - Центр противодействия дезинформации

посівна

Российские оккупанты разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно сообщению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, враг вывозит на крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. В частности, оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым. Подтверждением этому могут быть сообщения жителей Севастополя о том, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует", - говорится в сообщении.

Также оккупанты разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества.

"Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики", - добавили в ЦПИ.

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Вате привезут астраханские арбузы. А пшеницу вывезут
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24.04.2022 18:21 Ответить
что-что. а по голодоморам эти "адиннарот" впереди планеты всей
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24.04.2022 18:22 Ответить
Який сенс садити під дулом окупанта? Не впевнений що збір урожаю відбудеться вже на звільненій території. Відтак окупант конфіскує врожай або знищить. Пшениця гарно горить...
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24.04.2022 18:23 Ответить
Украинской власти, наверное, нетрудно будет объяснить гражданам Украины почему так бездарно просрали подготовку к полномасштабному вторжению и пропустили регулярные российские войска на юг Украины с Крыма? Тем более, что американцы об этом предупреждали, как минимум, за месяц и направление основных ударов было известно.
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24.04.2022 18:27 Ответить
...а потім ми переможемо, коли ворог потоптавшись і все зруйнувавши, вирішить сам, що з нього досить.
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24.04.2022 18:38 Ответить
Там где возникает "руССкий мир", там кровь, кризис, голод, разруха и бардак.
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24.04.2022 18:43 Ответить
Ну зная москолей , они под разными предлогами ,заберут все 99% урожая . Я бы даже не начинал Потом не жалуйтесь , я вас предупреждал А вместо сельхоз работ , лучше помогите ВСУ выгнать всех москалей У вас же там плавни и лесостепь , Богом велено создавать партизанские отряды пока не начались прод отряды
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24.04.2022 19:14 Ответить
партизанские отряды всегда спонсировались, а тут кто спонсировать будет. С палками бегать? В лесу и плавнях уже заминировано или вы думаете они настолько тупые? Чем дольше зеленые чухают опу и не дают команду генштабу тем больше вероятность что Херсонскую обл. уже не вернут
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24.04.2022 22:10 Ответить
якщо то москальські кораблі то потопити їх, все рівно зерно з мордора не повернеш
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24.04.2022 21:31 Ответить
 
 