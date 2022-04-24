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Новости Война
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У оккупантов остаются около 30% запаса высокоточных ракет, - Грозев

ракета,рф

Оккупанты расстреляли почти весь запас своих высокоточных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По оценке, озвученной Грозевым, россияне израсходовали более 2/3 своих ракет.

"Пока у них остаются примерно 30% от того, с чем они начали войну, именно среди этих (высокоточных. – Ред.) ракет", – сказал он.

По его словам, РФ способна самостоятельно производить такие ракеты, но при этом цикл изготовления такой ракеты – около месяца.

Также количество персонала, умеющего управлять такими ракетами, в России ограничено, отметил журналист.

"Здесь еще и вопрос: кто работает с этими ракетами? Ресурс, умеющий эти ракеты направлять, он тоже ограничен. Это… Наша разведка показывает, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только над уничтожением и сбиванием ракет, но работает и над обнаружением этих людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если в России закончится не только hardware, но и software", – рассказал он.

Читайте также: Путин не прикажет нажать ядерную кнопку, потому что знает: этот приказ просто не выполнят, - Грозев

Автор: 

ракеты (3575) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+12
Может относительно точные уже и заканчиваются, но ракет там ещё много. А им все равно лишь бы убивать...
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24.04.2022 19:21
+7
незнаю скільки там ракет тільки за сегодні 8 разів дом трусило. 3 послідніх с самолета було завдано удари хоч можу и помелятись. Ось такі свята. Вірим в Зсу.
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24.04.2022 18:58
+2
Ще коли кацапи штук п'ятсот випустили, казали що витратили майже все.

За його словами, РФ здатна самостійно виробляти такі ракети, але при цьому цикл виготовлення такої ракети - близько місяця. Джерело:

Цей чувак взагалі знає, що таке серійне виробництво?
Воно буває на різних стадіях: може бути й місяць до завершення циклу, а може й година!
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24.04.2022 19:34
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незнаю скільки там ракет тільки за сегодні 8 разів дом трусило. 3 послідніх с самолета було завдано удари хоч можу и помелятись. Ось такі свята. Вірим в Зсу.
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24.04.2022 18:58 Ответить
Так Калібрів в них вже дуже мало залишилось. Переважно в них є зараз ракети авіаційного запуску, тобто серії "Х".

От їх останнім часом переважно і запускають.
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24.04.2022 19:42 Ответить
З Саратова злітає дальня авиація і стріляє. Можливо навіть тими ракетами що Україна віддала оркам. Там використовується не gps а стара навігаційна система. Жалко нема Нормальних ребів для спуфинга цих стародавних систем
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24.04.2022 20:20 Ответить
Да это так

С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E ПВО , 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E армия ПВО . От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, насчитывали 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2600 единиц тактического ядерного оружия. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-55 [31] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-dutch2016-56 [32] .

В октябре 1991 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховная рада Украины приняла решение о переподчинении Украине Черноморского флотаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-57 [33] .

30 декабря 1991 года в Минске состоялась встреча глав государств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ , в ходе которой страны - участницы СНГ подписали ряд документов по военным вопросам, в соответствии с которыми министерство обороны бывшего СССР подлежало ликвидации, а вместо него создавалось Главное командование Вооружённых сил СНГ. Государства СНГ получили право создавать собственные вооружённые силы на базе частей и подразделений ВС СССР
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24.04.2022 21:20 Ответить
https://24tv.ua/ru/kto_unichtozhal_voennyj_potencial_vsu_v_1991_2014_goda_podozrevajutsja_vse_ministry_oborony_n1107144
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24.04.2022 21:24 Ответить
Де це ви мешкаєте, щоб дом 8 разів трусило "сегодні"? До речі, "послідніх", "помелятись". Судячи з написаного, в Україну ви нещодавно приїхали.
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24.04.2022 20:52 Ответить
Это должно нас утешить. Что вместо твоего разрушат соседский дом?
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24.04.2022 19:05 Ответить
Это только искандеров или x101 тоже?
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24.04.2022 19:13 Ответить
Может относительно точные уже и заканчиваются, но ракет там ещё много. А им все равно лишь бы убивать...
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24.04.2022 19:21 Ответить
Таки да, Грозев знает 30% и не меньше, он за базар отвечает, даже зуб дает... хотя ежели б давали за каждый свой вымер,- давно б уже со вставными челюстями ходил... обеими, ***
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24.04.2022 19:28 Ответить
Ще коли кацапи штук п'ятсот випустили, казали що витратили майже все.

За його словами, РФ здатна самостійно виробляти такі ракети, але при цьому цикл виготовлення такої ракети - близько місяця. Джерело:

Цей чувак взагалі знає, що таке серійне виробництво?
Воно буває на різних стадіях: може бути й місяць до завершення циклу, а може й година!
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24.04.2022 19:34 Ответить
Цей чувак знає що таке бовкати, як деколи преЗЕдент і його рать в ОПі.
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24.04.2022 19:58 Ответить


"Ще коли кацапи штук п'ятсот випустили, казали що витратили майже все."
Коли таке казали/писали, то мались на увазі конкретно "Калібри" наземного та корабельного базування.
Уважніше треба бути та не прибрехувати від себе.
Зараз йде мова взагалі про усі типи типу високоточних ракет будь-якого базування.
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24.04.2022 21:40 Ответить
"Бомбардировка началась в 19 часов 24 минуты и продлилась всю ночь, закончившись приблизительно в 6 часов утра 15 ноября 1940 года. В налёте на Ковентри участвовало 437 самолётов. За 11 часов непрерывной бомбардировки на город было сброшено 56 тонн https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 зажигательных бомб , 394 тонны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81 фугасных бомб и 127 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82 парашютных мин. " В результате авианалёта 14 ноября 1940 года погибло 554 человека, а 865 было ранено. Полностью были уничтожены 4 330 домов и три четверти всех фабрик городаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8#cite_note-%D0%B8%D0%B2%D0%BD-1 [1] ."
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24.04.2022 20:05 Ответить
... В результате авианалёта 14 ноября 1940 года погибло 554 человека, а 865 было ранено. Полностью были уничтожены 4 330 домов и три четверти всех фабрик города[1]....
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24.04.2022 20:07 Ответить
Масштабы бомбардировки меркнут по сравнению с бомбардировкой Ковентри 14 ноября 1940 года.
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24.04.2022 20:12 Ответить
І московія до сьогоднi вже мала тричі розвалитися, як на розповідали в 14 році.
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24.04.2022 20:50 Ответить
з таких високоточних не можна попости навіть пальцем в сраку
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24.04.2022 20:55 Ответить
треба щоб тому заводу передали бандерольку з України, таку як в белгород і тим хто керує запуском ракет
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24.04.2022 21:28 Ответить
Yes.
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24.04.2022 22:23 Ответить
Бомбить города можно и невысокоточными. А такого совкового хлама у параши полно. Только Мощная ПВО нас спасет.
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24.04.2022 22:14 Ответить
 
 