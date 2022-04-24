У оккупантов остаются около 30% запаса высокоточных ракет, - Грозев
Оккупанты расстреляли почти весь запас своих высокоточных ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По оценке, озвученной Грозевым, россияне израсходовали более 2/3 своих ракет.
"Пока у них остаются примерно 30% от того, с чем они начали войну, именно среди этих (высокоточных. – Ред.) ракет", – сказал он.
По его словам, РФ способна самостоятельно производить такие ракеты, но при этом цикл изготовления такой ракеты – около месяца.
Также количество персонала, умеющего управлять такими ракетами, в России ограничено, отметил журналист.
"Здесь еще и вопрос: кто работает с этими ракетами? Ресурс, умеющий эти ракеты направлять, он тоже ограничен. Это… Наша разведка показывает, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только над уничтожением и сбиванием ракет, но работает и над обнаружением этих людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если в России закончится не только hardware, но и software", – рассказал он.
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От їх останнім часом переважно і запускають.
С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E ПВО , 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E армия ПВО . От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, насчитывали 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2600 единиц тактического ядерного оружия. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-55 [31] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-dutch2016-56 [32] .
В октябре 1991 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховная рада Украины приняла решение о переподчинении Украине Черноморского флотаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-57 [33] .
30 декабря 1991 года в Минске состоялась встреча глав государств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ , в ходе которой страны - участницы СНГ подписали ряд документов по военным вопросам, в соответствии с которыми министерство обороны бывшего СССР подлежало ликвидации, а вместо него создавалось Главное командование Вооружённых сил СНГ. Государства СНГ получили право создавать собственные вооружённые силы на базе частей и подразделений ВС СССР
За його словами, РФ здатна самостійно виробляти такі ракети, але при цьому цикл виготовлення такої ракети - близько місяця. Джерело:
Цей чувак взагалі знає, що таке серійне виробництво?
Воно буває на різних стадіях: може бути й місяць до завершення циклу, а може й година!
"Ще коли кацапи штук п'ятсот випустили, казали що витратили майже все."
Коли таке казали/писали, то мались на увазі конкретно "Калібри" наземного та корабельного базування.
Уважніше треба бути та не прибрехувати від себе.
Зараз йде мова взагалі про усі типи типу високоточних ракет будь-якого базування.