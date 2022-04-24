У оккупантов остаются около 30% запаса высокоточных ракет, - Грозев

Оккупанты расстреляли почти весь запас своих высокоточных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По оценке, озвученной Грозевым, россияне израсходовали более 2/3 своих ракет.

"Пока у них остаются примерно 30% от того, с чем они начали войну, именно среди этих (высокоточных. – Ред.) ракет", – сказал он.

По его словам, РФ способна самостоятельно производить такие ракеты, но при этом цикл изготовления такой ракеты – около месяца.

Также количество персонала, умеющего управлять такими ракетами, в России ограничено, отметил журналист.

"Здесь еще и вопрос: кто работает с этими ракетами? Ресурс, умеющий эти ракеты направлять, он тоже ограничен. Это… Наша разведка показывает, что это примерно 30-40 человек. Украина же работает не только над уничтожением и сбиванием ракет, но работает и над обнаружением этих людей, которые могут эти ракеты программировать. Поэтому я не удивлюсь, если в России закончится не только hardware, но и software", – рассказал он.

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