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Новини Війна
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В окупантів залишаються близько 30% запасу високоточних ракет, - Грозєв

ракета,рф

Окупанти розстріляли майже весь запас своїх високоточних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За оцінкою, озвученою Грозєвим, росіяни витратили більш як 2/3 своїх ракет.

"Поки у них залишаються приблизно 30% від того, з чим вони почали війну, саме серед цих (високоточних. - Ред.) ракет", - сказав він.

За його словами, РФ здатна самостійно виробляти такі ракети, але при цьому цикл виготовлення такої ракети – близько місяця.

Також кількість персоналу, який вміє керувати такими ракетами, у Росії обмежена, наголосив журналіст.

"Тут ще й питання - хто працює з цими ракетами. Ресурс, який вміє ці ракети направляти, він теж обмежений. Це ... Наша розвідка показує, що це приблизно 30-40 осіб. Україна ж працює не тільки над знищенням й збиванням ракет, а працює і над виявленням цих людей, які можуть ці ракети програмувати. Тому я не здивуюся, якщо у Росії закінчиться не тільки hardware, але і software", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не накаже натиснути ядерну кнопку, бо знає: цей наказ просто не виконають, - Грозєв

Автор: 

ракети (4029) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+12
Может относительно точные уже и заканчиваются, но ракет там ещё много. А им все равно лишь бы убивать...
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24.04.2022 19:21
+7
незнаю скільки там ракет тільки за сегодні 8 разів дом трусило. 3 послідніх с самолета було завдано удари хоч можу и помелятись. Ось такі свята. Вірим в Зсу.
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24.04.2022 18:58
+2
Ще коли кацапи штук п'ятсот випустили, казали що витратили майже все.

За його словами, РФ здатна самостійно виробляти такі ракети, але при цьому цикл виготовлення такої ракети - близько місяця. Джерело:

Цей чувак взагалі знає, що таке серійне виробництво?
Воно буває на різних стадіях: може бути й місяць до завершення циклу, а може й година!
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24.04.2022 19:34
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незнаю скільки там ракет тільки за сегодні 8 разів дом трусило. 3 послідніх с самолета було завдано удари хоч можу и помелятись. Ось такі свята. Вірим в Зсу.
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24.04.2022 18:58 Відповісти
Так Калібрів в них вже дуже мало залишилось. Переважно в них є зараз ракети авіаційного запуску, тобто серії "Х".

От їх останнім часом переважно і запускають.
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24.04.2022 19:42 Відповісти
З Саратова злітає дальня авиація і стріляє. Можливо навіть тими ракетами що Україна віддала оркам. Там використовується не gps а стара навігаційна система. Жалко нема Нормальних ребів для спуфинга цих стародавних систем
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24.04.2022 20:20 Відповісти
Да это так

С 24 августа 1991 года под юрисдикцию Украины перешли 14 мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийские дивизии, 8 артиллерийских бригад, 4 бригады специального назначения, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E ПВО , 7 полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых самолётов) и отдельная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%92%D0%9E армия ПВО . От СССР Украина унаследовала четвёртую по величине армию в мире, оснащённую ядерным оружием и достаточно современными образцами вооружения и военной техники. Стратегические ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, насчитывали 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2600 единиц тактического ядерного оружия. Всего Украине отошло 8700 танков, 11 000 БМП и БТР, 18 000 единиц реактивной и ствольной артиллерии и 2800 летательных аппаратовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-55 [31] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-dutch2016-56 [32] .

В октябре 1991 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховная рада Украины приняла решение о переподчинении Украине Черноморского флотаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-57 [33] .

30 декабря 1991 года в Минске состоялась встреча глав государств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ , в ходе которой страны - участницы СНГ подписали ряд документов по военным вопросам, в соответствии с которыми министерство обороны бывшего СССР подлежало ликвидации, а вместо него создавалось Главное командование Вооружённых сил СНГ. Государства СНГ получили право создавать собственные вооружённые силы на базе частей и подразделений ВС СССР
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24.04.2022 21:20 Відповісти
https://24tv.ua/ru/kto_unichtozhal_voennyj_potencial_vsu_v_1991_2014_goda_podozrevajutsja_vse_ministry_oborony_n1107144
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24.04.2022 21:24 Відповісти
Де це ви мешкаєте, щоб дом 8 разів трусило "сегодні"? До речі, "послідніх", "помелятись". Судячи з написаного, в Україну ви нещодавно приїхали.
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24.04.2022 20:52 Відповісти
Это должно нас утешить. Что вместо твоего разрушат соседский дом?
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24.04.2022 19:05 Відповісти
Это только искандеров или x101 тоже?
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24.04.2022 19:13 Відповісти
Может относительно точные уже и заканчиваются, но ракет там ещё много. А им все равно лишь бы убивать...
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24.04.2022 19:21 Відповісти
Таки да, Грозев знает 30% и не меньше, он за базар отвечает, даже зуб дает... хотя ежели б давали за каждый свой вымер,- давно б уже со вставными челюстями ходил... обеими, ***
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24.04.2022 19:28 Відповісти
Ще коли кацапи штук п'ятсот випустили, казали що витратили майже все.

За його словами, РФ здатна самостійно виробляти такі ракети, але при цьому цикл виготовлення такої ракети - близько місяця. Джерело:

Цей чувак взагалі знає, що таке серійне виробництво?
Воно буває на різних стадіях: може бути й місяць до завершення циклу, а може й година!
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24.04.2022 19:34 Відповісти
Цей чувак знає що таке бовкати, як деколи преЗЕдент і його рать в ОПі.
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24.04.2022 19:58 Відповісти


"Ще коли кацапи штук п'ятсот випустили, казали що витратили майже все."
Коли таке казали/писали, то мались на увазі конкретно "Калібри" наземного та корабельного базування.
Уважніше треба бути та не прибрехувати від себе.
Зараз йде мова взагалі про усі типи типу високоточних ракет будь-якого базування.
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24.04.2022 21:40 Відповісти
"Бомбардировка началась в 19 часов 24 минуты и продлилась всю ночь, закончившись приблизительно в 6 часов утра 15 ноября 1940 года. В налёте на Ковентри участвовало 437 самолётов. За 11 часов непрерывной бомбардировки на город было сброшено 56 тонн https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 зажигательных бомб , 394 тонны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81 фугасных бомб и 127 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82 парашютных мин. " В результате авианалёта 14 ноября 1940 года погибло 554 человека, а 865 было ранено. Полностью были уничтожены 4 330 домов и три четверти всех фабрик городаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8#cite_note-%D0%B8%D0%B2%D0%BD-1 [1] ."
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24.04.2022 20:05 Відповісти
... В результате авианалёта 14 ноября 1940 года погибло 554 человека, а 865 было ранено. Полностью были уничтожены 4 330 домов и три четверти всех фабрик города[1]....
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24.04.2022 20:07 Відповісти
Масштабы бомбардировки меркнут по сравнению с бомбардировкой Ковентри 14 ноября 1940 года.
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24.04.2022 20:12 Відповісти
І московія до сьогоднi вже мала тричі розвалитися, як на розповідали в 14 році.
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24.04.2022 20:50 Відповісти
з таких високоточних не можна попости навіть пальцем в сраку
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24.04.2022 20:55 Відповісти
треба щоб тому заводу передали бандерольку з України, таку як в белгород і тим хто керує запуском ракет
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24.04.2022 21:28 Відповісти
Yes.
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24.04.2022 22:23 Відповісти
Бомбить города можно и невысокоточными. А такого совкового хлама у параши полно. Только Мощная ПВО нас спасет.
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24.04.2022 22:14 Відповісти
 
 