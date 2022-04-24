В окупантів залишаються близько 30% запасу високоточних ракет, - Грозєв

Окупанти розстріляли майже весь запас своїх високоточних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За оцінкою, озвученою Грозєвим, росіяни витратили більш як 2/3 своїх ракет.

"Поки у них залишаються приблизно 30% від того, з чим вони почали війну, саме серед цих (високоточних. - Ред.) ракет", - сказав він.

За його словами, РФ здатна самостійно виробляти такі ракети, але при цьому цикл виготовлення такої ракети – близько місяця.

Також кількість персоналу, який вміє керувати такими ракетами, у Росії обмежена, наголосив журналіст.

"Тут ще й питання - хто працює з цими ракетами. Ресурс, який вміє ці ракети направляти, він теж обмежений. Це ... Наша розвідка показує, що це приблизно 30-40 осіб. Україна ж працює не тільки над знищенням й збиванням ракет, а працює і над виявленням цих людей, які можуть ці ракети програмувати. Тому я не здивуюся, якщо у Росії закінчиться не тільки hardware, але і software", - розповів він.

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