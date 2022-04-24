РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11391 посетитель онлайн
Новости Война
2 278 3

В Конгрессе США призывают вернуть посольство в Украину

сша

Республиканец от штата Иллинойс Виктория Спартц призвала правительство возобновить работу посольства в Украине. По ее словам, такой шаг пошлет "сильный сигнал для украинского народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Многие страны фактически возвращают (свои посольства) в Киев. Самое меньшее, что мы можем сделать, - на самом деле, возможно, вернуть их во Львов", - заявила она.

"Это важно, но это тоже посылает сильный месседж для украинцев… Для них важно видеть эту поддержку, и она делает их сильнее, и они собираются выиграть", - добавила она.

Спартц также призвала президента Джо Байдена посетить Украину.

Смотрите также: Конгрессмены США посетили Киев и освобожденные Бучу и Бородянку: "Ничто не может заменить то, чтобы увидеть это своими глазами". ФОТО

Автор: 

Конгресс США (1236) посольство (1082) США (26835)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я вибачився, але де розтрезвонені вчора візити Блінкена і Остіна? Скажіть найвеличнішому що в його віці і при його посаді треба спочатку думати, а потім говорити.
показать весь комментарий
24.04.2022 19:21 Ответить
Лучше для начала закрыть посольство США в каZZапии и выкинуть каZZапское из Штатов.
показать весь комментарий
24.04.2022 19:23 Ответить
Коли читаю такі новини, то на думку спадає одна фраза з анекдоту... Вона стосується і країн Балтії, і UK, і Польщі...
"Сідай,синку, я і так бачу, що ти не москаль." (с)
Зате для Австро-Угорщини з Німеччиною - тільки одне: "Кремлівська консерва рвонула"
показать весь комментарий
24.04.2022 19:28 Ответить
 
 