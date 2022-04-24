В Конгрессе США призывают вернуть посольство в Украину
Республиканец от штата Иллинойс Виктория Спартц призвала правительство возобновить работу посольства в Украине. По ее словам, такой шаг пошлет "сильный сигнал для украинского народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Многие страны фактически возвращают (свои посольства) в Киев. Самое меньшее, что мы можем сделать, - на самом деле, возможно, вернуть их во Львов", - заявила она.
"Это важно, но это тоже посылает сильный месседж для украинцев… Для них важно видеть эту поддержку, и она делает их сильнее, и они собираются выиграть", - добавила она.
Спартц также призвала президента Джо Байдена посетить Украину.
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