У Конгресі США закликають повернути посольство до України

Республіканець від штату Іллінойс Вікторія Спартц закликала уряд відновити роботу посольства в Україні. За її словами, такий крок надішле "сильний сигнал для українського народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Багато країн фактично повертають (свої посольства) до Києва. Найменше, що ми можемо зробити – насправді, можливо, повернути їх до Львова", - пояснила вона.

"Це важливо, але це також посилає сильний меседж для українців… Для них важливо бачити цю підтримку, і вона робить їх сильнішими, і вони збираються виграти", - додала вона.

Спартц також закликала президента Джо Байдена відвідати Україну.

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