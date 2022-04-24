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У Конгресі США закликають повернути посольство до України

сша

Республіканець від штату Іллінойс Вікторія Спартц закликала уряд відновити роботу посольства в Україні. За її словами, такий крок надішле "сильний сигнал для українського народу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Багато країн фактично повертають (свої посольства) до Києва. Найменше, що ми можемо зробити – насправді, можливо, повернути їх до Львова", - пояснила вона.

"Це важливо, але це також посилає сильний меседж для українців… Для них важливо бачити цю підтримку, і вона робить їх сильнішими, і вони збираються виграти", - додала вона.

Спартц також закликала президента Джо Байдена відвідати Україну.

Також читайте: Конгресмени США відвідали Київ та звільнені Бучу й Бородянку: "Ніщо не може замінити те, щоб побачити це на власні очі". ФОТО

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Конгрес США (1230) посольство (945) США (23032)


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Я вибачився, але де розтрезвонені вчора візити Блінкена і Остіна? Скажіть найвеличнішому що в його віці і при його посаді треба спочатку думати, а потім говорити.
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24.04.2022 19:21 Відповісти
Лучше для начала закрыть посольство США в каZZапии и выкинуть каZZапское из Штатов.
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24.04.2022 19:23 Відповісти
Коли читаю такі новини, то на думку спадає одна фраза з анекдоту... Вона стосується і країн Балтії, і UK, і Польщі...
"Сідай,синку, я і так бачу, що ти не москаль." (с)
Зате для Австро-Угорщини з Німеччиною - тільки одне: "Кремлівська консерва рвонула"
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24.04.2022 19:28 Відповісти
 
 