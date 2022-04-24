Угроза авиационных и ракетных ударов по Киеву продолжает существовать, - Жирнов
В Киев уже прибывают жители, но угроза обстрелов оккупантами остается.
Об этом говорится в сводке главы Киевской военной администрации Николая Жирнова, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в городе остается контролируемой. Продолжает существовать угроза авиационных и ракетных ударов.
В Киев прибывают жители. Основные усилия всех служб направлены на обеспечение жизнедеятельности города, восстановление повреждений в результате авиационных и ракетных ударов противника", - отметил он.
Проводятся мероприятия по подготовке к обороне города, в том числе по улучшению укрытий для жителей.
В то же время, общественный транспорт нормализует свою работу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Загроза продовжує існувати?