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Новости Война
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Угроза авиационных и ракетных ударов по Киеву продолжает существовать, - Жирнов

київ

В Киев уже прибывают жители, но угроза обстрелов оккупантами остается.

Об этом говорится в сводке главы Киевской военной администрации Николая Жирнова, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в городе остается контролируемой. Продолжает существовать угроза авиационных и ракетных ударов.

В Киев прибывают жители. Основные усилия всех служб направлены на обеспечение жизнедеятельности города, восстановление повреждений в результате авиационных и ракетных ударов противника", - отметил он.

Проводятся мероприятия по подготовке к обороне города, в том числе по улучшению укрытий для жителей.

В то же время, общественный транспорт нормализует свою работу.

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Автор: 

Киев (25575) Жирнов Николай (7)


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24.04.2022 21:01 Ответить
Загроза авіаційних та ракетних ударів по Києву продовжує існувати?

Загроза продовжує існувати?
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25.04.2022 08:31 Ответить
 
 