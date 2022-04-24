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Новини Війна
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Загроза авіаційних та ракетних ударів по Києву продовжує існувати, - Жирнов

київ

До Києва вже прибувають жителі, але загроза обстрілів окупантами залишається.

Про це йдеться у зведенні голови Київської військової адміністрації Миколи Жирнова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація у місті залишається контрольованою. Продовжує існувати загроза авіаційних та ракетних ударів.

У Київ прибувають мешканці. Основні зусилля усіх служб направлені на забезпечення життєдіяльності міста, відновленню пошкоджень внаслідок авіаційних та ракетних ударів противника", - зазначив він.

Проводяться заходи щодо підготовки до оборони міста, в тому числі над покращенням укриттів для мешканців.

Водночас громадський транспорт нормалізує свою роботу.

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Автор: 

Київ (19528) Жирнов Микола (13)


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24.04.2022 21:01 Відповісти
Загроза авіаційних та ракетних ударів по Києву продовжує існувати?

Загроза продовжує існувати?
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25.04.2022 08:31 Відповісти
 
 