Загроза авіаційних та ракетних ударів по Києву продовжує існувати, - Жирнов

До Києва вже прибувають жителі, але загроза обстрілів окупантами залишається.

Про це йдеться у зведенні голови Київської військової адміністрації Миколи Жирнова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація у місті залишається контрольованою. Продовжує існувати загроза авіаційних та ракетних ударів.

У Київ прибувають мешканці. Основні зусилля усіх служб направлені на забезпечення життєдіяльності міста, відновленню пошкоджень внаслідок авіаційних та ракетних ударів противника", - зазначив він.

Проводяться заходи щодо підготовки до оборони міста, в тому числі над покращенням укриттів для мешканців.

Водночас громадський транспорт нормалізує свою роботу.

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