Загроза авіаційних та ракетних ударів по Києву продовжує існувати, - Жирнов
До Києва вже прибувають жителі, але загроза обстрілів окупантами залишається.
Про це йдеться у зведенні голови Київської військової адміністрації Миколи Жирнова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація у місті залишається контрольованою. Продовжує існувати загроза авіаційних та ракетних ударів.
У Київ прибувають мешканці. Основні зусилля усіх служб направлені на забезпечення життєдіяльності міста, відновленню пошкоджень внаслідок авіаційних та ракетних ударів противника", - зазначив він.
Проводяться заходи щодо підготовки до оборони міста, в тому числі над покращенням укриттів для мешканців.
Водночас громадський транспорт нормалізує свою роботу.
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Загроза продовжує існувати?