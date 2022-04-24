По Кременчугу ударили уже 9 российских ракет, - глава ОВА Лунин

Российские оккупанты уже 9 раз ударили по инфраструктуре Кременчуга на Полтавщине.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - говорится в сообщении.

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