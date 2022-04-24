По Кременчугу ударили уже 9 российских ракет, - глава ОВА Лунин
Российские оккупанты уже 9 раз ударили по инфраструктуре Кременчуга на Полтавщине.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+37 Вячеслав Галушка
показать весь комментарий24.04.2022 21:50
+21 Stepan Nakonechnyi
показать весь комментарий24.04.2022 21:54
+21 Перехватчик
показать весь комментарий24.04.2022 22:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В пабліках вже з два десятка фоток і відосіків виклали з прольотами цих ракет над усією Україною..
орда во всей своей азиатской красе.