По Кременчуку вдарили вже 9 російських ракет, - голова ОВА Лунін
Російські окупанти вже 9 разів вдарили по інфраструктурі Кременчука на Полтавщині.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+37 Вячеслав Галушка
показати весь коментар24.04.2022 21:50
+21 Stepan Nakonechnyi
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+21 Перехватчик
показати весь коментар24.04.2022 22:04
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В пабліках вже з два десятка фоток і відосіків виклали з прольотами цих ракет над усією Україною..
орда во всей своей азиатской красе.