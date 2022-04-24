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По Кременчуку вдарили вже 9 російських ракет, - голова ОВА Лунін

війна

Російські окупанти вже 9 разів вдарили по інфраструктурі Кременчука на Полтавщині.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже 9 російських ракет цього вечора вдарили по інфраструктурі Кременчука. Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Внаслідок російського ракетного обстрілу знищена інфраструктура Кременчуцького НПЗ, - Полтавська ОВА

Автор: 

Кременчук (293)


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Топ коментарі
+37
Скоты. Ничего, искренне верю, что и до ваших белгородов и воронежей очередь дойдёт. С особой жестокостью так сказать.
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24.04.2022 21:50
+21
Це звичка така постійно дивуватись що орки на Пасху не гребують нічим? Пора вже звикнути, що це орки з усіма витікаючими
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24.04.2022 21:54
+21
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24.04.2022 22:04
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Скоты. Ничего, искренне верю, что и до ваших белгородов и воронежей очередь дойдёт. С особой жестокостью так сказать.
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24.04.2022 21:50 Відповісти
Там по другому будет. По белгородам и воронежам понесётся русский беспощадный бунт, когда Россия развалится в несколько государств.
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24.04.2022 22:03 Відповісти
скільки ракет до цього часу прилетить по українським містам ?
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24.04.2022 22:17 Відповісти
что ты предлагаешь как зеленский сдаваться? кто хотел мог давно уехать
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25.04.2022 04:25 Відповісти
У России, к сожалению, все ещё есть запас прочности, даже несмотря на военное поражение в противостоянии с Украиной. Так что ждать пока она развалится я бы не стал. Надо наносить все большие ощутимые военные издержки.
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24.04.2022 22:39 Відповісти
Справедливость наступит, когда мацква обменяется ядерными ударами с ДНР (Дальневосточной народной республикой).
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24.04.2022 23:30 Відповісти
Це звичка така постійно дивуватись що орки на Пасху не гребують нічим? Пора вже звикнути, що це орки з усіма витікаючими
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24.04.2022 21:54 Відповісти
І що, жодної з дев'яти не змогли збити?
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24.04.2022 21:58 Відповісти
сколько сбили, чем и откуда - это информация не для разглашения.
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24.04.2022 22:14 Відповісти
потому и не разглашают , шо ни одной не сбили.. Одесса вчера -6 летело -две сбили , 2 летело -две сбили -и никаких секретов...
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24.04.2022 22:29 Відповісти
ну да, ни одной не сбили, но про шиномонтаж не пишут.
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24.04.2022 22:34 Відповісти
если вы не заметили . то новость про 9 ракет вообще не выделена и уже сейчас почти забыта, а прошёл вроде всего час ... будем надеяться что разнесли уличные туалеты в поле , а не мост через Днепр , НПЗ и жилой сектор.....
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24.04.2022 22:52 Відповісти
Дещо вгадав(((
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24.04.2022 23:28 Відповісти
це просто Пис-тець ! ..інших слів немає...
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24.04.2022 22:00 Відповісти
Прокляни, Боже!, цих орків на віка
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24.04.2022 22:03 Відповісти
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24.04.2022 22:04 Відповісти
Прокляни, Боже!, цих орків на віка.
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24.04.2022 22:04 Відповісти
і асфальтоукладчика..
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24.04.2022 22:22 Відповісти
Якщо, потвори москальські, до ваших міст ЗСУ не добереться, то Бог все бачить. Сибір вже палає, а у Бога всього багато, заплатите і ща Маріуполь, і за Одесу, і за Кременчук, і за все
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24.04.2022 22:04 Відповісти
Пасха, не пасха какая разница. А та быдломасса, которая бегает на шоу секты Онуфрия (Березовского) из УПЦ московского каганата, чем лучше? Ну веришь ты в еврейские сказки 3 раза в год, так пойди со своими булками в ПЦУ, хоть деньги в стране останутся, а не пойдут на убийства украинских детей. Тем более в УПЦ и франшиза "левая" никому их свечки не помогают, ну кроме попов конечно.
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24.04.2022 22:11 Відповісти
Може і правда треба ультиматум ставити мордору по моім подщетам за сьогодні 17 прилетіло . Іще мол прилетит жахнем всім чим е по іхній тереторії .
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24.04.2022 22:15 Відповісти
А де ППО? 9 ракет і жодної збитої.
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24.04.2022 22:17 Відповісти
А ты откель знаешь, что не сбили ни одной.
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24.04.2022 22:26 Відповісти
Я тут живу! Заводу пзд...ему все
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24.04.2022 23:11 Відповісти
Плюс іще об'єкт(((
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24.04.2022 23:30 Відповісти
вже по дев'ять прилітає... , **** ...
В пабліках вже з два десятка фоток і відосіків виклали з прольотами цих ракет над усією Україною..
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24.04.2022 22:21 Відповісти
А вони вже до Кривого Рогу підходять...
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24.04.2022 22:23 Відповісти
Есть такое. А по военкоматам - идите в тероборону!
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24.04.2022 22:56 Відповісти
Запитаю так: вони цими ударами більше нашкодили цивільним чи військовим? З вашої точки зору.
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24.04.2022 22:47 Відповісти
Гамна они принесли всем
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24.04.2022 23:22 Відповісти
та це вже ясно, шо влетіли, вся інфа вже заблокована або видалена на пабліках..
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24.04.2022 22:58 Відповісти
Типа христиане расстреливают христианскую страну в святой для каждого Христианина день.
орда во всей своей азиатской красе.
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24.04.2022 22:34 Відповісти
Как местный скажу тоже, пол города видели эти ракеты, я думаю и пол украины их видели летели со стороны чёрного моря, а где ПВО. Ещё скажу позвонили и сообщили о второй волне и велете ещё ракет, значит военные видят их, так вопрос - а где реакция на эти вылеты? У нас что нет ПВО?
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24.04.2022 22:53 Відповісти
Я тебе еще больше скажу - после отмены тревоги, прилетело еще 2 ракеты
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24.04.2022 23:05 Відповісти
А я о чем говорю, ещё были вылеты и попадания
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24.04.2022 23:20 Відповісти
Та даже стингерами могли прикрыть ( прекрасно ими сбиваются, не говоря про Стартрек),ракеты летят по тем же маршрутам , значит кто то этому способствует на самом верху , ***** не устранят дерьмаков Украина не победит не ужели это не понятно ,
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24.04.2022 23:11 Відповісти
и истребителями...
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25.04.2022 00:15 Відповісти
Тут еще местных лаптей угомонить нужно. Пол города - рязань, воронеж, курс и другие ибеня. Никто себе даже не представляет, из 200 000, 100 000 чистой ваты
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25.04.2022 08:01 Відповісти
пво нам все-таки нужно объектовое западное продвинутое, калибры и искандеры не простые цели, но и не самые сложные, это не маневрирующие истребители
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24.04.2022 23:00 Відповісти
по НПЗ били
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24.04.2022 23:17 Відповісти
Може це амерам привіт,що в Київ приїхали...чи біснуються орки на свято...
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24.04.2022 23:26 Відповісти
Я-очевидець! Ну його нах!(((
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24.04.2022 23:27 Відповісти
Бомжацька, тупа, що воює методами 20 століття кацапська армія завдає ракетних ударів по всій території нашої країни, а *******, мотивована, українська армія, що воює в 21 столітті, дивиться і рахує кількість цих ракет.
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25.04.2022 00:11 Відповісти
Лаптиногих надо ******* в ответ или это не закончится ни когда. А Евросоюз как его называют обычные сыкуны.
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25.04.2022 07:40 Відповісти
 
 