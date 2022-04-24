Марин Ле Пен признала поражение в президентских выборах Франции

Сегодня, 24 апреля, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Соперница президента страны Эмманюэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявила Ле Пен.

Выступая из своего штаба, Марин Ле Пен заявила о своей преданности Франции и французскому народу. Она отметила, что 43% поддержки уже является якобы для нее потрясающей победой.

Кандидат на пост президента добавила, что не намерена покидать политику после поражения.

"Миллионы наших соотечественников избрали национальный лагерь и перемены. Я хотела бы выразить глубокую благодарность тем, кто имел доверие в первом туре, и тем, кто своими миллионами присоединился к нам во втором туре", - отметила Ле Пен.

Также она подчеркнула, что будет бороться с "монополизацией власти немногими".

"Я буду вести эту борьбу вместе с Джорданом Барделлой, со всеми выступавшими против Эмманюэля Макрона, со всеми теми, у кого на сердце нация. Мы хотим объединить всех их, откуда бы они ни были", - отметила Ле Пен.

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