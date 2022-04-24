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21 025 62

Марин Ле Пен признала поражение в президентских выборах Франции

ле,пен

Сегодня, 24 апреля, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Соперница президента страны Эмманюэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявила Ле Пен.

Выступая из своего штаба, Марин Ле Пен заявила о своей преданности Франции и французскому народу. Она отметила, что 43% поддержки уже является якобы для нее потрясающей победой.

Кандидат на пост президента добавила, что не намерена покидать политику после поражения.

"Миллионы наших соотечественников избрали национальный лагерь и перемены. Я хотела бы выразить глубокую благодарность тем, кто имел доверие в первом туре, и тем, кто своими миллионами присоединился к нам во втором туре", - отметила Ле Пен.

Также она подчеркнула, что будет бороться с "монополизацией власти немногими".

"Я буду вести эту борьбу вместе с Джорданом Барделлой, со всеми выступавшими против Эмманюэля Макрона, со всеми теми, у кого на сердце нация. Мы хотим объединить всех их, откуда бы они ни были", - отметила Ле Пен.

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Автор: 

Марин Ле Пен (67) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+45
пшла нах шльондра
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24.04.2022 21:48
+33
Макрон победил и это хорошо, но 42 процента для этой шлендры очень много. Что то не так с французами и это печально
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24.04.2022 22:03
+30
Пошла за российским военным кораблем!
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24.04.2022 21:51
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Сортировать:
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пшла нах шльондра
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24.04.2022 21:48 Ответить
Макрон победил и это хорошо, но 42 процента для этой шлендры очень много. Что то не так с французами и это печально
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24.04.2022 22:03 Ответить
Следующие выборы через 4 года. За это время много воды утечет. И Франция тоже уже к этому времени изменится. Вспомните год назад Украину - Медведчук был на всех экранах, Рабинович клял сначала Порошенко, потом Зеленского, 112 канал вещал, что надо жить с Россией в мире. И где они сейчас? Канули в лету. Так будет и Марией ЛеПен, никто ее во Франции через 4 года не будет слушать.

А в демократических странах всегда происходят выборы 50 на 50. И это нормально. Это только в авторитарных странах автократия побеждает на выборах с результатом 99 к 1.

Главное, что цивилозованный мир сейчас победил, и к следующим выборам он станет только крепче.
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24.04.2022 22:37 Ответить
А мне что-то кажется, и что-то напоминает, что там возможно не то, что за шлёндру голосовали, как против микрона.. Возможно и у них выбор невелик..
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25.04.2022 00:30 Ответить
Вибори у Франції
2017
Макрон - 66,10%
Ле Пен - 33,90%.
2022
Макрон - 58%
Ле Пен - 42%.
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25.04.2022 01:18 Ответить
Стадо всеодно хворе
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24.04.2022 22:38 Ответить
Очень много денег русских было влито в пропаганду по целому миру но в Европу особенно((((
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24.04.2022 23:29 Ответить
А сейчас могут хоть обосраться от злости, ничего в полном объеме не подействовало )))
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25.04.2022 00:32 Ответить
Great news)))) Putin's bitch has lost )))
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24.04.2022 21:49 Ответить
От і пішла нах, курка *************.
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24.04.2022 21:50 Ответить
вівця, путіну пожалійся.
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24.04.2022 21:50 Ответить
Пошла за российским военным кораблем!
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24.04.2022 21:51 Ответить
Це й так було зрозуміло. Ще 5-10 років і ця пришелепкувата піде на пенсію.
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24.04.2022 21:51 Ответить
Сколько ей лет ?Через 4 года ***** 100% сдохнет ‼️‼️‼️
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24.04.2022 22:51 Ответить
Та ****** *****, лярва ***********.
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24.04.2022 21:51 Ответить
Путя накаже, дЭнЪгі вертай!
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24.04.2022 21:51 Ответить
дон
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25.04.2022 00:33 Ответить
Отправилась за российским военным кораблем.
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24.04.2022 21:51 Ответить
Аферистка опять кинула пуйло на бабло))) ***** - лошара.
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24.04.2022 21:54 Ответить
Щуриху у кут. Унемолливити реванш
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24.04.2022 21:54 Ответить
марін є пеніс.
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24.04.2022 21:54 Ответить
Путин ***** да здравстует франция
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24.04.2022 21:55 Ответить
Соперница президента страны Эммануэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение. Джерело:
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24.04.2022 21:57 Ответить
Єва Браун намалювалася.

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24.04.2022 21:57 Ответить
🤢🤮
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24.04.2022 22:00 Ответить
*** ну нах таке на ніч, ще не дай Бог насниться сокирою не відмашешся
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24.04.2022 22:52 Ответить
Ну, хоть одна добра новина
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24.04.2022 21:58 Ответить
Згоден. Ну, хоч одна добра новина
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24.04.2022 22:51 Ответить
***** ПІЗДА
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24.04.2022 21:58 Ответить
она следующий президент и будет нам подсырать конкретно
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24.04.2022 21:59 Ответить
Она конченная дура
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24.04.2022 22:09 Ответить
ОНА КОНЧЕННАЯ ДУРА
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24.04.2022 22:11 Ответить
прогнозовано.
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24.04.2022 21:59 Ответить
да не очень то...
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24.04.2022 22:25 Ответить
Мдааа, Франция без выбора, либо левак макарон, либо притыренная ле пен. Но беспорядки с погромами во франции обеспечены.
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24.04.2022 21:59 Ответить
Единственный способ избежать беспорядков - вышвырнуть из Франции всех дипломатов и русские фирмы и всякие организации прикрытия.
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24.04.2022 22:24 Ответить
это да

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24.04.2022 23:14 Ответить
ще французьких фашистів не вистачало
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24.04.2022 22:01 Ответить
*****, в черговий раз, всрався. Стільки бабла влив в кремлівську гермофродітку, а отримав хер у нюх.
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24.04.2022 22:01 Ответить
та на тебе, марінка, глянути - вже поразка....
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24.04.2022 22:02 Ответить
43 відсотки не 75. Любителів балагану у Франції менше
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24.04.2022 22:05 Ответить
Ле Пен в сливной бачек!!
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24.04.2022 22:07 Ответить
Да, 43% ********* - жуть.
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24.04.2022 22:08 Ответить
********** ставленица обосралась!
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24.04.2022 22:09 Ответить
Пропаща країна Франція, якщо з таку фашистську мразоту на утриманні ***** голосує 43% виборців.
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24.04.2022 22:11 Ответить
Ле Пен соснула ле пениса. Бывает. А деньги придётся Вовке отдать.
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24.04.2022 22:15 Ответить
я так поняв, вона не дуже то і хотіла, просто треба було російські гроші відробити. Навіть французська підстракувата курва кинула вову пукіна.
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24.04.2022 22:17 Ответить
Ну, слава Богові... Тільки цієї суки не вистачало. Кацапи з радощів випили б річний припас настійки глоду... Хоча... від глоду в них алергія... бояришнік.
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24.04.2022 22:17 Ответить
Фууух, ну слава богу!))
А теперь быстро гоните нам «Цезарей!!
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24.04.2022 22:26 Ответить
Це найкраща новина🙂
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24.04.2022 22:34 Ответить
Макрон кончено не украинофил, но бесспорно лучше подзуйловки Шлю Пен
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24.04.2022 22:36 Ответить
Вообще он руссофранц, а она ,ну я уже выразился немного выше
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24.04.2022 22:54 Ответить
Победившая жаба не особо лучше проигравшей. Ну и на том спасибо
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24.04.2022 22:46 Ответить
Коротко про результаты выборов во Франции:
"Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выбрах президента Франции"
Агент Ле Пен ликвидирована

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24.04.2022 23:08 Ответить
Путінська ШАЛАВА.....соси БАЙРАКТАР-

А "дєнюжки з кацапів" тю-тю....)))
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24.04.2022 23:34 Ответить
И что не было двух недельного подсчета и пересчета голосов. Ни одного обращения в Печерский суд о не честных выборах. Как то не солидно и легко Ле Пен сдалась. В Украины им еще нужно поучиться.
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24.04.2022 23:35 Ответить
Та вже краще Макогон ))
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24.04.2022 23:52 Ответить
Курва пролетіла як фенера.Над Парижем
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25.04.2022 00:13 Ответить
Зеботи не отримають премію...
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25.04.2022 12:00 Ответить
 
 