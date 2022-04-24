Марин Ле Пен признала поражение в президентских выборах Франции
Сегодня, 24 апреля, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Соперница президента страны Эмманюэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter заявила Ле Пен.
Выступая из своего штаба, Марин Ле Пен заявила о своей преданности Франции и французскому народу. Она отметила, что 43% поддержки уже является якобы для нее потрясающей победой.
Кандидат на пост президента добавила, что не намерена покидать политику после поражения.
"Миллионы наших соотечественников избрали национальный лагерь и перемены. Я хотела бы выразить глубокую благодарность тем, кто имел доверие в первом туре, и тем, кто своими миллионами присоединился к нам во втором туре", - отметила Ле Пен.
Также она подчеркнула, что будет бороться с "монополизацией власти немногими".
"Я буду вести эту борьбу вместе с Джорданом Барделлой, со всеми выступавшими против Эмманюэля Макрона, со всеми теми, у кого на сердце нация. Мы хотим объединить всех их, откуда бы они ни были", - отметила Ле Пен.
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А в демократических странах всегда происходят выборы 50 на 50. И это нормально. Это только в авторитарных странах автократия побеждает на выборах с результатом 99 к 1.
Главное, что цивилозованный мир сейчас победил, и к следующим выборам он станет только крепче.
2017
Макрон - 66,10%
Ле Пен - 33,90%.
2022
Макрон - 58%
Ле Пен - 42%.
А теперь быстро гоните нам «Цезарей!!
"Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выбрах президента Франции"
Агент Ле Пен ликвидирована
А "дєнюжки з кацапів" тю-тю....)))