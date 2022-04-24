Марін Ле Пен визнала поразку у президентських виборах Франції
Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Суперниця президента країни Еммануеля Макрона Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявила Ле Пен..
Під час виступу зі свого штабу, Марін Ле Пен заявила про свою відданість Франції та французькому народу. Вона відзначила, що 43% підтримки вже є, нібито, для неї приголомшливою перемогою.
Кандидат на посаду президента додала, що не має наміру покидати політику після поразки.
"Мільйони наших співвітчизників обрали національний табір та зміни. Я хотіла би висловити глибоку подяку тим, хто мав довіру в першому турі, і тим, хто своїми мільйонами приєднався до нас у другому турі", - зауважила Ле Пен.
Також вона наголосила, що боротиметься з "монополізацією влади небагатьма".
"Я вестиму цю боротьбу разом із Джорданом Барделлою, з усіма тими, хто виступав проти Еммануеля Макрона, з усіма тими, у кого на серці нація. Ми хочемо об'єднати всіх тих, звідки б вони не були", - відзначила Ле Пен.
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А в демократических странах всегда происходят выборы 50 на 50. И это нормально. Это только в авторитарных странах автократия побеждает на выборах с результатом 99 к 1.
Главное, что цивилозованный мир сейчас победил, и к следующим выборам он станет только крепче.
2017
Макрон - 66,10%
Ле Пен - 33,90%.
2022
Макрон - 58%
Ле Пен - 42%.
А теперь быстро гоните нам «Цезарей!!
"Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выбрах президента Франции"
Агент Ле Пен ликвидирована
А "дєнюжки з кацапів" тю-тю....)))