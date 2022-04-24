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Новини
21 025 62

Марін Ле Пен визнала поразку у президентських виборах Франції

ле,пен

Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Суперниця президента країни Еммануеля Макрона Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері заявила Ле Пен..

Під час виступу зі свого штабу, Марін Ле Пен заявила про свою відданість Франції та французькому народу. Вона відзначила, що 43% підтримки вже є, нібито, для неї приголомшливою перемогою.

Кандидат на посаду президента додала, що не має наміру покидати політику після поразки.

"Мільйони наших співвітчизників обрали національний табір та зміни. Я хотіла би висловити глибоку подяку тим, хто мав довіру в першому турі, і тим, хто своїми мільйонами приєднався до нас у другому турі", - зауважила Ле Пен.

Також вона наголосила, що боротиметься з "монополізацією влади небагатьма".

"Я вестиму цю боротьбу разом із Джорданом Барделлою, з усіма тими, хто виступав проти Еммануеля Макрона, з усіма тими, у кого на серці нація. Ми хочемо об'єднати всіх тих, звідки б вони не були", - відзначила Ле Пен.

Читайте також: Макрон виграє президентські вибори у Франції, - бельгійський екзитпол

Автор: 

Марін Ле Пен (70) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+45
пшла нах шльондра
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24.04.2022 21:48
+33
Макрон победил и это хорошо, но 42 процента для этой шлендры очень много. Что то не так с французами и это печально
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24.04.2022 22:03
+30
Пошла за российским военным кораблем!
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24.04.2022 21:51
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пшла нах шльондра
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24.04.2022 21:48 Відповісти
Макрон победил и это хорошо, но 42 процента для этой шлендры очень много. Что то не так с французами и это печально
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24.04.2022 22:03 Відповісти
Следующие выборы через 4 года. За это время много воды утечет. И Франция тоже уже к этому времени изменится. Вспомните год назад Украину - Медведчук был на всех экранах, Рабинович клял сначала Порошенко, потом Зеленского, 112 канал вещал, что надо жить с Россией в мире. И где они сейчас? Канули в лету. Так будет и Марией ЛеПен, никто ее во Франции через 4 года не будет слушать.

А в демократических странах всегда происходят выборы 50 на 50. И это нормально. Это только в авторитарных странах автократия побеждает на выборах с результатом 99 к 1.

Главное, что цивилозованный мир сейчас победил, и к следующим выборам он станет только крепче.
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24.04.2022 22:37 Відповісти
А мне что-то кажется, и что-то напоминает, что там возможно не то, что за шлёндру голосовали, как против микрона.. Возможно и у них выбор невелик..
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25.04.2022 00:30 Відповісти
Вибори у Франції
2017
Макрон - 66,10%
Ле Пен - 33,90%.
2022
Макрон - 58%
Ле Пен - 42%.
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25.04.2022 01:18 Відповісти
Стадо всеодно хворе
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24.04.2022 22:38 Відповісти
Очень много денег русских было влито в пропаганду по целому миру но в Европу особенно((((
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24.04.2022 23:29 Відповісти
А сейчас могут хоть обосраться от злости, ничего в полном объеме не подействовало )))
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25.04.2022 00:32 Відповісти
Great news)))) Putin's bitch has lost )))
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24.04.2022 21:49 Відповісти
От і пішла нах, курка *************.
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24.04.2022 21:50 Відповісти
вівця, путіну пожалійся.
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24.04.2022 21:50 Відповісти
Пошла за российским военным кораблем!
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24.04.2022 21:51 Відповісти
Це й так було зрозуміло. Ще 5-10 років і ця пришелепкувата піде на пенсію.
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24.04.2022 21:51 Відповісти
Сколько ей лет ?Через 4 года ***** 100% сдохнет ‼️‼️‼️
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24.04.2022 22:51 Відповісти
Та ****** *****, лярва ***********.
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24.04.2022 21:51 Відповісти
Путя накаже, дЭнЪгі вертай!
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24.04.2022 21:51 Відповісти
дон
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25.04.2022 00:33 Відповісти
Отправилась за российским военным кораблем.
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24.04.2022 21:51 Відповісти
Аферистка опять кинула пуйло на бабло))) ***** - лошара.
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24.04.2022 21:54 Відповісти
Щуриху у кут. Унемолливити реванш
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24.04.2022 21:54 Відповісти
марін є пеніс.
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24.04.2022 21:54 Відповісти
Путин ***** да здравстует франция
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24.04.2022 21:55 Відповісти
Соперница президента страны Эммануэля Макрона Марин Ле Пен заранее признала поражение. Джерело:
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24.04.2022 21:57 Відповісти
Єва Браун намалювалася.

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24.04.2022 21:57 Відповісти
🤢🤮
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24.04.2022 22:00 Відповісти
*** ну нах таке на ніч, ще не дай Бог насниться сокирою не відмашешся
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24.04.2022 22:52 Відповісти
Ну, хоть одна добра новина
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24.04.2022 21:58 Відповісти
Згоден. Ну, хоч одна добра новина
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24.04.2022 22:51 Відповісти
***** ПІЗДА
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24.04.2022 21:58 Відповісти
она следующий президент и будет нам подсырать конкретно
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24.04.2022 21:59 Відповісти
Она конченная дура
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24.04.2022 22:09 Відповісти
ОНА КОНЧЕННАЯ ДУРА
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24.04.2022 22:11 Відповісти
прогнозовано.
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24.04.2022 21:59 Відповісти
да не очень то...
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24.04.2022 22:25 Відповісти
Мдааа, Франция без выбора, либо левак макарон, либо притыренная ле пен. Но беспорядки с погромами во франции обеспечены.
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24.04.2022 21:59 Відповісти
Единственный способ избежать беспорядков - вышвырнуть из Франции всех дипломатов и русские фирмы и всякие организации прикрытия.
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24.04.2022 22:24 Відповісти
это да

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24.04.2022 23:14 Відповісти
ще французьких фашистів не вистачало
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24.04.2022 22:01 Відповісти
*****, в черговий раз, всрався. Стільки бабла влив в кремлівську гермофродітку, а отримав хер у нюх.
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24.04.2022 22:01 Відповісти
та на тебе, марінка, глянути - вже поразка....
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24.04.2022 22:02 Відповісти
43 відсотки не 75. Любителів балагану у Франції менше
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24.04.2022 22:05 Відповісти
Ле Пен в сливной бачек!!
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24.04.2022 22:07 Відповісти
Да, 43% ********* - жуть.
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24.04.2022 22:08 Відповісти
********** ставленица обосралась!
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24.04.2022 22:09 Відповісти
Пропаща країна Франція, якщо з таку фашистську мразоту на утриманні ***** голосує 43% виборців.
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24.04.2022 22:11 Відповісти
Ле Пен соснула ле пениса. Бывает. А деньги придётся Вовке отдать.
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24.04.2022 22:15 Відповісти
я так поняв, вона не дуже то і хотіла, просто треба було російські гроші відробити. Навіть французська підстракувата курва кинула вову пукіна.
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24.04.2022 22:17 Відповісти
Ну, слава Богові... Тільки цієї суки не вистачало. Кацапи з радощів випили б річний припас настійки глоду... Хоча... від глоду в них алергія... бояришнік.
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24.04.2022 22:17 Відповісти
Фууух, ну слава богу!))
А теперь быстро гоните нам «Цезарей!!
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24.04.2022 22:26 Відповісти
Це найкраща новина🙂
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24.04.2022 22:34 Відповісти
Макрон кончено не украинофил, но бесспорно лучше подзуйловки Шлю Пен
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24.04.2022 22:36 Відповісти
Вообще он руссофранц, а она ,ну я уже выразился немного выше
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24.04.2022 22:54 Відповісти
Победившая жаба не особо лучше проигравшей. Ну и на том спасибо
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24.04.2022 22:46 Відповісти
Коротко про результаты выборов во Франции:
"Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выбрах президента Франции"
Агент Ле Пен ликвидирована

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24.04.2022 23:08 Відповісти
Путінська ШАЛАВА.....соси БАЙРАКТАР-

А "дєнюжки з кацапів" тю-тю....)))
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24.04.2022 23:34 Відповісти
И что не было двух недельного подсчета и пересчета голосов. Ни одного обращения в Печерский суд о не честных выборах. Как то не солидно и легко Ле Пен сдалась. В Украины им еще нужно поучиться.
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24.04.2022 23:35 Відповісти
Та вже краще Макогон ))
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24.04.2022 23:52 Відповісти
Курва пролетіла як фенера.Над Парижем
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25.04.2022 00:13 Відповісти
Зеботи не отримають премію...
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25.04.2022 12:00 Відповісти
 
 