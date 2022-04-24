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Болгария рассмотрит возможность закупки украинской электроэнергии, - Марченко

електроенергія

Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой Украиной электроэнергии.

Об этом в Facebook сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Провел многочисленные встречи с европейскими коллегами, чтобы лично очертить ужасные масштабы разрушений и ущерба нанесенные преступными действиями России. В частности, встречался с коллегами из Франции, Швеции и Болгарии. Все они демонстрируют поддержку, не только словом, но и конкретными эффективными действиями.

Недавно Украина присоединилась к Европе энергосети, став членом ENTSO-E. Так, производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке. Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами. Вице-премьер-министр, Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии", - отметил он.

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Болгария (656) Тарифы на электроэнергию (2169) Марченко Сергей (299)


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Кацапи вкрали консула Болгарії - Болгарія відмовилась давати і продавати зброю Україні - кацапи віддали консула . Це був краткий курс міжнародної політики .
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24.04.2022 22:02 Ответить
Тим часом, щодня між Болгарією та Польщею літає український вантажний Ан-124 «Руслан»
Є чутки, що Болгарія таємно постачає ********** в Україну через "третю країну", намагаючись запобігти розпаду коаліційного уряду через категоричну прокремлівську незгоду соціалістів
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24.04.2022 22:03 Ответить
Дай Бог.
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24.04.2022 23:04 Ответить
 
 