Болгария рассмотрит возможность закупки украинской электроэнергии, - Марченко

Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой Украиной электроэнергии.

Об этом в Facebook сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Провел многочисленные встречи с европейскими коллегами, чтобы лично очертить ужасные масштабы разрушений и ущерба нанесенные преступными действиями России. В частности, встречался с коллегами из Франции, Швеции и Болгарии. Все они демонстрируют поддержку, не только словом, но и конкретными эффективными действиями.

Недавно Украина присоединилась к Европе энергосети, став членом ENTSO-E. Так, производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке. Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами. Вице-премьер-министр, Министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии", - отметил он.

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