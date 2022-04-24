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Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії, - Марченко

електроенергія

Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої Україною електроенергії.

Про це у Facebook повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів численні зустрічі з європейськими колегами, аби особисто окреслити жахливі масштаби руйнувань та збитків завдані злочинними діями рф. Зокрема зустрічався з колегами із Франції, Швеції та Болгарії. Усі вони демонструють підтримку, не тільки словом, але й конкретними ефективними діями.

Нещодавно Україна приєдналась до Європи енергомережі, ставши членом ENTSO-E. Так, вироблена в Україні електроенергія зможе реалізовуватися на європейському ринку. Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами. Віце-прем‘єр-міністр, Міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести у порядок денний уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії", - зазначив він.

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Автор: 

Болгарія (784) електроенергія (6210) Марченко Сергій (579)


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Кацапи вкрали консула Болгарії - Болгарія відмовилась давати і продавати зброю Україні - кацапи віддали консула . Це був краткий курс міжнародної політики .
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24.04.2022 22:02 Відповісти
Тим часом, щодня між Болгарією та Польщею літає український вантажний Ан-124 «Руслан»
Є чутки, що Болгарія таємно постачає ********** в Україну через "третю країну", намагаючись запобігти розпаду коаліційного уряду через категоричну прокремлівську незгоду соціалістів
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24.04.2022 22:03 Відповісти
Дай Бог.
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24.04.2022 23:04 Відповісти
 
 