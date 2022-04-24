Американский банк заблокировал работу посольства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне
Работа российского посольства в Хьюстоне и Нью-Йорке заблокирована, его банковские счета закрыты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"По сути, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств - в Хьюстоне и Нью-Йорке - были закрыты банком Bank of America", - заявил посол россии в США Анатолий Антонов.
Топ комментарии
+16 Харьков Сумской
показать весь комментарий24.04.2022 22:21
+13 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий24.04.2022 22:26
+13 oleg1966
показать весь комментарий24.04.2022 22:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".
Итак, Smart Studio Краснодар.
Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
и не в Штатах, а в так ими поддерживаемом ДыНыРы.
и, таки да, желательно с детьми