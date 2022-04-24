Американский банк заблокировал работу посольства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне

Работа российского посольства в Хьюстоне и Нью-Йорке заблокирована, его банковские счета закрыты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"По сути, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств - в Хьюстоне и Нью-Йорке - были закрыты банком Bank of America", - заявил посол россии в США Анатолий Антонов.

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