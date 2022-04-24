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Американский банк заблокировал работу посольства РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне

посольство,рф

Работа российского посольства в Хьюстоне и Нью-Йорке заблокирована, его банковские счета закрыты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"По сути, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств - в Хьюстоне и Нью-Йорке - были закрыты банком Bank of America", - заявил посол россии в США Анатолий Антонов.

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банки (1935) США (26835) Антонов Анатолий (17)


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Топ комментарии
+16
Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:21
+13
Посольство в Вашингтоне, практически на осадном положении, все морозятся иметь с ним дело. А в Нью-Йорке и Хьюстоне консульства - шпионские помойки, которые уже давно пора прикрыть. Заодно не помешает депортировать пару-тройку тысяч понаехавших расисян, которые неизвестно чем занимаются в Штатах и при этом имеют непонятные доходы, чтобы другим не повадно было
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24.04.2022 22:26
+13
Трахают козломордых как последних шлюх
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24.04.2022 22:27
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Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:21 Ответить
Щас сделаем.
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24.04.2022 22:28 Ответить
вертайтеся в говень !! вас тут не любят....вас теперь нигде не любят ))))
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24.04.2022 22:23 Ответить
До москальні в світі ставлення, як до волоцюг. Полуда спадає з очей.
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24.04.2022 22:23 Ответить
Это ведь прекрасно!!! Денег нет, но вы держитесь. Надо предложить им с детьми в подвал спуститься)
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24.04.2022 22:24 Ответить
не "в подвал", а "на подвал".
и не в Штатах, а в так ими поддерживаемом ДыНыРы.
и, таки да, желательно с детьми
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24.04.2022 22:41 Ответить
Виживають смердяків зі штатів
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24.04.2022 22:25 Ответить
Нехай БУЙ сосуть кацапи !
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24.04.2022 22:26 Ответить
Посольство в Вашингтоне, практически на осадном положении, все морозятся иметь с ним дело. А в Нью-Йорке и Хьюстоне консульства - шпионские помойки, которые уже давно пора прикрыть. Заодно не помешает депортировать пару-тройку тысяч понаехавших расисян, которые неизвестно чем занимаются в Штатах и при этом имеют непонятные доходы, чтобы другим не повадно было
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24.04.2022 22:26 Ответить
Так в Чехии же прямо на рабочем компьютере сотрудника посольства нашли аккаунты-боты, которыми тот спамил пропаганду. Конечно там 99% работы - это пропаганда, это подкуп и шантаж. И лет 20 так уже. Особенно заметно, когда россиянин сдох на отдыхе или еще какие-то проблемы и ему посольство просто ничего не делает, за все плати. Хотя там десятки и сотни сотрудников. Выкурить всю эту гниль нужно.
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24.04.2022 22:56 Ответить
Трахают козломордых как последних шлюх
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24.04.2022 22:27 Ответить
Горе то какое…
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24.04.2022 22:27 Ответить
Пусть ******* рассчитываются. Во амеры поржут )))
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24.04.2022 22:29 Ответить
а можно расконсервировать лагеря , которые были построены во время второй мировой для японцев?
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24.04.2022 22:32 Ответить
упс. нежданчик. но это уже серьезно.
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24.04.2022 22:34 Ответить
Та виженіть ви цих приблуд посольських назад в рашкостан. Своїм ходом. Через океан. Вплав.
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24.04.2022 22:37 Ответить
На веслах
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24.04.2022 22:46 Ответить
На веслах
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24.04.2022 22:57 Ответить
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24.04.2022 22:37 Ответить
Цікаво, а нахєра генерально консульство в Х'юстоні? В Техасі що так багато москалів? Ладно там, Нью-Йорк, Вашингтон (СанФоанциско вже закрили ж ніби), але які москалі в Техасі? Шпигують за американською нафтовою галуззю?
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24.04.2022 22:38 Ответить
Нехай банки США відкриють їм рахунки в рублях .
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24.04.2022 22:50 Ответить
Вот вам и досвiдуськи, зiбрали манатки i побiгли услiд за кораблем. Нiщеброди без бабла.
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24.04.2022 23:53 Ответить
Казаки представляют русским виса карту, чтоб могли покупать за границей обходя санкции.
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25.04.2022 09:50 Ответить
боже,благослови США!смерть кацапам!
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25.04.2022 12:27 Ответить
 
 