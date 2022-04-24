Американський банк заблокував роботу посольств РФ у Нью-Йорку та Х'юстоні
Робота російського посольства у Х'юстоні та Нью-Йорку заблокована, його банківські рахунки закриті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"По суті, посольство перебуває у блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств - у Х'юстоні та Нью-Йорку - були закриті банком Bank of America", - заявив посол росії у США Анатолій Антонов.
Топ коментарі
+16 Харьков Сумской
показати весь коментар24.04.2022 22:21
+13 Дмитрий Иванов #466733
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+13 oleg1966
показати весь коментар24.04.2022 22:27
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Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".
Итак, Smart Studio Краснодар.
Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
и не в Штатах, а в так ими поддерживаемом ДыНыРы.
и, таки да, желательно с детьми