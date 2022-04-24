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Новини
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Американський банк заблокував роботу посольств РФ у Нью-Йорку та Х'юстоні

посольство,рф

Робота російського посольства у Х'юстоні та Нью-Йорку заблокована, його банківські рахунки закриті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"По суті, посольство перебуває у блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств - у Х'юстоні та Нью-Йорку - були закриті банком Bank of America", - заявив посол росії у США Анатолій Антонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китайська UnionPay відмовляється працювати зі "Сбербанком" та іншими російськими банками

Автор: 

банки (7739) США (23032) Антонов Анатолій (19)


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Топ коментарі
+16
Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:21
+13
Посольство в Вашингтоне, практически на осадном положении, все морозятся иметь с ним дело. А в Нью-Йорке и Хьюстоне консульства - шпионские помойки, которые уже давно пора прикрыть. Заодно не помешает депортировать пару-тройку тысяч понаехавших расисян, которые неизвестно чем занимаются в Штатах и при этом имеют непонятные доходы, чтобы другим не повадно было
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24.04.2022 22:26
+13
Трахают козломордых как последних шлюх
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24.04.2022 22:27
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Друзья, извините за офтоп.

Огромная просьба зайти в гугл и обвалить рейтинг фирмы. Путинстка в фейсбуке поддерживает агрессию и убийства украинцев. Прошу напостить туда фото разрушенных украинских городов и оставить "самые наилучшие пожелания".

Итак, Smart Studio Краснодар.

Надеюсь на вашу поддержку. Мы уже так организатору автопробега в Берлине автосервис обвалили.
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24.04.2022 22:21 Відповісти
Щас сделаем.
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24.04.2022 22:28 Відповісти
вертайтеся в говень !! вас тут не любят....вас теперь нигде не любят ))))
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24.04.2022 22:23 Відповісти
До москальні в світі ставлення, як до волоцюг. Полуда спадає з очей.
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24.04.2022 22:23 Відповісти
Это ведь прекрасно!!! Денег нет, но вы держитесь. Надо предложить им с детьми в подвал спуститься)
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24.04.2022 22:24 Відповісти
не "в подвал", а "на подвал".
и не в Штатах, а в так ими поддерживаемом ДыНыРы.
и, таки да, желательно с детьми
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24.04.2022 22:41 Відповісти
Виживають смердяків зі штатів
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24.04.2022 22:25 Відповісти
Нехай БУЙ сосуть кацапи !
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24.04.2022 22:26 Відповісти
Посольство в Вашингтоне, практически на осадном положении, все морозятся иметь с ним дело. А в Нью-Йорке и Хьюстоне консульства - шпионские помойки, которые уже давно пора прикрыть. Заодно не помешает депортировать пару-тройку тысяч понаехавших расисян, которые неизвестно чем занимаются в Штатах и при этом имеют непонятные доходы, чтобы другим не повадно было
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24.04.2022 22:26 Відповісти
Так в Чехии же прямо на рабочем компьютере сотрудника посольства нашли аккаунты-боты, которыми тот спамил пропаганду. Конечно там 99% работы - это пропаганда, это подкуп и шантаж. И лет 20 так уже. Особенно заметно, когда россиянин сдох на отдыхе или еще какие-то проблемы и ему посольство просто ничего не делает, за все плати. Хотя там десятки и сотни сотрудников. Выкурить всю эту гниль нужно.
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24.04.2022 22:56 Відповісти
Трахают козломордых как последних шлюх
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24.04.2022 22:27 Відповісти
Горе то какое…
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24.04.2022 22:27 Відповісти
Пусть ******* рассчитываются. Во амеры поржут )))
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24.04.2022 22:29 Відповісти
а можно расконсервировать лагеря , которые были построены во время второй мировой для японцев?
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24.04.2022 22:32 Відповісти
упс. нежданчик. но это уже серьезно.
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24.04.2022 22:34 Відповісти
Та виженіть ви цих приблуд посольських назад в рашкостан. Своїм ходом. Через океан. Вплав.
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24.04.2022 22:37 Відповісти
На веслах
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24.04.2022 22:46 Відповісти
На веслах
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24.04.2022 22:57 Відповісти
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24.04.2022 22:37 Відповісти
Цікаво, а нахєра генерально консульство в Х'юстоні? В Техасі що так багато москалів? Ладно там, Нью-Йорк, Вашингтон (СанФоанциско вже закрили ж ніби), але які москалі в Техасі? Шпигують за американською нафтовою галуззю?
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24.04.2022 22:38 Відповісти
Нехай банки США відкриють їм рахунки в рублях .
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24.04.2022 22:50 Відповісти
Вот вам и досвiдуськи, зiбрали манатки i побiгли услiд за кораблем. Нiщеброди без бабла.
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24.04.2022 23:53 Відповісти
Казаки представляют русским виса карту, чтоб могли покупать за границей обходя санкции.
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25.04.2022 09:50 Відповісти
боже,благослови США!смерть кацапам!
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25.04.2022 12:27 Відповісти
 
 