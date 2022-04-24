Американський банк заблокував роботу посольств РФ у Нью-Йорку та Х'юстоні

Робота російського посольства у Х'юстоні та Нью-Йорку заблокована, його банківські рахунки закриті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"По суті, посольство перебуває у блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств - у Х'юстоні та Нью-Йорку - були закриті банком Bank of America", - заявив посол росії у США Анатолій Антонов.

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