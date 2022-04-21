Китайська UnionPay відмовляється працювати зі "Сбербанком" та іншими російськими банками
Міжнародна платіжна система UnionPay побоюється співпрацювати з низкою великих російських банків через ризик вторинних санкцій. Тепер банки, які випускали такі карти або планували це зробити, змушені відмовлятися від проєктів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "РБК".
Співрозмовник, близький до "Сбербанку", повідомив, що про таке рішення китайської платіжної системи співробітникам банку розповіли на закритій зустрічі, тому "Сбер" не випускатиме ці картки.
Можливість випуску картки UnionPay також розглядали чи вже працювали над цим "Альфа-банк", ВТБ та інші фінустанови. "Промзв'язокбанк", який випускав картки UnionPay ще до потрапляння під санкції, перестав це робити.
Три джерела журналістів у банках стверджують, що ці кредитні організації не зможуть випускати картки UnionPay через побоювання самої платіжної системи. Ще два джерела пояснюють, що UnionPay поставила переговори на паузу без пояснення причин. "Проект поки що тимчасово на паузі, офіційно не підтверджують зв'язок саме з санкціями, кажуть, що на паузі до подальших розпоряджень", - сказав один із них.
"Совкомбанк" також хотів розпочати випуск картки "Халва" на базі UnionPay, але відмовився від цих планів через те, що використання будь-яких карток підсанкційних банків за кордоном безперспективне, розповіло джерело на платіжному ринку. Воно уточнило, що банки з країн, які запровадили санкції щодо російських кредитних організацій, не обслуговують їхні картки незалежно від платіжної системи.
Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard призупинили свою роботу у Росії з 10 березня. Через це власники карт не можуть розплачуватися ними за кордоном. Ще раніше вони відключили свої картки у банках, які потрапили під санкції. Через це російські кредитні організації почали розглядати випуск UnionPay як альтернативу Visa та Mastercard. Втім, ці карти не зможуть повною мірою замінити Visa і Mastercard, їх випуск значно дорожчий, а оплату такими картами приймають не всі торгові точки.
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Заблокувала законопроект саме «Слуга народу», фракція, яка мала б першою виступити за відповідну деколонізацію.
Не знаю що ще має статись, щоб держава викинула все окупантське та московитське.
Що таке «9 мая»?
Це совєцько-путінське «свято», яке не має нічого спільного з перемогою у Другій Світовій війні. Ба більше, сьогодні ця дата - фетиш путінської расіі. Саме на цей день планується «пабєдниє» заходи, зокрема в окупованих містах нашої країни.
Натомість пропонується відзначати 8 травня День Пам'яті разом зі всім світом. А 9 травня - День Європи. Також як це роблять цивілізовані держави.
При чому, за включення до порядку денного законопроекту були практично всі фракції.
Аналогічну ситуація спостерігаємо щодо заборони московського аудіовізуального продукту. Замість того, щоб швидко проголосувати за повну заборону окупантської музики на телебаченні, радіо, в публічному просторі - зе-депутати також тягнуть з цим питанням, хоча можна зробити ВЖЕ.
Повторюю актуальне питання: скільки ще трагедій має статись, скільки ще окупанти мають вчинити злочинів, щоб ми нарешті викинули все московське з України?
Чі гроші не пахнуть, а заробляти на серіалах в расеї - звикли?