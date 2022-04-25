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Макрон: грядущие годы не будут тихими, но будут историческими

макрон

Франция должна быть требовательна и амбициозна. Война в Украине существует, чтобы напомнить, что страна должна проявить свой голос, чтобы показать ясность своего выбора и показать свою силу во всех областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figarо, цитирующего президента Эманнуэля Макрона после второго тура выборов президента.

"Мы должны быть доброжелательными и уважительными, потому что в нашей стране так много сомнений, так много разногласий. Никто не останется на обочине. Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения", – заявил Макрон.

Он отметил, что "эта новая эра будет не продолжением заканчивающегося пятилетнего периода, а обновлением, чтобы добиться большего".

"Каждый из нас должен взять на себя обязательство. Это то, что делает французский народ этой единой силой, которую я люблю так глубоко, так сильно, и что я так горжусь тем, что снова служу. Да здравствует Франция!",- сказал он.

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Автор: 

Франция (3524) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+12
Макрон пойми, всеобъемлющее противостояние с росией (в тч помощь Украине) этот твой шанс выйти из угрожающей рецессии и объяснить народу причины и выход из внутрифранцузского кризиса. Это тактика ***** - если жизнь ухудшается - срочно ищем внешних виновников и атакуем. Подымай свою страну и народ на борьбу со слой ордой, помогай украинцам оружием и ты войдешь в историю.
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24.04.2022 23:51
+11
У Франції вибрали найменше гвно
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24.04.2022 23:47
+7
Добре, що хоч Макрон це розуміє.

Західна Європа після Другої Світової розвалилась на терасах зі смачними круасанами і думала, що так буде завжди.

Європа с кожним роком втрачала свою суб'єктність, потопала в бюрюкратії і клептократії.

Європа заради круасанів на терас записала собі в партнери людожерів.

Європа втратила свою ідентичність і не спроможна захищати свої цінності. Європа - це музей під відкритим небом. Музей колись великої цивілізації.

Скажу неприємну річ...Але чим швидше війна або дуже серйозна криза почнеться в Європі, тим швидше ми українці зможемо НОРМАЛЬНО ЖИТИ.

Тому що поки Європа продовжує давитись круасанчиками, їм абсолютно плювати чий Харків чи Одеса. Скільки українців загибло і скільки депортовано.

Як до 23.02 вже не буде НІКОЛИ.
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24.04.2022 23:58
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У Франції вибрали найменше гвно
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24.04.2022 23:47 Ответить
У них так останні 3-4 виборів. Перед лепеншою більшим гівном був її батя, теж в 2 тур виходив і пролітав...
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25.04.2022 00:11 Ответить
у нього вселився дух Боунапарте ?
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25.04.2022 01:51 Ответить
Лише те, що менше смерділо, за мокшанським сценарієм.
Ласкаво просимо до клубу виборів «за найвищими демократичними стандартами»
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25.04.2022 10:39 Ответить
Макрон пойми, всеобъемлющее противостояние с росией (в тч помощь Украине) этот твой шанс выйти из угрожающей рецессии и объяснить народу причины и выход из внутрифранцузского кризиса. Это тактика ***** - если жизнь ухудшается - срочно ищем внешних виновников и атакуем. Подымай свою страну и народ на борьбу со слой ордой, помогай украинцам оружием и ты войдешь в историю.
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24.04.2022 23:51 Ответить
они еще спят , им тепло и уютно, война где то там далеко , посмотрев по телику новости , они озаботятся и пойдут пить кофиек с круасанчиком , ***** им ,
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25.04.2022 02:31 Ответить
будем посмотерть. хотя, сдается, что Франция пойдет за Германией и Австрией. уже завтра будет ясно-понятно. и, да - о прицелах для бтр забывать не стОит.
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24.04.2022 23:51 Ответить
З перемогою пане Макогон!
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24.04.2022 23:53 Ответить
Знову сидітиме одним задом на двох стільцях, і нашим і вашим, типу я такий хороший демократ, а потихеньку приторговую з Росією товарами подвійного призначення. Міжнародні брехуни та Франція i Німеччина.
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24.04.2022 23:56 Ответить
та слава тебе Господи, хоть "это" выбрали, а не путенскую шлюшку! Европа погрузилась бы в ХАОС!
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25.04.2022 00:11 Ответить
Добре, що хоч Макрон це розуміє.

Західна Європа після Другої Світової розвалилась на терасах зі смачними круасанами і думала, що так буде завжди.

Європа с кожним роком втрачала свою суб'єктність, потопала в бюрюкратії і клептократії.

Європа заради круасанів на терас записала собі в партнери людожерів.

Європа втратила свою ідентичність і не спроможна захищати свої цінності. Європа - це музей під відкритим небом. Музей колись великої цивілізації.

Скажу неприємну річ...Але чим швидше війна або дуже серйозна криза почнеться в Європі, тим швидше ми українці зможемо НОРМАЛЬНО ЖИТИ.

Тому що поки Європа продовжує давитись круасанчиками, їм абсолютно плювати чий Харків чи Одеса. Скільки українців загибло і скільки депортовано.

Як до 23.02 вже не буде НІКОЛИ.
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24.04.2022 23:58 Ответить
все верно. но, при таком раскладе - нам хана. это будет просто каток по Украине, Польше, Молдавии.
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25.04.2022 00:10 Ответить
А що робити?

Так завжди було, найбільше завжди страждала периферія. Якою ми, нажаль, зараз є.

Чим швидше в Румунії, Польщі, країнах Балтії зрозуміють, що розплачуватись за викормлення нового Гітлера, половинчату політику і лицемірство Шрьодерів, Шираків і Берлусконі сами їм і нам, тим швидше рухнуть не працюючі бюрократичні організації по розпилу бабла типу ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест. І тим швидше настане новий світовий порядок, де Путіни будуть сидіти у намордниках.

Всі ж ми прекрасно бачимо, що Путін - це все ще партнер у Німеччині, Франції, Австрії, великий друг в Угорщині, Сербії..До нього досі на килим приїжають лідери країн ЄС, генсек ООН. Про що тут говорити...
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25.04.2022 00:30 Ответить
Знову сидітиме одним задом на двох стільцях, і нашим і вашим, типу я такий хороший демократ, а потихеньку приторговую з Росією товарами подвійного призначення. Міжнародні брехуни та Франція та Німеччина
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25.04.2022 00:00 Ответить
Знову сидітиме одним задом на двох стільцях, і нашим і вашим, типу я такий хороший демократ, а потихеньку приторговую з Росією товарами подвійного призначення. Міжнародні брехуни та Франція та Німеччина
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25.04.2022 00:01 Ответить
Вотета Франція канєшно скурвилась що у них на виборах такі говнарі виходять у 2 тур.Тут звісно теорема Ескобара. .Хоча Макрон звісно покраще Ле Пен,бо Ле Пен це просто пі3дєц.Другий Орбан в Європі.І якшо Угрощина маленька і особо нічого не рішає то Орбан у Франції це серйозна проблема для України та й впринципі для Європи.
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25.04.2022 00:25 Ответить
Історичними - то ладно... Аби не істЕричними...
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25.04.2022 00:25 Ответить
вот теперь когда уже выборы не мешают и посмотрим будет вива ля франц или вива ля обдрыстанц
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25.04.2022 00:31 Ответить
Куди дівались Де Голі?
Був ось мадярський єврей Саркозі, на утримувані путі - Сидить.
Був Оланд: що був що не було, що ж то було таки.
Макрон, в тебе останній шанс, покажи свій піккардійський характер, не позор славного Планше, не позор колись велику Францію. Не повтори позору в липні 1941 року в Парижі:
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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25.04.2022 00:36 Ответить
Париж, зустріч полонених американців 1944 рік. Щось змінилось?
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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25.04.2022 00:52 Ответить
Наступним президентом Франції буде расист, популіст та фашист. Земур себе ще покаже.
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25.04.2022 01:19 Ответить
«Хай живе Франція» - та нам допомагає.
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25.04.2022 01:26 Ответить

Наполенон Великий очень огорён "лидерами" современной Франции
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25.04.2022 02:19 Ответить
Какой то не спротивный вид у мужчины. Походу диванный эксперт.
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25.04.2022 10:03 Ответить
за ними другие приходят, они будут тоже трудны
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25.04.2022 03:56 Ответить
Тоже, первое, что на ум пришло.
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25.04.2022 11:26 Ответить
жабоед и говноступ микрон... оно хочет с германией стать гарантом Украины... оно трындело с педофильной молью-окурком по 2 часа ни о чем... что на выходе? ноль... а сейчас оно рассуждает... пусть лучше расскажет как франция соплями выплакала себе место в Совбезе ООН, куда ее категорически не хотели пускать США и Великобритания за "вклад в победу"... и сейчас какой вклад в победу Украины делает франция?
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25.04.2022 04:36 Ответить
как франция соплями выплакала себе место в Совбезе ООН=== а Кацапия каким боком туда всунулась?... и в теперешних условиях - зачем нужны все эти бездельники: ООны, СовЕвропы, Красные кресты....
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25.04.2022 10:47 Ответить
Ну хоть такий. Макрош ты только про один нарот больше не говори ).
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25.04.2022 09:39 Ответить
Чи не дуже амбітні цілі проголошує лідер країни з дівчачим ім'ям?
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25.04.2022 10:00 Ответить
Нарком затянул песню о трудных годах.
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25.04.2022 10:05 Ответить
У Франції обрали те, що менше смерділо. Все як в Україні тепер, вибори за мокшанськими технологіями
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25.04.2022 10:34 Ответить
вже добре, що не перемогла ота промосковська хвойда.
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25.04.2022 11:12 Ответить
Зеботи ніяк не можуть зупинитися у антипіарі Макрона, хоча вибори вже програні лепенчихою
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25.04.2022 12:14 Ответить
макарон-пустой болтун и шестёрка *****!
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25.04.2022 12:14 Ответить
 
 