Макрон: грядущие годы не будут тихими, но будут историческими

Франция должна быть требовательна и амбициозна. Война в Украине существует, чтобы напомнить, что страна должна проявить свой голос, чтобы показать ясность своего выбора и показать свою силу во всех областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figarо, цитирующего президента Эманнуэля Макрона после второго тура выборов президента.

"Мы должны быть доброжелательными и уважительными, потому что в нашей стране так много сомнений, так много разногласий. Никто не останется на обочине. Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения", – заявил Макрон.

Он отметил, что "эта новая эра будет не продолжением заканчивающегося пятилетнего периода, а обновлением, чтобы добиться большего".

"Каждый из нас должен взять на себя обязательство. Это то, что делает французский народ этой единой силой, которую я люблю так глубоко, так сильно, и что я так горжусь тем, что снова служу. Да здравствует Франция!",- сказал он.

Также читайте: Марин Ле Пен признала поражение в президентских выборах Франции