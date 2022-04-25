Макрон: грядущие годы не будут тихими, но будут историческими
Франция должна быть требовательна и амбициозна. Война в Украине существует, чтобы напомнить, что страна должна проявить свой голос, чтобы показать ясность своего выбора и показать свою силу во всех областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figarо, цитирующего президента Эманнуэля Макрона после второго тура выборов президента.
"Мы должны быть доброжелательными и уважительными, потому что в нашей стране так много сомнений, так много разногласий. Никто не останется на обочине. Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения", – заявил Макрон.
Он отметил, что "эта новая эра будет не продолжением заканчивающегося пятилетнего периода, а обновлением, чтобы добиться большего".
"Каждый из нас должен взять на себя обязательство. Это то, что делает французский народ этой единой силой, которую я люблю так глубоко, так сильно, и что я так горжусь тем, что снова служу. Да здравствует Франция!",- сказал он.
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Західна Європа після Другої Світової розвалилась на терасах зі смачними круасанами і думала, що так буде завжди.
Європа с кожним роком втрачала свою суб'єктність, потопала в бюрюкратії і клептократії.
Європа заради круасанів на терас записала собі в партнери людожерів.
Європа втратила свою ідентичність і не спроможна захищати свої цінності. Європа - це музей під відкритим небом. Музей колись великої цивілізації.
Скажу неприємну річ...Але чим швидше війна або дуже серйозна криза почнеться в Європі, тим швидше ми українці зможемо НОРМАЛЬНО ЖИТИ.
Тому що поки Європа продовжує давитись круасанчиками, їм абсолютно плювати чий Харків чи Одеса. Скільки українців загибло і скільки депортовано.
Як до 23.02 вже не буде НІКОЛИ.
Так завжди було, найбільше завжди страждала периферія. Якою ми, нажаль, зараз є.
Чим швидше в Румунії, Польщі, країнах Балтії зрозуміють, що розплачуватись за викормлення нового Гітлера, половинчату політику і лицемірство Шрьодерів, Шираків і Берлусконі сами їм і нам, тим швидше рухнуть не працюючі бюрократичні організації по розпилу бабла типу ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест. І тим швидше настане новий світовий порядок, де Путіни будуть сидіти у намордниках.
Всі ж ми прекрасно бачимо, що Путін - це все ще партнер у Німеччині, Франції, Австрії, великий друг в Угорщині, Сербії..До нього досі на килим приїжають лідери країн ЄС, генсек ООН. Про що тут говорити...
Був ось мадярський єврей Саркозі, на утримувані путі - Сидить.
Був Оланд: що був що не було, що ж то було таки.
Макрон, в тебе останній шанс, покажи свій піккардійський характер, не позор славного Планше, не позор колись велику Францію. Не повтори позору в липні 1941 року в Парижі:
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
Наполенон Великий очень огорён "лидерами" современной Франции