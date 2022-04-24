Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними
Франція повинна бути вимоглива і амбітна. Війна в Україні існує, щоб нагадати нам, що країна має проявити свій голос, щоб показати ясність свого вибору і показати свою силу у всіх областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Le Figarо, який цитує президента Еманнуеля Макрона після другого туру виборів президента.
"Ми маємо бути доброзичливими і поважними, тому що в нашій країні так багато сумнівів, так багато розбіжностей. Ніхто не залишиться на узбіччі. Нам належить разом працювати над цією єдністю, завдяки якій ми зможемо жити у Франції щасливіше. Прийдешні роки точно будуть не тихими, а історичними, і ми зможемо написати їх для нашого покоління", - заявив Макрон.
Він зазначив, що "ця нова ера буде не продовженням п'ятирічного періоду, який закінчується, а оновленням, щоб домогтися більшого".
"Кожен з нас має взяти на себе зобов'язання. Це те, що робить французький народ цією єдиною силою, яку я люблю так глибоко, так сильно, і що я так пишаюся тим, що знову служу. Хай живе Франція!",- нарешті сказав він.
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Західна Європа після Другої Світової розвалилась на терасах зі смачними круасанами і думала, що так буде завжди.
Європа с кожним роком втрачала свою суб'єктність, потопала в бюрюкратії і клептократії.
Європа заради круасанів на терас записала собі в партнери людожерів.
Європа втратила свою ідентичність і не спроможна захищати свої цінності. Європа - це музей під відкритим небом. Музей колись великої цивілізації.
Скажу неприємну річ...Але чим швидше війна або дуже серйозна криза почнеться в Європі, тим швидше ми українці зможемо НОРМАЛЬНО ЖИТИ.
Тому що поки Європа продовжує давитись круасанчиками, їм абсолютно плювати чий Харків чи Одеса. Скільки українців загибло і скільки депортовано.
Як до 23.02 вже не буде НІКОЛИ.
Так завжди було, найбільше завжди страждала периферія. Якою ми, нажаль, зараз є.
Чим швидше в Румунії, Польщі, країнах Балтії зрозуміють, що розплачуватись за викормлення нового Гітлера, половинчату політику і лицемірство Шрьодерів, Шираків і Берлусконі сами їм і нам, тим швидше рухнуть не працюючі бюрократичні організації по розпилу бабла типу ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест. І тим швидше настане новий світовий порядок, де Путіни будуть сидіти у намордниках.
Всі ж ми прекрасно бачимо, що Путін - це все ще партнер у Німеччині, Франції, Австрії, великий друг в Угорщині, Сербії..До нього досі на килим приїжають лідери країн ЄС, генсек ООН. Про що тут говорити...
Був ось мадярський єврей Саркозі, на утримувані путі - Сидить.
Був Оланд: що був що не було, що ж то було таки.
Макрон, в тебе останній шанс, покажи свій піккардійський характер, не позор славного Планше, не позор колись велику Францію. Не повтори позору в липні 1941 року в Парижі:
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
Наполенон Великий очень огорён "лидерами" современной Франции