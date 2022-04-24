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Новини
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Макрон: наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними

макрон

Франція повинна бути вимоглива і амбітна. Війна в Україні існує, щоб нагадати нам, що країна має проявити свій голос, щоб показати ясність свого вибору і показати свою силу у всіх областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Le Figarо, який цитує президента Еманнуеля Макрона після другого туру виборів президента.

"Ми маємо бути доброзичливими і поважними, тому що в нашій країні так багато сумнівів, так багато розбіжностей. Ніхто не залишиться на узбіччі. Нам належить разом працювати над цією єдністю, завдяки якій ми зможемо жити у Франції щасливіше. Прийдешні роки точно будуть не тихими, а історичними, і ми зможемо написати їх для нашого покоління", - заявив Макрон.

Він зазначив, що "ця нова ера буде не продовженням п'ятирічного періоду, який закінчується, а оновленням, щоб домогтися більшого".

"Кожен з нас має взяти на себе зобов'язання. Це те, що робить французький народ цією єдиною силою, яку я люблю так глибоко, так сильно, і що я так пишаюся тим, що знову служу. Хай живе Франція!",- нарешті сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон виграє президентські вибори у Франції, - бельгійський екзитпол

Автор: 

Франція (3080) Макрон Емманюель (1466)


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Топ коментарі
+12
Макрон пойми, всеобъемлющее противостояние с росией (в тч помощь Украине) этот твой шанс выйти из угрожающей рецессии и объяснить народу причины и выход из внутрифранцузского кризиса. Это тактика ***** - если жизнь ухудшается - срочно ищем внешних виновников и атакуем. Подымай свою страну и народ на борьбу со слой ордой, помогай украинцам оружием и ты войдешь в историю.
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24.04.2022 23:51
+11
У Франції вибрали найменше гвно
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24.04.2022 23:47
+7
Добре, що хоч Макрон це розуміє.

Західна Європа після Другої Світової розвалилась на терасах зі смачними круасанами і думала, що так буде завжди.

Європа с кожним роком втрачала свою суб'єктність, потопала в бюрюкратії і клептократії.

Європа заради круасанів на терас записала собі в партнери людожерів.

Європа втратила свою ідентичність і не спроможна захищати свої цінності. Європа - це музей під відкритим небом. Музей колись великої цивілізації.

Скажу неприємну річ...Але чим швидше війна або дуже серйозна криза почнеться в Європі, тим швидше ми українці зможемо НОРМАЛЬНО ЖИТИ.

Тому що поки Європа продовжує давитись круасанчиками, їм абсолютно плювати чий Харків чи Одеса. Скільки українців загибло і скільки депортовано.

Як до 23.02 вже не буде НІКОЛИ.
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24.04.2022 23:58
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У Франції вибрали найменше гвно
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24.04.2022 23:47 Відповісти
У них так останні 3-4 виборів. Перед лепеншою більшим гівном був її батя, теж в 2 тур виходив і пролітав...
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25.04.2022 00:11 Відповісти
у нього вселився дух Боунапарте ?
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25.04.2022 01:51 Відповісти
Лише те, що менше смерділо, за мокшанським сценарієм.
Ласкаво просимо до клубу виборів «за найвищими демократичними стандартами»
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25.04.2022 10:39 Відповісти
Макрон пойми, всеобъемлющее противостояние с росией (в тч помощь Украине) этот твой шанс выйти из угрожающей рецессии и объяснить народу причины и выход из внутрифранцузского кризиса. Это тактика ***** - если жизнь ухудшается - срочно ищем внешних виновников и атакуем. Подымай свою страну и народ на борьбу со слой ордой, помогай украинцам оружием и ты войдешь в историю.
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24.04.2022 23:51 Відповісти
они еще спят , им тепло и уютно, война где то там далеко , посмотрев по телику новости , они озаботятся и пойдут пить кофиек с круасанчиком , ***** им ,
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25.04.2022 02:31 Відповісти
будем посмотерть. хотя, сдается, что Франция пойдет за Германией и Австрией. уже завтра будет ясно-понятно. и, да - о прицелах для бтр забывать не стОит.
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24.04.2022 23:51 Відповісти
З перемогою пане Макогон!
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24.04.2022 23:53 Відповісти
Знову сидітиме одним задом на двох стільцях, і нашим і вашим, типу я такий хороший демократ, а потихеньку приторговую з Росією товарами подвійного призначення. Міжнародні брехуни та Франція i Німеччина.
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24.04.2022 23:56 Відповісти
та слава тебе Господи, хоть "это" выбрали, а не путенскую шлюшку! Европа погрузилась бы в ХАОС!
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25.04.2022 00:11 Відповісти
Добре, що хоч Макрон це розуміє.

Західна Європа після Другої Світової розвалилась на терасах зі смачними круасанами і думала, що так буде завжди.

Європа с кожним роком втрачала свою суб'єктність, потопала в бюрюкратії і клептократії.

Європа заради круасанів на терас записала собі в партнери людожерів.

Європа втратила свою ідентичність і не спроможна захищати свої цінності. Європа - це музей під відкритим небом. Музей колись великої цивілізації.

Скажу неприємну річ...Але чим швидше війна або дуже серйозна криза почнеться в Європі, тим швидше ми українці зможемо НОРМАЛЬНО ЖИТИ.

Тому що поки Європа продовжує давитись круасанчиками, їм абсолютно плювати чий Харків чи Одеса. Скільки українців загибло і скільки депортовано.

Як до 23.02 вже не буде НІКОЛИ.
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24.04.2022 23:58 Відповісти
все верно. но, при таком раскладе - нам хана. это будет просто каток по Украине, Польше, Молдавии.
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25.04.2022 00:10 Відповісти
А що робити?

Так завжди було, найбільше завжди страждала периферія. Якою ми, нажаль, зараз є.

Чим швидше в Румунії, Польщі, країнах Балтії зрозуміють, що розплачуватись за викормлення нового Гітлера, половинчату політику і лицемірство Шрьодерів, Шираків і Берлусконі сами їм і нам, тим швидше рухнуть не працюючі бюрократичні організації по розпилу бабла типу ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест. І тим швидше настане новий світовий порядок, де Путіни будуть сидіти у намордниках.

Всі ж ми прекрасно бачимо, що Путін - це все ще партнер у Німеччині, Франції, Австрії, великий друг в Угорщині, Сербії..До нього досі на килим приїжають лідери країн ЄС, генсек ООН. Про що тут говорити...
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25.04.2022 00:30 Відповісти
Знову сидітиме одним задом на двох стільцях, і нашим і вашим, типу я такий хороший демократ, а потихеньку приторговую з Росією товарами подвійного призначення. Міжнародні брехуни та Франція та Німеччина
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25.04.2022 00:00 Відповісти
Знову сидітиме одним задом на двох стільцях, і нашим і вашим, типу я такий хороший демократ, а потихеньку приторговую з Росією товарами подвійного призначення. Міжнародні брехуни та Франція та Німеччина
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25.04.2022 00:01 Відповісти
Вотета Франція канєшно скурвилась що у них на виборах такі говнарі виходять у 2 тур.Тут звісно теорема Ескобара. .Хоча Макрон звісно покраще Ле Пен,бо Ле Пен це просто пі3дєц.Другий Орбан в Європі.І якшо Угрощина маленька і особо нічого не рішає то Орбан у Франції це серйозна проблема для України та й впринципі для Європи.
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25.04.2022 00:25 Відповісти
Історичними - то ладно... Аби не істЕричними...
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25.04.2022 00:25 Відповісти
вот теперь когда уже выборы не мешают и посмотрим будет вива ля франц или вива ля обдрыстанц
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25.04.2022 00:31 Відповісти
Куди дівались Де Голі?
Був ось мадярський єврей Саркозі, на утримувані путі - Сидить.
Був Оланд: що був що не було, що ж то було таки.
Макрон, в тебе останній шанс, покажи свій піккардійський характер, не позор славного Планше, не позор колись велику Францію. Не повтори позору в липні 1941 року в Парижі:
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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25.04.2022 00:36 Відповісти
Париж, зустріч полонених американців 1944 рік. Щось змінилось?
https://www.youtube.com/watch?v=U1CnKsvZXQI
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25.04.2022 00:52 Відповісти
Наступним президентом Франції буде расист, популіст та фашист. Земур себе ще покаже.
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25.04.2022 01:19 Відповісти
«Хай живе Франція» - та нам допомагає.
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25.04.2022 01:26 Відповісти

Наполенон Великий очень огорён "лидерами" современной Франции
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25.04.2022 02:19 Відповісти
Какой то не спротивный вид у мужчины. Походу диванный эксперт.
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25.04.2022 10:03 Відповісти
за ними другие приходят, они будут тоже трудны
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25.04.2022 03:56 Відповісти
Тоже, первое, что на ум пришло.
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25.04.2022 11:26 Відповісти
жабоед и говноступ микрон... оно хочет с германией стать гарантом Украины... оно трындело с педофильной молью-окурком по 2 часа ни о чем... что на выходе? ноль... а сейчас оно рассуждает... пусть лучше расскажет как франция соплями выплакала себе место в Совбезе ООН, куда ее категорически не хотели пускать США и Великобритания за "вклад в победу"... и сейчас какой вклад в победу Украины делает франция?
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25.04.2022 04:36 Відповісти
как франция соплями выплакала себе место в Совбезе ООН=== а Кацапия каким боком туда всунулась?... и в теперешних условиях - зачем нужны все эти бездельники: ООны, СовЕвропы, Красные кресты....
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25.04.2022 10:47 Відповісти
Ну хоть такий. Макрош ты только про один нарот больше не говори ).
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25.04.2022 09:39 Відповісти
Чи не дуже амбітні цілі проголошує лідер країни з дівчачим ім'ям?
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25.04.2022 10:00 Відповісти
Нарком затянул песню о трудных годах.
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25.04.2022 10:05 Відповісти
У Франції обрали те, що менше смерділо. Все як в Україні тепер, вибори за мокшанськими технологіями
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25.04.2022 10:34 Відповісти
вже добре, що не перемогла ота промосковська хвойда.
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25.04.2022 11:12 Відповісти
Зеботи ніяк не можуть зупинитися у антипіарі Макрона, хоча вибори вже програні лепенчихою
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25.04.2022 12:14 Відповісти
макарон-пустой болтун и шестёрка *****!
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25.04.2022 12:14 Відповісти
 
 