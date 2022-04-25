В оккупированном Днепрорудном начала работать "милиция" оккупантов, - Запорожская ОВА

В оккупированном рашистами городе Днепрорудный в Запорожской области заработала "милиция" оккупантов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепрорудном начала работать милиция оккупантов, личный состав которой вывесил красный флаг возле участка.

Также в городе россияне совместно с активистами общественной организации "Дети войны" и клуба "Ветеран" организовали адресную доставку пасок ветеранам так называемой "большой отечественной войны". Процесс сняли на видео и фото для росСМИ. На каких условиях раздавали сладости неизвестно", – отметили там.

Читайте также: Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны