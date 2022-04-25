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Новости Война
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В оккупированном Днепрорудном начала работать "милиция" оккупантов, - Запорожская ОВА

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

В оккупированном рашистами городе Днепрорудный в Запорожской области заработала "милиция" оккупантов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В Днепрорудном начала работать милиция оккупантов, личный состав которой вывесил красный флаг возле участка.

Также в городе россияне совместно с активистами общественной организации "Дети войны" и клуба "Ветеран" организовали адресную доставку пасок ветеранам так называемой "большой отечественной войны". Процесс сняли на видео и фото для росСМИ. На каких условиях раздавали сладости неизвестно", – отметили там.

Читайте также: Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны

Автор: 

оккупация (10167) Запорожская область (3119)


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Топ комментарии
+18
То есть оккупация юга произошла изза стратегической ошибки или УМЫШЛЕННОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА Ермака и Ко .
1.Ермак тянул Верещук в министры и ставил ей задачи
2. О сути ЕГО ПОСТОЯННЫХ переговоровов с Козаком отчета никому не давал . Скорее всего именно на этих переговорах договорились разминирировать дорогу на Крым и для этого назначили тупую курицу Верещук , которая без сомнений выполнилаприказ . Досрочно за неделю до войны .
3. Ермака предлагали США удалить из власти , но ЗЕ упорно держится за него.
4. И если бы не Буча , то план раши бы работал . НО теперь это уже история другого уровня . И понятий военных преступлений и содействия военным преступлениям
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25.04.2022 04:35
+17
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25.04.2022 02:17
+13
Слава Богу що не був тоді президентом. Інакше кацапня сьогодні стояла б на берегах Ла-Маншу, а ти Вовочка, давав концерти в армійському борделі.
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25.04.2022 05:53
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ну, и куда теперь херачить из "паладинов"?
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25.04.2022 02:06 Ответить
В Дніпрорудному ₚуZкі свинопси захопили відділення поліції і відкрили там свою "міліцію" ще 13.04.2022
https://www.youtube.com/watch?v=77aQe7aSmLw
начальник міліції в Дніпрорудному Костік Лисенко
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25.04.2022 02:12 Ответить
відправте поштою на "имя начальника милиции" конверт з вкладеним чистим аркушем А4.
Все зрозуміє, ****.
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25.04.2022 08:27 Ответить
Полицаи начали "работать"...
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25.04.2022 02:14 Ответить
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25.04.2022 02:17 Ответить
Слава Богу що не був тоді президентом. Інакше кацапня сьогодні стояла б на берегах Ла-Маншу, а ти Вовочка, давав концерти в армійському борделі.
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25.04.2022 05:53 Ответить
Да там таке ватне місто що якось пох
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25.04.2022 04:16 Ответить
Это украинская земля .
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25.04.2022 04:37 Ответить
Яка заселена ватою
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25.04.2022 06:43 Ответить
То есть оккупация юга произошла изза стратегической ошибки или УМЫШЛЕННОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА Ермака и Ко .
1.Ермак тянул Верещук в министры и ставил ей задачи
2. О сути ЕГО ПОСТОЯННЫХ переговоровов с Козаком отчета никому не давал . Скорее всего именно на этих переговорах договорились разминирировать дорогу на Крым и для этого назначили тупую курицу Верещук , которая без сомнений выполнилаприказ . Досрочно за неделю до войны .
3. Ермака предлагали США удалить из власти , но ЗЕ упорно держится за него.
4. И если бы не Буча , то план раши бы работал . НО теперь это уже история другого уровня . И понятий военных преступлений и содействия военным преступлениям
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25.04.2022 04:35 Ответить
Не здивуюсь, якщо міліціянтами виявляться колишні українські поліціянти. Туди завжди йшла одна сволота.
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25.04.2022 06:30 Ответить
Да, у одних одні ватники кругом, окупували- так їм і треба, у інших - всі сволота. Один він- дартаньян. Що ж ви сволоті телефонуєте, як щось трапляється. Медики- хабарникі, пожежники нічого не вміють...Зате ми самі розумні.
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25.04.2022 07:41 Ответить
почитайте історію війни з нацистами і дізнайтеся, чого чекати від рашистів ...
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25.04.2022 06:46 Ответить
Это еще только цветочки... Скоро мыло еще привезут аналоговнетное: "В России заменили обычное мыло навозным. То ли еще будет..." https://uainfo.org/blognews/1650837779-v-rossii-zamenili-obychnoe-mylo-navoznym-to-li-eshche-budet-.html
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25.04.2022 08:17 Ответить
ТВАРИ.
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25.04.2022 09:56 Ответить
 
 