В оккупированном Днепрорудном начала работать "милиция" оккупантов, - Запорожская ОВА
В оккупированном рашистами городе Днепрорудный в Запорожской области заработала "милиция" оккупантов.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Днепрорудном начала работать милиция оккупантов, личный состав которой вывесил красный флаг возле участка.
Также в городе россияне совместно с активистами общественной организации "Дети войны" и клуба "Ветеран" организовали адресную доставку пасок ветеранам так называемой "большой отечественной войны". Процесс сняли на видео и фото для росСМИ. На каких условиях раздавали сладости неизвестно", – отметили там.
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https://www.youtube.com/watch?v=77aQe7aSmLw
начальник міліції в Дніпрорудному Костік Лисенко
Все зрозуміє, ****.
1.Ермак тянул Верещук в министры и ставил ей задачи
2. О сути ЕГО ПОСТОЯННЫХ переговоровов с Козаком отчета никому не давал . Скорее всего именно на этих переговорах договорились разминирировать дорогу на Крым и для этого назначили тупую курицу Верещук , которая без сомнений выполнилаприказ . Досрочно за неделю до войны .
3. Ермака предлагали США удалить из власти , но ЗЕ упорно держится за него.
4. И если бы не Буча , то план раши бы работал . НО теперь это уже история другого уровня . И понятий военных преступлений и содействия военным преступлениям