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Новини Війна
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В окупованому Дніпрорудному почала працювати "міліція" окупантів, - Запорізька ОВА

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

В окупованому рашистами місті Дніпрорудне у Запорізькій області почала працювати "міліція" окупантів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпрорудному почала працювати міліція окупантів, особовий склад якої вивісив червоний прапор біля відділку.

Також у місті росіяни спільно з активістами громадської організації "Діти війни" та клубу "Ветеран" організували адресне доставлення великодніх пасок ветеранам так званої "великої вітчизняної війни". Процес зафільмували на відео та фото для росЗМІ. На яких умовах роздавали солодощі невідомо", - зазначили там.

Також читайте: Загарбники у Запорізькій області намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя, - ОВА

Автор: 

окупація (6717) Запорізька область (3642)


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Топ коментарі
+18
То есть оккупация юга произошла изза стратегической ошибки или УМЫШЛЕННОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА Ермака и Ко .
1.Ермак тянул Верещук в министры и ставил ей задачи
2. О сути ЕГО ПОСТОЯННЫХ переговоровов с Козаком отчета никому не давал . Скорее всего именно на этих переговорах договорились разминирировать дорогу на Крым и для этого назначили тупую курицу Верещук , которая без сомнений выполнилаприказ . Досрочно за неделю до войны .
3. Ермака предлагали США удалить из власти , но ЗЕ упорно держится за него.
4. И если бы не Буча , то план раши бы работал . НО теперь это уже история другого уровня . И понятий военных преступлений и содействия военным преступлениям
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25.04.2022 04:35
+17
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25.04.2022 02:17
+13
Слава Богу що не був тоді президентом. Інакше кацапня сьогодні стояла б на берегах Ла-Маншу, а ти Вовочка, давав концерти в армійському борделі.
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25.04.2022 05:53
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ну, и куда теперь херачить из "паладинов"?
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25.04.2022 02:06 Відповісти
В Дніпрорудному ₚуZкі свинопси захопили відділення поліції і відкрили там свою "міліцію" ще 13.04.2022
https://www.youtube.com/watch?v=77aQe7aSmLw
начальник міліції в Дніпрорудному Костік Лисенко
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25.04.2022 02:12 Відповісти
відправте поштою на "имя начальника милиции" конверт з вкладеним чистим аркушем А4.
Все зрозуміє, ****.
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25.04.2022 08:27 Відповісти
Полицаи начали "работать"...
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25.04.2022 02:14 Відповісти
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25.04.2022 02:17 Відповісти
Слава Богу що не був тоді президентом. Інакше кацапня сьогодні стояла б на берегах Ла-Маншу, а ти Вовочка, давав концерти в армійському борделі.
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25.04.2022 05:53 Відповісти
Да там таке ватне місто що якось пох
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25.04.2022 04:16 Відповісти
Это украинская земля .
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25.04.2022 04:37 Відповісти
Яка заселена ватою
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25.04.2022 06:43 Відповісти
То есть оккупация юга произошла изза стратегической ошибки или УМЫШЛЕННОГО ВРЕДИТЕЛЬСТВА Ермака и Ко .
1.Ермак тянул Верещук в министры и ставил ей задачи
2. О сути ЕГО ПОСТОЯННЫХ переговоровов с Козаком отчета никому не давал . Скорее всего именно на этих переговорах договорились разминирировать дорогу на Крым и для этого назначили тупую курицу Верещук , которая без сомнений выполнилаприказ . Досрочно за неделю до войны .
3. Ермака предлагали США удалить из власти , но ЗЕ упорно держится за него.
4. И если бы не Буча , то план раши бы работал . НО теперь это уже история другого уровня . И понятий военных преступлений и содействия военным преступлениям
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25.04.2022 04:35 Відповісти
Не здивуюсь, якщо міліціянтами виявляться колишні українські поліціянти. Туди завжди йшла одна сволота.
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25.04.2022 06:30 Відповісти
Да, у одних одні ватники кругом, окупували- так їм і треба, у інших - всі сволота. Один він- дартаньян. Що ж ви сволоті телефонуєте, як щось трапляється. Медики- хабарникі, пожежники нічого не вміють...Зате ми самі розумні.
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25.04.2022 07:41 Відповісти
почитайте історію війни з нацистами і дізнайтеся, чого чекати від рашистів ...
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25.04.2022 06:46 Відповісти
Это еще только цветочки... Скоро мыло еще привезут аналоговнетное: "В России заменили обычное мыло навозным. То ли еще будет..." https://uainfo.org/blognews/1650837779-v-rossii-zamenili-obychnoe-mylo-navoznym-to-li-eshche-budet-.html
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25.04.2022 08:17 Відповісти
ТВАРИ.
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25.04.2022 09:56 Відповісти
 
 