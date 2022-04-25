В окупованому Дніпрорудному почала працювати "міліція" окупантів, - Запорізька ОВА
В окупованому рашистами місті Дніпрорудне у Запорізькій області почала працювати "міліція" окупантів.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У Дніпрорудному почала працювати міліція окупантів, особовий склад якої вивісив червоний прапор біля відділку.
Також у місті росіяни спільно з активістами громадської організації "Діти війни" та клубу "Ветеран" організували адресне доставлення великодніх пасок ветеранам так званої "великої вітчизняної війни". Процес зафільмували на відео та фото для росЗМІ. На яких умовах роздавали солодощі невідомо", - зазначили там.
Топ коментарі
+18 Sophia-Maria Duglass
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+17 Олександр Дніпро
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+13 Старый Котяра #387676
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https://www.youtube.com/watch?v=77aQe7aSmLw
начальник міліції в Дніпрорудному Костік Лисенко
Все зрозуміє, ****.
1.Ермак тянул Верещук в министры и ставил ей задачи
2. О сути ЕГО ПОСТОЯННЫХ переговоровов с Козаком отчета никому не давал . Скорее всего именно на этих переговорах договорились разминирировать дорогу на Крым и для этого назначили тупую курицу Верещук , которая без сомнений выполнилаприказ . Досрочно за неделю до войны .
3. Ермака предлагали США удалить из власти , но ЗЕ упорно держится за него.
4. И если бы не Буча , то план раши бы работал . НО теперь это уже история другого уровня . И понятий военных преступлений и содействия военным преступлениям