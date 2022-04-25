В окупованому Дніпрорудному почала працювати "міліція" окупантів, - Запорізька ОВА

В окупованому рашистами місті Дніпрорудне у Запорізькій області почала працювати "міліція" окупантів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Дніпрорудному почала працювати міліція окупантів, особовий склад якої вивісив червоний прапор біля відділку.

Також у місті росіяни спільно з активістами громадської організації "Діти війни" та клубу "Ветеран" організували адресне доставлення великодніх пасок ветеранам так званої "великої вітчизняної війни". Процес зафільмували на відео та фото для росЗМІ. На яких умовах роздавали солодощі невідомо", - зазначили там.

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