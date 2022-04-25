На Шредера нужно наложить санкции, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко требует санкций в отношении экс-канцлера Германии Гергарда Шредера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом Кличко заявил в комментарии газете Billd.

Такое заявление Кличко сделал, комментируя высказывание экс-канцлера интервью изданию NYT.

"На всех тех, кто до сих пор работает на военного преступника Путина, должны быть наложены санкции. Шредер является частью "системы Путина", а потому и "соответственен за убийства женщин и детей в Украине", - сказал Кличко.

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