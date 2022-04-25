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На Шредера нужно наложить санкции, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко требует санкций в отношении экс-канцлера Германии Гергарда Шредера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну, об этом Кличко заявил в комментарии газете Billd.
Такое заявление Кличко сделал, комментируя высказывание экс-канцлера интервью изданию NYT.
"На всех тех, кто до сих пор работает на военного преступника Путина, должны быть наложены санкции. Шредер является частью "системы Путина", а потому и "соответственен за убийства женщин и детей в Украине", - сказал Кличко.
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Тому залийся боярою, лапоть, і впади під лавку.
Таким чином зараз лише від рішення уряду Німеччини залежить постачання цього озброєння для ЗСУ. А якщо бути максимально точним - від позиції канцлера Олафа Шольца, який, як пише сама німецька преса, робить все можливе для того, щоб обмежити постачання достатньої допомоги Україні. Зокрема, днями видання Spiegel просто рознесли очільника німецького уряду https://defence-ua.com/people_and_company/zhurnalisti_roznesli_kantslera_nimechchini_za_nepostachannja_ozbrojennja_ukrajini_jak_vipravdovuvavsja_olaf_sholts-7056.html під час інтерв'ю .
Таким чином Rheinmetall вже просто припер Олафа Шольца "до стінки". І треба бути реалістом, причиною такого рішення є не тільки бажання зброярів допомогти Україні, а й пряма вигода, бо мова йде про експорт озброєння, за яке може заплатити Україна з наданої фінансової допомоги, або інша країна, на кшталт США.
У випадку, якщо згода все ж таки буде надана, то Україна зможе посилити свої Збройні Сили БМП, яка досі знаходиться на озброєння самого Бундесверу та пройшла цілий ряд модернізацій.
Але ж все одно ця БМП не зовсім відповідає задачам ******** війни. Актуальна версія - Marder1A3, яка відрізняється додатковим бронюванням, який дозволяє витримати вогонь у лобовій проекції з 30-мм автоматичної гармати, а також оновленою системою управління вогнем, яка містить лазерний далекомір, балістичний обчислювач та приціли із нічним режимом у навідника та командира.
Водночас головним недоліком машини є 20-мм автоматична гармата, яка хоч і має вражаючи характеристики з точності та швидкострільної, але не має стабілізатора. Також відносно старим можливо вважати штатний ПТРК Milan-2 з наведенням по дротах та дальністю пострілу до 2 км.
шрьодери та меркельші ще до сих пір відпрацьовують 30 срібних...
Уряд Німеччини виразив готовність передати Україні стрілецьке озброєння, міномети, протитанкове озброєння, РЛС та інші засоби забезпечення.
В цілому номенклатура поставок тримається в таємниці, але відомо, що німці готові нам поставити зокрема 100 важких тягачів MAN HX81. Про це пише https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-wie-kanzler-scholz-mit-waffenlisten-trickste-79826290.bild.html німецьке видання BILD.
Безперечно, навіть така номенклатура поставок (якщо вони відбудуться буквально в найближчий час) допоможе по-своєму зміцнити Збройні Сили України. Наприклад - нарешті відмовитись https://defence-ua.com/news/harkivskij_avtomobilnij_zavod_pochav_remont_tjagachiv_maz_537_ta_mt_lb_dlja_zbrojnih_sil-4716.html від радянських тягачів МАЗ-537 та отримати ********* автотехніку для перекидання озброєнь до лінії фронту.
Але проблема в тому, що Німеччина при цьому відмовляється продати нам важке озброєння, вкрай необхідне Збройним Силам України.
Не продавати такі види важкого озброєння - це була принципова позиція канцлера Німеччини Шольца, після того, як квартальний дипломат змішав з гівном його старшого однопартійця.
І в даному випадку BILD більш детально розповів про скандал, що був відомий узагальних рисах - Шольц знайшов тисячу й одну причину, щоб радикально скоротити список озброєнь, які будуть поставлені для ЗСУ.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
Надо с такой провокационной рашисткой риторикой чтото делать - потом они скажут, что смерть это не смерть, а освобождение, что украинцы это не люди, а биоматериал, что Украина не государство, а колония и тп.
Мы это уже от рашистов слышали. Слышать это от немцев это не новость, просто продолжение.
Такие мыслеформы нужно отмечать и метать в них дерьмом или еще чемто.
Шольц маленького роста и эффект будет моментальным
На скамье Меркель, Шрелер, Австриякский МИД что в Газпроме и нынешнего...
Фирмы сотрулнявшие в обход санкций с мо рашки..: Бош, Сименс, французкие.. тех что модернизировали до последнего армию террорист!!!!
Конфискация и посадки..
Шредер первый должен сесть!! Должно быть открытое расследование и процесс с пожизненным!!! Шредер, руководители фирм это пособники.. Меркель... пожизненно сесть!!!
Пожизненно посадить как попюсобник страны агрессора!!! И армии- террориста!!!
Рядом Меркель, австрияки, фирмы нем. Французкие и т.д. которые модернизировали армию террориста под санкциями!!!!