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Новини Санкції проти Росії
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На Шредера треба накласти санкції, - Кличко

кличко

Мер Києва Віталій Кличко вимагає санкцій щодо ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Німецьку хвилю, про це Кличко заявив у коментарі газеті Bild.

Таку заяву Кличко зробив, коментуючи висловлювання ексканцлера інтерв'ю виданню NYT.

"На усіх тих, хто досі працює на воєнного злочинця Путіна, мають бути накладені санкції. Шредер є частиною "системи Путіна", а тому й "співвідповідальним за вбивства жінок і дітей в Україні", - сказав Кличко.

Також читайте: Глава владної партії Німеччини оголосив Путіна воєнним злочинцем та відмежувався від Шредера

Автор: 

Кличко Віталій (3516) санкції (11876) Шредер Герхард (77)


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Топ коментарі
+30
Думати - не твоє
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25.04.2022 02:51
+22
Давно пора покласти край цій дружбі Із кремлівським фюрером і вбивцею !
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25.04.2022 02:39
+20
зато Борис наш ДжонсонUK передає нам 20 САУ AS90 калібру 155 мм та 45 тисяч снарядів відповідного калібру до цієї САУ.

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25.04.2022 02:58
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25.04.2022 02:51 Відповісти
- майже слово в слово
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25.04.2022 03:02 Відповісти
не думай - не твоє це...
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25.04.2022 02:52 Відповісти
+ 15 хвилин.
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25.04.2022 02:57 Відповісти
А своїх зрадників в упор не бачать
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25.04.2022 03:00 Відповісти
Кличка німці поважають, він популяризував бокс у їх країні.
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25.04.2022 03:14 Відповісти
він і в Києві попри криворогітня гарно працює...
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25.04.2022 03:23 Відповісти
Мислі пачькают мазгі.
Тому залийся боярою, лапоть, і впади під лавку.
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25.04.2022 08:25 Відповісти
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25.04.2022 02:34 Відповісти
Давно пора покласти край цій дружбі Із кремлівським фюрером і вбивцею !
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25.04.2022 02:39 Відповісти
Rheinmetall припер уряд Німеччини "до стінки" повідомленням про готовність посилити Збройні Сили України 100 одиниць БМП Marder, які вони готові постачати вже через декілька днів після отримання "зеленого світла".
Таким чином зараз лише від рішення уряду Німеччини залежить постачання цього озброєння для ЗСУ. А якщо бути максимально точним - від позиції канцлера Олафа Шольца, який, як пише сама німецька преса, робить все можливе для того, щоб обмежити постачання достатньої допомоги Україні. Зокрема, днями видання Spiegel просто рознесли очільника німецького уряду https://defence-ua.com/people_and_company/zhurnalisti_roznesli_kantslera_nimechchini_za_nepostachannja_ozbrojennja_ukrajini_jak_vipravdovuvavsja_olaf_sholts-7056.html під час інтерв'ю .
Таким чином Rheinmetall вже просто припер Олафа Шольца "до стінки". І треба бути реалістом, причиною такого рішення є не тільки бажання зброярів допомогти Україні, а й пряма вигода, бо мова йде про експорт озброєння, за яке може заплатити Україна з наданої фінансової допомоги, або інша країна, на кшталт США.
У випадку, якщо згода все ж таки буде надана, то Україна зможе посилити свої Збройні Сили БМП, яка досі знаходиться на озброєння самого Бундесверу та пройшла цілий ряд модернізацій.
Але ж все одно ця БМП не зовсім відповідає задачам ******** війни. Актуальна версія - Marder1A3, яка відрізняється додатковим бронюванням, який дозволяє витримати вогонь у лобовій проекції з 30-мм автоматичної гармати, а також оновленою системою управління вогнем, яка містить лазерний далекомір, балістичний обчислювач та приціли із нічним режимом у навідника та командира.

Водночас головним недоліком машини є 20-мм автоматична гармата, яка хоч і має вражаючи характеристики з точності та швидкострільної, але не має стабілізатора. Також відносно старим можливо вважати штатний ПТРК Milan-2 з наведенням по дротах та дальністю пострілу до 2 км.
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25.04.2022 02:40 Відповісти
Нет ,Германия в роде согласилась , а Швейцария ,делает к этой бмп снаряды и типа она нейтралитет. Вся Германия ,да и вся Европа коррумпирована бункерной крысой ,политики ,медиа чиновники. После этой войны ,пострадают там многие . Та же ЛЕПЕНША ,просто содержанка у *****. Вся Австрия ,Германия . Есть консервы и в Англии и США . А прикинте ,сколько у нас.Весь Интер ,ТРК Украина , сколько депутатов и чиновников. Просто сей час попрятались.
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25.04.2022 06:00 Відповісти
ні, це НЕ швейцарці бояться за "порушення нейтралітету" поставляюч якісь комплектуючі до Marders, це НЕБАЖАННЯ шольців, меркельш зі шрьодерами "злити путіних"...

шрьодери та меркельші ще до сих пір відпрацьовують 30 срібних...
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25.04.2022 10:40 Відповісти
К2 ьеззаперечний авторитет в фрн. Приїзд К2 туди та виступ в БТ, у тому числі з нагадуванням про причетність Німеччини до вбивсва 10млн. українців в роки 2СВ, був би чарівним пєндєлєм для Олафа і зрушив би питання озброєння України не тільки застарілою, но і ******** зброєю.
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25.04.2022 07:06 Відповісти
Правільний клич,я за!
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25.04.2022 02:46 Відповісти
Не тільки на Шредера, там вся нацистська піздобратия має бути під санкціями - Карл Нехаммер канцлер недоавстрії нещодавно їздив на мокшкву на уклін до *****. Отримав бабла і вчора МЗС недоавстрії сказало, що не хоче бачити в червні Україну членом-кандидатом в ЄС!
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25.04.2022 02:50 Відповісти
Просто Віталік заробляє у "мутрого наріта" дешевий авторитет. Прикро...
Уряд Німеччини виразив готовність передати Україні стрілецьке озброєння, міномети, протитанкове озброєння, РЛС та інші засоби забезпечення.
В цілому номенклатура поставок тримається в таємниці, але відомо, що німці готові нам поставити зокрема 100 важких тягачів MAN HX81. Про це пише https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-wie-kanzler-scholz-mit-waffenlisten-trickste-79826290.bild.html німецьке видання BILD.
Безперечно, навіть така номенклатура поставок (якщо вони відбудуться буквально в найближчий час) допоможе по-своєму зміцнити Збройні Сили України. Наприклад - нарешті відмовитись https://defence-ua.com/news/harkivskij_avtomobilnij_zavod_pochav_remont_tjagachiv_maz_537_ta_mt_lb_dlja_zbrojnih_sil-4716.html від радянських тягачів МАЗ-537 та отримати ********* автотехніку для перекидання озброєнь до лінії фронту.
Але проблема в тому, що Німеччина при цьому відмовляється продати нам важке озброєння, вкрай необхідне Збройним Силам України.
Не продавати такі види важкого озброєння - це була принципова позиція канцлера Німеччини Шольца, після того, як квартальний дипломат змішав з гівном його старшого однопартійця.
І в даному випадку BILD більш детально розповів про скандал, що був відомий узагальних рисах - Шольц знайшов тисячу й одну причину, щоб радикально скоротити список озброєнь, які будуть поставлені для ЗСУ.
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25.04.2022 02:50 Відповісти
Непотрібно плутати шредера з штанмаєром
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25.04.2022 02:55 Відповісти
На счет газпромовского шредера ,Кличко прав полностью.
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25.04.2022 06:03 Відповісти
Пішов у дупу
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25.04.2022 07:11 Відповісти
Спочатку розберіться із своїми зрадниками
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25.04.2022 02:50 Відповісти
Танці з бубнами в Страстну неділю....

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25.04.2022 03:00 Відповісти
на шредера таки треба накласти.
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25.04.2022 02:51 Відповісти
зато Борис наш ДжонсонUK передає нам 20 САУ AS90 калібру 155 мм та 45 тисяч снарядів відповідного калібру до цієї САУ.

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25.04.2022 02:58 Відповісти
Німецький народ засудив гітлеризм і соромиться свого нацистського минулого, але дозволив своїм урядам ігнорувати народження і піднесення фашизму в Росії. Я думаю, що німецькі політики, чиновники та інтелігенція не до кінця розуміють масштаби трагедії в Україні та загрози, які вже з'явилися для Європи та світу.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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25.04.2022 02:59 Відповісти
Та я вас умоляю! Дайте им возможность и они ее не упустят
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25.04.2022 08:03 Відповісти
Поддерживаю Виталика!
Надо с такой провокационной рашисткой риторикой чтото делать - потом они скажут, что смерть это не смерть, а освобождение, что украинцы это не люди, а биоматериал, что Украина не государство, а колония и тп.
Мы это уже от рашистов слышали. Слышать это от немцев это не новость, просто продолжение.
Такие мыслеформы нужно отмечать и метать в них дерьмом или еще чемто.
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25.04.2022 03:07 Відповісти
- пішло + 15 хвилин...
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25.04.2022 03:20 Відповісти
Віталій приємно дивує притомністтю.
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25.04.2022 04:09 Відповісти
Виталику надо съездить в Германию , подойти к Шольцу вплотную и спросить « КТО тут не хочет помогать Украине?»,
Шольц маленького роста и эффект будет моментальным
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25.04.2022 04:46 Відповісти
цікава думка
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25.04.2022 06:07 Відповісти
Нет! Надо в Гааге провезти суд над преспешниками *****, купленными и идейными.
На скамье Меркель, Шрелер, Австриякский МИД что в Газпроме и нынешнего...

Фирмы сотрулнявшие в обход санкций с мо рашки..: Бош, Сименс, французкие.. тех что модернизировали до последнего армию террорист!!!!

Конфискация и посадки..
Шредер первый должен сесть!! Должно быть открытое расследование и процесс с пожизненным!!! Шредер, руководители фирм это пособники.. Меркель... пожизненно сесть!!!
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25.04.2022 05:56 Відповісти
Не санкции! Расследование, суд, конфискация бабла страны агрессора!
Пожизненно посадить как попюсобник страны агрессора!!! И армии- террориста!!!

Рядом Меркель, австрияки, фирмы нем. Французкие и т.д. которые модернизировали армию террориста под санкциями!!!!
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25.04.2022 06:00 Відповісти
Кличко все правильно сказав
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25.04.2022 07:01 Відповісти
за яйця підвісити
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25.04.2022 07:27 Відповісти
Не санкции на Шредера нужны. А суд за предательство своей страны и подрыва мировой безопасности. Он по сути подельник Путина.
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25.04.2022 09:27 Відповісти
Гітлер РАЗОМ зі Сталіним розпочали Другу світову війну ....ми все пам'ятаємо!!!
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25.04.2022 09:40 Відповісти
Поїдь Клич в Германію підійди до Шольця та з лівої ***** його в щелепу та так щоб зінки повилітали!!!
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25.04.2022 09:57 Відповісти
А лучше хйло на какой нибудь встрече перехватить, да так ***@ть чтобы мозги повылетали вместе с соплями по стенкам.
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25.04.2022 10:23 Відповісти
шрьодери та меркельші відпрацьовують 30 срібних...
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25.04.2022 10:33 Відповісти
Може, спочатку нехай ВР прийме закон про позбавлення мандата і кримінальне переслідування наших доморощених с..к з новоствореної ОПЗЖ, які чекали приходу путіна і готувалися зайняти відведені їм посади в окупованій країні. Дехто з них про це відверто заявляв напередодні вторгнення.
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25.04.2022 10:38 Відповісти
Досраки те санкции. Кацапы уже давно придумали как большинство из их обойти...... Все санкционные товары покупаются через подставные фирмы открытые россиянами в Армении, Казахстане, Грузии и т.д............а потом без проблем поставляются в Россию........ Почитайте российские СМИ - вполне можно купить вещи любого европейского бренда, детали на любое европейское, американское авто и т.д..........Тем более им это особо и не нужно, 80 процентов товаров и до войны поставлялись из Китая............Конечно оно немножко подорожало, но это далеко не так критично как описывают наши, для россиян санкции создают лишь легкий дискомфорт, у кого есть родычи и знакомые в России тот подтвержит мои слова, уровень жизни у них вцелом не упал по сравнению с довоенным временем...........
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25.04.2022 10:58 Відповісти
там половина Німеччини на зарплаті у путлєра. Не тільки Шрьодер. І Меркель, і Шольц, та інші.
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25.04.2022 11:11 Відповісти
Кличко каже діло, бо таких шредерів у цивілізованих країнах багато, і вони мають знати, що будуть покарані
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25.04.2022 12:21 Відповісти
Педалик,занимайся своим хозяйственными делами,политика это не твоё.
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25.04.2022 12:23 Відповісти
Виталік буде розумнішим за тебе базікала. Гансам вже тут ніхто не радий, а особливо Шредеру. Не розумієшся, не пиши дурні.
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25.04.2022 16:40 Відповісти
 
 