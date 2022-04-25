На Шредера треба накласти санкції, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вимагає санкцій щодо ексканцлера Німеччини Ґергарда Шредера.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Німецьку хвилю, про це Кличко заявив у коментарі газеті Bild.

Таку заяву Кличко зробив, коментуючи висловлювання ексканцлера інтерв'ю виданню NYT.

"На усіх тих, хто досі працює на воєнного злочинця Путіна, мають бути накладені санкції. Шредер є частиною "системи Путіна", а тому й "співвідповідальним за вбивства жінок і дітей в Україні", - сказав Кличко.

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